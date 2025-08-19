Carapaz se salta La Vuelta para preparar el Mundial de Ruanda

La Vuelta a España 2025 que parte del Piamonte y solo transita por el norte de la península también mira hacia el sur. Más concretamente ... hacia el centro de África. Allí, en Ruanda, se disputa por primera vez el Mundial de ciclismo si el conflicto bélico en la frontera con el Congo no lo impide. Y como es habitual, la gran cita ofrece dos vías de preparación: competir en la tercera grande de la temporada o seguir un calendario alternativo con menos competición. Richard Carapaz ha escogido el segundo.

El ciclista ecuatoriano, tercero en el pasado Giro de Italia, ha decidido saltarse La Vuelta con miras al Mundial. «Es un Campeonato muy especial para mí, donde tengo una gran oportunidad, y quiero prepararme lo mejor posible», señala en la nota de su equipo. Ruanda ha diseñado un duro circuito con 5.000 metros de desnivel en el que será el estreno africano en estas lides, con lo que le otorga amplias posibilidades de medalla a la 'locomotora de Carchi', oro olímpico en Tokio en 2021 en un recorrido similar. En París no pudo defender su condición de campeón debido a un lío con la Federación de su país que ahora queda aparcado.

Lombardía será el otro gran objetivo de Carapaz, que también se perdió el Tour de Francia debido a unos problemas intestinales. «Después de la enfermedad que tuve, tuve que parar varias veces porque no podía entrenar más de dos o tres días seguidos», explica el ecuatoriano. «Ahora, en Ecuador, estoy intentando volver a la normalidad con el entrenamiento y seguir adelante con lo que habíamos planeado. Ya estoy casi completamente recuperado», aseguró en vistas a terminar el 2025 de la mejor manera posible.

Por contra, la participación de La Vuelta se resiente. La ausencia del tres veces ganador de etapa y segundo en la edición del 2020 se suma a la larga lista de ciclistas que tenían prevista correrla y que finalmente no tomarán la salida el sábado. El principal es Tadej Pogacar, que prometía un gran duelo con Jonas Vingegaard en los nueve finales en alto planteados en esta edición, pero también las ausencias por lesión de Enric Mas o Carlos Rodríguez. De esta forma, el duelo por los cajones del podio parece quedar reducido al Visma del danés y a la dupla del UAE, Joao Almeida y Juan Ayuso.