Valverde regresa con victoria en la Ruta de Occitania Valverde celebra la victoria. Recuperado de la lesión en Lieja y tras dos meses sin competir, el campeón del mundo vuelve con un triunfo lleno de potencia J. GÓMEZ PEÑA Jueves, 20 junio 2019, 18:22

Dos meses después de su última carrera, de retirarse por lesión en la Lieja-Bastogne-Lieja, Alejandro Valverde ha vuelto como si no hubiera sufrido ningún incidente. En la primera etapa de la Ruta de Occitania, su reencuentro con la competición, se ha mostrado a su mejor nivel. Ha controlado con su equipo, el Movistar, el ritmo de la subida final a Aubignac y ha rematado a sus rivales cuando ha querido para sumar su segunda victoria de la temporada, del año que viste el arcoíris de campeón del mundo.

El murciano ha superado en un sprint de potencia a Dunbar, Gesbert, Urán, Gallopin, Sosa y el guipuzcoano Alex Aranburu. Valverde manda en la general y piensa ya en el cercano Tour. «Allí iré a ayudar a mis líderes, Nairo Quintana y Mikel Landa«, ha dicho en la meta de esta ronda francesa que ha visto la mejor versión de un ciclista incombustible.

«El equipo ha hecho un gran trabajo. Hemos impuesto un gran ritmo en la primera subida y en la segunda les he pedido que fueran a tope. Luego yo me he encargado de controlar. Todos me dejaban a mí la responsabilidad. Es normal. Lo asumo«. Se sabe la referencia de una prueba, la antigua Ruta del Sur, que ya ganó el año pasado.