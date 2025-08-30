El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Galdeano atacó en un cambio de rasante y superó a los sprintes. Reuters

La Vuelta

Igor González de Galdeano guarda en Zaragoza el récord más difícil para Pogacar y Van der Poel

El vitoriano ganó a 55,176 km/h de media la etapa en línea más veloz de la historia de las grandes gracias al impulso del cierzo y la guerra entre la Once y el US Portal. «Es muy difícil que se supere»

Iván Benito

Iván Benito

Sábado, 30 de agosto 2025, 14:25

Igor González de Galdeano tiene fácil acordarse de la edad de su sobrino Ion. Rebobina rápido, se acuerda de cuando ganó en Zaragoza la etapa ... más veloz del mundo, y lo tiene. 24 años. «Aquel día salí el último de Logroño, me entretuve con él, que acababa de nacer hace pocos meses y llegué justito al kilómetro cero». A la meta llegó el primero. «Una sorpresa», claro. Casi tanto como la velocidad media: 55,176 km/h. «El objetivo era ganar la Vuelta, así que una etapa… era transitorio. No le dimos una importancia especial». Casi un cuarto de siglo después, es historia del ciclismo.

