Al Burgos BH, equipo debutante, le dio vértigo la altura de la Vuelta. Ha subsistido con poco en el pelotón de tercera división. Y al dar el salto a la élite, a la ilusión inicial le sucedió un escalofrío. De repente, la escuadra castellana tenía una plaza de invitado en una de las grandes rondas por etapas. Los focos mediáticos iban a estar sobre la escuadra. A la plantilla le tocaba dar la talla. Vieron que necesitaban algo más, un corredor hecho que hiciera palanca donde puedan apoyarse los nuevos. Y decidieron fichar para esta Vuelta al holandés Jetse Bol. Ciclista de alquiler.

Julio Andrés Izquierdo, director del Burgos BH, busca sombra en la salida de Cala de Mijas. Apenas hay. «Me mata este calor», resopla. Lleva toda la vida al sol, desde que dirigía hace décadas aquel equipo Cropusa. «Vimos que nos hacía falta algo más y en la pasada Vuelta a Aragón contacté con Jetse. Le propuse hacer con nosotros la Vuelta», señala. Bol corría entonces en el Manzana Postotón colombiano. A esa escuadra había alquilado su talento como rodador. Los escaladores sudamericanos necesitaban un tipo alto y fuerte para llevarles en el llano. Y ficharon en 2017 a Bol, un antiguo rival de Tom Dumoulin en las carreras amateurs holandesas.

Bol es un producto de la cantera del Rabobank. Con ese maillot se hizo profesional en 2012. Disputó el Giro 2014. Ganó prólogos y alguna carrera menor. Las lesiones y las caídas le frenaron, bajó de categoría y fue el equipo Manzana el que le rescató. Bol es de Averhorn, una localidad holandesa situada a tres metros por debajo del nivel del mar. Medellín, sede de su anterior equipo, se eleva a casi 1.500 metros, con carreteras cercanas que suben a los 2.500 metros. La primera vez que fue allí a entrenarse sintió «el peso de un elefante en la espalda». Ayer, Bol estaba de nuevo al nivel del mar en Mijas. Con su maillot castellano de estreno.

«Sí, hablo español, claro. Mi mujer es mexicana. Vivo en Girona desde hace cuatro años y he estado en un equipo colombiano». Hace un año, en la Vuelta con el Postotón, llegó a ser líder virtual de la carrera durante una fuga. A por eso vuelve: «Voy a pelear por una etapa. Hay que elegir bien la escapada. No es fácil. Algunos corredores, como De Gendt, son la referencia para eso». Bol disfruta de esta oportunidad de disputar la Vuelta con la que ni soñaba. El Manzana Postobón, invitado el año pasado, no iba a correr esta edición. El Burgos BH le ha abierto la puerta.

«Estoy feliz por estar aquí. Me siento bien arropado», agradece. El Postobón le quería para las carreras europeas, para escoltar a sus 'escarabajos' y para lanzar en le sprint a Molano, el velocista. Era una especie de corredor a tiempo parcial. Se encargaba del calendario europeo del conjunto sudamericano. Cuando le llegó la oferta de Julio Andrés Izquierdo no lo dudó: «La Vuelta se me dio bien el año pasado. Creo que puedo aspirar a una victoria».

Con 28 años, Bol ha aprendido a adaptarse. Le tiraba el patinaje pero vio que se le daba mejor el ciclismo. De ser una de las grandes esperanzas de su país en compañía de Dumoulin pasó en 2015 al olvido. De vivir bajo el agua en Holanda viajó a Colombia para pedalear en altitud. Y ahora, vestido con la ropa del Burgos BH, ha pasado de gregario a ser la referencia.