Bagües abre la puerta al Euskadi-Murias El guipuzcoano es el primera corredor del equipo vasco que pisa la Vuelta a España J. GÓMEZ PEÑA Málaga Sábado, 25 agosto 2018, 19:28

Antes de su debut en la Vuelta, de ser el primer corredor del Euskadi-Murias que palpa esta carrera, Aritz Bagües (Errenteria, 29 años) comió con un ojo en el plato y otro en la televisión. Por la pantalla trepaba su compañero Fernando Barceló, que iba directo hacia el triunfo en la cima de Val d'Isere, final de etapa del Tour del Porvenir. «He terminado de ver su escapada en la habitación, cuando me preparaba para la 'crono'. Ha sido emocionante. Fernando es muy bueno», comenta Bagües mediada la tarde al fondo de la calle Larios, el núcleo de Málaga, final de la jornada inicial de la Vuelta. Chorrea sudor sobre el mármol. Los edificios señoriales de esta avenida dan sombra, pero no impiden el sofoco. No ha venido a ganar la etapa. El premio es estar aquí. En 2013 era un aspirante a ciclista en el Orbea, el filial del Euskaltel, que ese año desapareció. «Estuve a punto de dejar el ciclismo. Jon Odriozola (mánager del Euskadi-Murias) me animó a recalificarme como amateur. Me dijo que disfrutara de ese año y que esperara, que tenía un proyecto para el futuro», cuenta entre tragos. Ese proyecto debutó este sábado en la Vuelta.

«Estos días previos han sido de nervios. Venimos con los deberes hechos, con una buena temporada, pero es nuestra primera gran vuelta», dice Bagües. Han sido cuatro años de pelea. «Y lo hemos conseguido. La clave es que este equipo es una piña. A mí, como valgo para todo, me toca trabajar para Aberasturi en los sprints y para Prades en la montaña. Y cuando ganan me alegro tanto o más que ellos», dice.

El Euskadi-Murias está alojado en el 'Guadalmar', el mismo hotel donde durmió el Euskaltel-Euskadi cuando Jon Odriozola era uno de sus directores. El técnico de Oñati se siente de regreso. Otro maillot de Euskadi, el de Murias, rueda por primera vez sobre la Vuelta. «Pensaba que iba a estar más tenso, pero, mira, lo que siento es como una paz interior. Una especie de liberación», confiesa Odriozola. Al fin vio a sus corredores circular por un gran ronda. «Tengo la sensación de que he cumplido. Estar aquí ya es algo grande», apunta.

Bagües, como Mikel Bizkarra y Gari Bravo, han crecido a su lado. Se han hecho mayores a la espera de una oportunidad así. «La Vuelta es el reconocimiento a todo el trabajo, a las miserias que hemos pasado para estar aquí». Cuando el Euskaltel-Euskadi bajó la persiana en 2013, el ciclismo vasco quedó en ruinas. Salió a flote, claro, el talento de un buen puñado de ciclistas, que tuvieron que emigrar. El Euskadi-Murias, siempre a hombros de Odriozola, ha penado durante años en el pelotón invisible de la tercera división. Esta temporada, al fin, ha accedido a la segunda categoría y la Vuelta le ha dado una invitación. Un pase a la élite. «Es el punto de inflexión», desea el director guipuzcoano.

No se conforma con llegar. «Tengo miedo a que la inexperiencia en una vuelta de tres semanas nos pase factura, pero mantenemos la autoexigencia, la misma que nos ha hecho superar nuestras expectativas este año», se atreve. El Euskadi-Murias ha diseñado un plan, ambicioso: «La tercera etapa es una buena ocasión para Jon Aberaturi». Es el velocista. «Tiene un enorme potencial. No nos gastaremos en fugas de cara a la galería. Trabajaremos para defender las opciones de Jon». Odriozola, especialista en encadenar como corredor grandes vueltas, sabe que las otras bazas de victoria de su pantilla están tras el ecuador de la carrera. «Hay que llegar fresco a esa última semana».

«A mis ciclistas, que cobran el mínimo, no les puedo exigir que superen a los corredores de los equipos más caros del mundo. Pero lo vamos a intentar», avisa. En la meta de la calle Larios, Aritz Bagües recupera el aliento tras «ocho kilómetros agónicos». Sonríe. Disfruta de su primera Vuelta.