El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jasper Philipsen celebra su victoria en Guijuelo. EFE

Vingegaard, a la Bola del Mundo con 44 segundos de ventaja sobre Almeida

El danés suma cuatro segundos de bonificación en una etapa con victoria de Jasper Philipsen al sprint

Igor Barcia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:21

Se esforzó Joao Almeida en las rectas de la crono de Valladolid para rascar diez segundos a Jonas Vingegaard, pero el danés ha vuelto a ... penalizar hoy los despistes del portugués y el UAE, sumando cuatro segundos en el sprint bonificado de Salamanca. En una Vuelta donde las diferencias son mínimas, la concentración de Vingegaard en todo momento está siendo hasta ahora determinante. 24 segundos en Valdezcaray, otros seis en Pike Bidea y las bonificaciones como la de hoy le hacen llegar a la decisiva Bola del Mundo con 44 segundos sobre Almeida. Distancias que, en los 3,5 kilómetros en el muro de hormigón, en un mano a mano entre ambos, pueden ser suficientes, teniendo en cuenta que, salvo en la ascensión riojana, ninguno de los dos ha sido capaz de distanciarse mínimamente en estas tres semanas de carrera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  2. 2

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  3. 3

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  4. 4

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  5. 5

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  6. 6

    ¿Podrá jugar Laporte la Champions con el Athletic?
  7. 7

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  8. 8 Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia»
  9. 9 Laporte ya entrena junto a sus compañeros en Lezama
  10. 10

    Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vingegaard, a la Bola del Mundo con 44 segundos de ventaja sobre Almeida

Vingegaard, a la Bola del Mundo con 44 segundos de ventaja sobre Almeida