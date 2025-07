Vingegaard y la obsesión por Pogacar en el Tour

Jon Rivas Bilbao Miércoles, 2 de julio 2025, 23:36 Comenta Compartir

El duelo comienza el sábado, aunque en las primeras etapas no se produzcan movimientos extraños. Pero eso no es óbice. Cada gesto de Pogacar y Vingegaard se analizará al detalle, se desmenuzará intentando sacar conclusiones. Es el Tour de Pogacar, pero también el de Jonas Vingegaard, el aspirante, el ciclista que piensa que debe ser igual a Pogacar si quiere ganarle. Para eso ha seguido estrictamente lo que le marcan sus preparadores, no se sale ni un milímetro de la raya. «Puede parecer extraño, pero Jonas ha sido el experimento perfecto, lo hace todo con precisión».

Lo cuenta Tim Heemskerk, su entrenador, asombrado por la disciplina del danés. «Si le dices que entrene cinco horas en una zona determinada, rodará esas cinco horas en esa zona. Entiende perfectamente que se puede descubrir qué le funciona bien y qué no, basándose en horarios de entrenamiento perfectos. Eso marca la diferencia a los ciclistas buenos de los mejores. Muchos ciclistas» –cuenta a 'Ride Magazine'– «se desvían constantemente de su horario. Producen diez vatios más y convierten cinco horas en cinco horas y media. Jonas no. Cuatro horas con intervalos de VO2 son siempre cuatro horas con intervalos de VO2».

Solo ha cambiado que sus dos hijos le quitan ahora más tiempo, pero no se nota en su trabajo. «Disfruto de llegar al nivel más alto posible al Tour. Siempre es el gran objetivo y siempre disfruto haciendo el trabajo duro. Todo el mundo está dando un paso adelante ahora, así que obviamente necesito ser mejor que hace dos años y siento que estoy mejorando», dice en una entrevista.

En su concentración en altura en Sierra Nevada, Vingegaard y Pogacar han coincidido en la carretera, se han saludado pero poco más. «A veces le hemos adelantado, otras él a nosotros», confiesa a RTVE. La relación no es estrecha, pero, según Jonas, es una especie de dependencia mutua. «Si corriera sin Tadej, no sería lo mismo, y espero que él sienta lo mismo al revés. La verdad es que disfruto de tener un rival como él».

El danés, dos veces ganador del Tour, aspira a su tercera corona, pero muestra incertidumbre, no tanto por sus prestaciones sino por las de su rival. «En general, todo mi motor está creciendo. Nos centramos en mejorar tanto en el sprint como en la potencia umbral y la máxima. Siento que estoy mejorando en todos los aspectos», pero «pienso que Tadej estará mejor que nunca en el Tour, así que, obviamente, yo tengo que estar mejor que nunca. Si quiero ganar, tengo que vencer a Tadej, probablemente sea uno de los mejores ciclistas de la historia».

Llegar al «mejor nivel»

En sus palabras se siente cierta frustración por no saber del todo cómo dar con la tecla adecuada, como hizo en 2022 y 2023. «Para hacerlo, hay que entrenar todos los días. Cuando salgo todos los días me centro más en mí mismo, en cómo llegar al mejor nivel posible, pero sé que, en general, si quiero ganar el Tour, tengo que ganarle a él». Siempre Pogacar en el horizonte. Vingegaard, que tendrá un súper equipo, no contempla más opciones. Los demás ciclistas no cuentan.

Así que se prepara para ese duelo y sonríe cuando habla de sus referencias de la infancia, pero sin olvidar al rival que le obsesiona. «Mi ídolo cuando era niño era Alberto Cantador. Siempre me gustó su estilo de correr; me gustaba la forma en que siempre atacaba y no le tenía miedo a nada. Creo que cuando se habla de quién es el mejor de todos los tiempos, es una pregunta difícil. Pero creo que Tadej está sin duda entre los mejores».

