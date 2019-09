Esto es lo que comerán los ciclistas antes de subir Arraiz El cocinero del Trek-Segafredo prepara un menú. / Trek-Segafredo El cocinero del Trek-Segafredo, Kim Rokkjaer, explica a EL CORREO el menú de los corredores durante las etapas con final en Bilbao y los Machucos BRUNO VERGARA Miércoles, 4 septiembre 2019, 20:26

Dos italianos, dos americanos, un alemán, un danés, un luxemburgués y un belga están sentados en la mesa del comedor. Esto no es el comienzo de un chiste. Son las cinco nacionalidades de los ocho ciclistas que el equipo Trek-Segafredo ha alistado para esta Vuelta Ciclista a España. Todos los días se reúnen para desayunar y cenar ante un mismo mantel, pero el menú no es el mismo. Y es que cada corredor tiene sus preferencias y cada recorrido, en virtud de su dureza, exige un aporte de calorías diferente. Un gran reto para Kim Rokkjaer, que explica a EL CORREO lo que comen los ciclistas durante la ronda española. «Conozco bien a todos y sé lo que les gusta, por eso hago una comida individualizada», sostiene el chef de la escuadra americana desde 2011.

Las 21 etapas de la Vuelta requieren gastos de energía diferentes. No es lo mismo una 'crono' que un recorrido de montaña. En una etapa de unos 170 kilómetros -como la etapa de Bilbao- los ciclistas consumen, de media, unas 3.500 calorías. En un deporte en el que todo está medido, la comida, el auténtico 'combustible' de los corredores, con más motivo. Mñana, cuando la 'serpiente de colores' atraviesa Álava y llega a Bilbao, desayunarán tres horas antes de que comience la carrera (11.30 horas). En esa primera ingesta -explica Kim- los deportistas toman avena con agua, a la que «añaden un poco de azúcar y aceite de oliva». También una mezcla de yogur sin lactosa al que le pueden echar diferentes aderezos como coco o chía. En el menú no faltan ni el arroz ni los huevos. Además de fruta. «Los productos del desayuno son siempre los mismos, simplemente comen algo más de cantidad si la jornada es más dura». En el caso de etapa que finaliza en la Gran Vía, catalogada como de media montaña, «las porciones no serán grandes». En la siguiente jornada, con un final durísimo en los Machucos, en Cantabria, «no tendrán fruta, ya que cuesta más digerirla», explica el cocinero.

Después de esa primera comida, los ciclistas calientan y pasan el control de firmas. Es importante que hagan la digestión para no presentarse en la salida con la tripa llena.

Ya tendrán tiempo durante la etapa de reponer fuerzas. Deben llevarse algo a la boca de sentir hambre. Porque de lo contrario ya será tarde: el organismo habrá empezado a tirar de las reservas. Hay que evitar la temida pájara, que les puede dejar vacíos y sin fuerzas. A parte de los geles y barritas energéticas que portan en el maillot, en la bolsa que recogen en los avituallamientos tienen más cosas. Hay pasteles de arroz que pueden ser salados y dulces. «Utilizamos un arroz de sushi», precisa el chef.

Finalizada la etapa, llega la cena. Kim Rokkjaer a veces improvisa, e incluso puede que por la tarde no tenga en mente cuál será el menú. Por norma general suele ser arroz acompañado de un pescado blanco o pollo. Todo limpio. Ayer por la noche el danés Niklas Eg pidió risotto y «mientras la elección sea equilibrada, yo me adapto», aclara. Siempre trata de complacer a los ciclistas. El sábado, la etapa será llana y tiene en mente preparar un pastel. «Me lo ha pedido Jon Degenkolb, seguro que se pone contento», asegura.

Antes había sido metre y sumiller, pero «donde de verdad me siento feliz es aquí», concluye este cocinero lleva ocho años realizando menús a demanda de carrera en carrera, donde llega a realizar un mismo plato para ocho comensales de diferente forma. Y todo para que sus ciclistas se sientan como en casa.