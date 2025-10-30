La UCI suspende de forma provisional al alavés Oier Lazkano por «anomalías» en su pasaporte biológico

Jon Prada Jueves, 30 de octubre 2025, 17:21 | Actualizado 18:17h. Comenta Compartir

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha anunciado este jueves la suspensión provisional del ciclista alavés Oier Lazkano por «anomalías no explicadas» en su pasaporte biológico en los años 2022, 2023 y 2024, cuando competía en el Movistar. La decisión ha sido tomada de acuerdo con el Reglamento Antidopaje de la UCI e impide al ciclista vitoriano del Red Bull-BORA competir en cualquier competición a partir de este momento.

El anuncio de la Unión Ciclista Internacional no supone necesariamente el inicio de un caso de dopaje, pero sí coloca al corredor vitoriano en una posición comprometida que le podría exponer a una fuerte sanción. La existencia de registros no habituales en el pasaporte biológico que Lazkano aún no ha acertado a explicar abren la posibilidad de una suspensión firme que alteraría de manera seria la trayectoria del corredor de 25 años. El pasaporte biológico es una suerte de memoria analítica en la que se acumulan todos los controles sorpresa, que pueden llegar a ser una docena a lo largo del calendario de competición, a los que se se somete un ciclista. Si se detectan resultados fuera de lo común, se reclama al corredor la debida justificación que le exima de toda sorpresa.

La Agencia Internacional de Control (AIC), la entidad independiente a la que la UCI delegó su programa antidopaje, conservando la responsabilidad de la gestión de los resultados y el enjuiciamiento de las infracciones de las normas antidopaje, gestiona el programa del pasaporte biológico en colaboración con la Unidad de Gestión del Pasaporte del Atleta (UGPA) de Lausana, Suiza», es la explicación que da la UCI sobre su funcionamiento.

Sin competir desde abril

Será ahora el panel de expertos de la Unidad de Gestión del Pasaporte del Atleta el que enjuicie el caso de Lazkano, que no había competido desde el mes de abril, cuando se retiró en la Paris-Roubaix. En el año que cambió el Movistar por el Red-Bull Bora, los problemas de salud lastro los primeros pasos en el conjunto alemán del vitoriano. «Le hemos mandado a casa porque no está al cien por cien», apuntó Heinrich Haussler, uno de los responsables del Red-Bull Bora entonces, relacionando susdiscretos resultados primaverales con sus contratiempos de salida.

Sin embargo, en los últimos seis meses, el vitoriano no se ha subido a la bici en ninguna carrera y desde mayo no registra entrenamientos en la aplicación Strava. Una situación anómala para el Campeón de España en 2023. Lazkano guardó silencio estos meses y también el Red-Bull Bora. «No puedo comentar por nada por directrices del equipo», señaló Patxi Vila, director del equipo, en MARCA en septiembre durante La Vuelta. Después de ser suspendido provisionalmente por la UCI, Lazkano se enfrenta ahora a un proceso en el que tendrá que justificar estas «anomalías no explicadas» para evitar una posible sanción.