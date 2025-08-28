El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carlos Sastre (d) anima a Joseba Beloki, que llora, durante el ascenso del puerto de Envalira (11ª etapa), al saber que ha perdido el maillot de líder de la Vuelta Ciclista a España 2001. EFE

Las cicatrices curadas de Joseba Beloki en La Vuelta

«Le mantengo una cierta simpatía», dice el alavés, que perdió la carrera de 2001 de camino a Pal, final en alto de hoy, y se sacó «un poquito la espinita» con el podio del año siguiente

Iván Benito

Iván Benito

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:04

Los parques de atracciones delimitan lo mejor y lo peor de la relación de Joseba Beloki (Lazkao, 1973) con La Vuelta. De las montañas rusas ... de PortAventura a las de la Warner. De la primera salió mareado, sin fuerzas, y abandonó en la edición de 2001. La adrenalina de la segunda, un año más tarde, le brindó una gran tarde, un podio. Estaba en lo alto, aunque el infortunio le volvería a tirar para abajo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  2. 2 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  3. 3 ELA reclama 240.000 euros a colegios que aceptaron alumnos del Jesús María
  4. 4 Estos son los posibles rivales del Athletic en la liguilla de la Champions
  5. 5

    La cola del huracán Erin pone en guardia las costas de Euskadi y Francia
  6. 6

    La Real ata en corto a Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  7. 7

    La playa vasca en la que se multará por fumar desde finales de septiembre
  8. 8 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  9. 9 Muere a los 51 años el exciclista Peio Arreitunandia
  10. 10

    La edad efectiva de jubilación en Bizkaia se retrasa y alcanza por primera vez los 65 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las cicatrices curadas de Joseba Beloki en La Vuelta

Las cicatrices curadas de Joseba Beloki en La Vuelta