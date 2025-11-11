Van Avermaet, de las clásicas belgas a campeón del mundo Ironman 70.3 El campeón olímpico en ruta en Río 2016 se impuso en su grupo de edad en la cita disputada el domingo en Marbella

Greg Van Avermaet (Dendermonde, 1985) fue uno de los grandes clasicómanos de la pasada década. Un todoterreno capaz de brillar en todas las citas de primavera, ser campeón olímpico en Río'2016 o maillot amarillo en los Tours de 2016 y 2018. Tras dejar el ciclismo hace dos años, decidió satisfacer su gusto por otras actividades deportivas probando en el gravel y también en el triatlón. Este domingo, su insistencia en mejorar en la nueva disciplina le llevó a convertirse en campeón del mundo del Ironman 70.3 en su grupo de edad (40 a 44 años), o lo que es lo mismo, media distancia.

Van Avermaet logró en Marbella un título en una nueva disciplina cuando el belga nunca pudo lograrlo en su deporte, siempre superado por Peter Sagan las veces que tuvo oportunidad de pelear por el maillot arcoíris. Su primera incursión en el nuevo deporte llegó en Bélgica, en el triatlón de Knokke, donde se hizo con una sorprendente clasificación para el Mundial de Marbella.

No contento con ese rendimiento, decidió insistir en su preparación y el pasado mes de junio, en el exigente Ironman 70.3 de Niza se llevó la victoria en su grupo de edad. Ya con la cita mundialista en mente tuvo tiempo para competir en el Mundial de gravel, donde quedó 19º entre los profesionales, a solo cinco minutos del ganador, y marchando durante buena parte de la prueba en el grupo perseguidor de Tom Pidcock.

Después llegó la preparación definitiva en Bélgica y las últimas semanas en Jávea, en la Costa Blanca, donde Mathieu Van der Poel se convirtió en un compañero habitual en las sesiones de rodaje y de ciclismo. Como explicaba en la previa del Mundial, «si has sido profesional, no puedes preparar las cosas a medias», comentó para referirse a su metódico trabajo para mejorar en natación, la disciplina que más le cuesta de las tres.

Pero gracias a su trabajo, comenzó la jornada con un tiempo de 31:02 en los casi dos kilómetros de natación. Tras salir del agua en la posición 126 llegó la especialidad donde marcó las grandes diferencias. Van Avermaet firmó un tiempo de 2h16' en los 90 kilómetros, nueve minutos más rápido que su perseguidor más cercano. Durante las últimas semanas trabajó duro para ir lo mejor acoplado posible a la bici de triatlón y ofreció un gran rendimiento en el complicado cirtuito marbelló. Esa ventaja le permitió mantener el liderato durante la carrera a pie y asegurar el triunfo. Niza'26 le espera al campeón del mundo.