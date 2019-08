Carapaz no correrá la Vuelta Richard Carapaz, durante el pasado Giro de Italia. / Afp El ganador del Giro, que en 2020 dejará el Movistar por el Ineos, se cayó en un criterium el domingo y no se ha recuperado a tiempo J. GÓMEZ PEÑA Jueves, 22 agosto 2019, 18:23

Sin empezar, la Vuelta se cobra su primera baja. Richard Carapaz, ganador del pasado Giro y uno de los favoritos en la ronda española, no tomará el sábado la salida en la primera etapa, la contrarreloj por equipos de Torrevieja. El ciclista ecuatoriano del Movistar se cayó el pasado domingo en un criterium en Holanda. Aunque en principio las lesiones parecían no tener demasiada relevancia, no ha podido recuperarse y el equipo español se ha visto obligado a sustituirle por José Joaquín Rojas. La decisión se ha tomado justo antes de la presentación oficial de equipos. Sin Carapaz, que venía de subir al podio en la reciente Vuelta a Burgos, el Movistar tirará de Nairo Quintana, Marc Soler y, como siempre, de Alejando Valverde, el incombustible campeón del mundo. El murciano, el ciclista de más edad de la Vuelta con 39 años, no caduca.

La relación de Carapaz con el Movistar se rompió justo en el mejor momento, durante su victoria en el Giro de Italia. El ecuatoriano, que tenía un sueldo bajo en el conjunto español, se comprometió con el Ineos, el antiguo Sky. La oferta económica era muy superior. Eso rompió los planes de futuro del Movistar, que pensaba contruir la nueva plantilla en torno al ecuatoriano, Soler y Enric Mas, el fichaje estrella para 2020. Carapaz, además, iba a ser el líder en esta Vuelta. De hecho, se mostró a un buen nivel en la reciente Vuelta a Burgos pese a llevar tiempo sin competir.

El corredor ecuatoriano se desplazó hasta Alicante, punto de partida de la Vuelta a España. Incluso concertó alguna entrevista, pero, de repente, las suspendió. Los directores del equipo habían mostrado su malestar por la frialdad con la que Carapaz se iba a ir del Movistar al final de la temporada. «Pero no hay que especular. El motivo de que Richard no corra la Vuelta es la caída. Tiene un golpe tremendo en el hombro y la muñeca del costado derecho», dijo Pablo Lastras, uno de los técnicos de la escuadra. «Hemos intentado recuperarle, apurando los plazos pero...», añadió. Un rato después, el equipo comunicó a la organización de la carrera que incluyera en la lista definitiva a Rojas y tachara a Carapaz, un baja que reduce la lista de favoritos al podio final en Madrid. En ligera compensación, la Vuelta recibió la noticia de que al final el Ineos sí convocaba a David de la Cruz, al que deja su plaza el francés Elissonde.