Valverde colgará la bici en 2021, con 41 años Valverde, con el maillot aroíris. / e. c. El campeón del mundo sumará casi dos décadas en activo con un palmarés en el que acumula ya 120 victorias J. GÓMEZ PEÑA Viernes, 29 marzo 2019, 18:22

A finales de abril, Alejandro Valverde cumplirá 39 años. El actual campeón del mundo no conoce otra vida que el ciclismo. Debutó en 2002, cuando en el Tour mandaba Armstrong sobre Beloki y Rumsas, y en la Vuelta a España Aitor González doblegaba en la contrarreloj del Bernabéu a Heras. De todos esos nombres, solo sigue a flote el del incombustible murciano, que ha anunciado en una entrevista concedida a 'El Periódico' que colgará la bicicleta en 2021, con 41 años y tras 19 años como profesional. «Alguna vez tengo que estar en casa y disfrutar de la familia», argumenta. Eso sí, el entrevistador conoce bien al ciclista y sabe que de aquí hasta esa fecha puede «cambiar de planes». Valverde es pura pasión ciclista. Si ha durado tanto y a tal nivel es por dos factores, su calidad genética y la ilusión por este deporte, que sigue intacta.

«Disfruto con lo que hago. He estado muy bien asesorado por mi equipo y luego está la familia. También es muy importante poder salir siempre a entrenarme con mi grupo de cicloturistas de Murcia. Y, je, je, poderlos atacar cada día, por supuesto», comenta. Es su motor. En el fondo, aún no ha salido de ese ambiente juvenil, divertido. El ciclismo visto como un juego más que como un trabajo. No hay mejor conservante para la pasión.

Valverde, por ejemplo, se entretiene ahora con su hermano en los entrenamientos. Le ha comprado una bicicleta eléctrica. «Me pongo a su rueda, él a tope, y yo simulo muy bien los esfuerzos de las carreras. Así que entre los dos llevamos asfixiado a todo el grupo de cicloturistas. Al final, nos quedamos él y yo solos. Nadie nos sigue», cuenta. Tiene un nuevo juguete para pasarlo en grande con los colegas cada mañana de sol en Murcia. Eso hará cuando se retire, a finales de 2021. Seguir jugando a las bicicletas aunque ya no sea profesional.

«Veré qué hago, si me dedico al equipo de chavales que tengo aquí en Murcia o si sigo vinculado a la estructura de Eusebio Unzué (Movistar)», duda. Ya ha hecho mucho más de lo que esperaba. Entre sus 120 triunfos destacan la Vuelta a España de 2009, cuatro ediciones de la Lieja-Bastogne-Lieja, cinco de la Flecha Valona, los podios en el Tour y el Giro, y el Mundial de Innsbruck que le dio el maillot arcoíris que luce en esta Volta a Cataluña. «Dicen que hay una maldición sobre este maillot. Y, de hecho, la estoy notando aquí en la Volta y por la cantidad de segundos puestos que llevo este año. Bueno, llega una generación que está apretando mucho», señala.

Se refiere a ciclistas nuevos, como Maximilian Schachmann, del equipo Bora, que ha esquivado el control de los velocistas en la quinta etapa de la Volta y ha ganado en solitario en la meta de Sant Cugat del Vallés. O como el joven colombiano Miguel Ángel López, que mantiene el liderato de la ronda con 14 segundos sobre Adam Yates. Son nombres de otra camada. En 2002, cuando debutó Valverde, era aún unos niños. Y eso, un niño grande que disfruta de su profesión como si fuera un videojuego, es Valverde, el campeón del mundo que en 2020 irá a Tokio en busca del oro olímpico y que en 2021, si no cambia de idea, se quitará el dorsal profesional para seguir siendo uno más en el pelotón cicloturista que cada mañana queda en una esquina de Murcia para dar una vuelta en bici.