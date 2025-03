El vitoriano Víctor de la Parte deja el ciclismo: «El mayor sueño es poder decidir el momento de la retirada»

Iván Benito Viernes, 7 de marzo 2025, 20:28 | Actualizado 20:48h. Comenta Compartir

Víctor de la Parte llegó tarde al ciclismo. Trabaja en una tienda de deportes con 21 años cuando comenzó a andar en bici con asiduidad. Primero una hora para soltar adrenalina, lo que él denominaba su «siesta». Después aguantaba el ritmo de la grupeta de Joseba Beloki y le animaron a buscar equipo. Se tuvo que ir a Grecia, Polonia o Portugal a correr. Por ello, una vez ha anunciado que deja la competición a los 38, afirma que su «mayor sueño es poder decidir el momento de la retirada». «Me voy con una sonrisa enorme», sostiene.

Álava se queda con diez ciclistas en el pelotón profesional tras la marcha de su ciclista más veterano. «Que pena me da leer esto. Mucha suerte en tu nueva etapa, capitán. Eres un crack», le dedica el ciclista vitoriano del Caja Rural, Javier Ibañez. El inicio de temporada no había sido halagüeño. El 116º en la Figueira Champions Classic y abandono en la primera etapa de la Vuelta Andalucía. «He cumplido todos los sueños que tenía como ciclista», asevera tras seis grandes vueltas a sus espaldas: cuatro Giros, una Vuelta y el Tour, la espina que logró quitarse en 2021.

Su camino hasta la élite fue inusual y se prolongó en el tiempo. «Yo estaba acabando magisterio deportivo y luego quería hacer INEF. En casa me decían que estudiara, no me apoyaban», recordaba en este periódico en 2018. A contracorriente, dio el paso. Fichó por el Caja Rural, pero fue sancionado dos meses después de que su nombre apareciera en una lista de 60 deportistas que al parecer adquirieron diferentes productos médicos en una farmacia de Andorra, donde por momentos ubicó su residencia.

Tuvo que recalificarse y ganar en Durana el Trofeo Usebio Vélez para volver al pelotón de mayores. Y siguió ganando. El Sibiu Tour de Rumanía, el Tour de Argelia, el de Austria... «He tomado parte es las mejores carreras del mundo en 37 países», recuerda. Un trotamundos. Su esfuerzo tuvo premio. Enlazó cuatro temporadas en el World Tour con el Movistar y el CCC. En el Total Energies francés también tenía un hueco entre los mejores antes de acabar en el equipo de casa. «Agradecer a todos los que habéis estado conmigo», reconoce. Ahora seguirá vinculado a la Fundación Euskadi con un nuevo papel. «Con ganas de seguir disfrutando de mi pasión», culmina.