LA TRIBU DE LOS PLASTAS Froome acabó en el suelo tras el forcejeo con el agente. / ALBERT SECALL EL PISCOLABIS «Sabemos dónde están el resto del año los pesados que molestan a los ciclistas» JON URIARTE Viernes, 27 julio 2018, 23:44

Están por todas partes. Incluido el Tour. Era cuestión de tiempo que un corredor como Nibali acabara en el asfalto por culpa de un aficionado plasta. Porque esa es la palabra. En este caso se trataría del «plasta lapa». Se pega tanto que lo acabas pagando. Luego está el «mosca cojonera». Como ejemplo tenemos al imbécil que empujó a Froome en plena ascensión a Alpe d'Huez. No está claro si lo hizo para fastidiar o para ayudar. Porque molesta hasta cuando intenta hacer algo bueno. Ha nacido para dar la tabarra y morirá igual. Por eso la ronda gala está de los nervios y la policía confunde a un corredor con un aficionado y le baja de la bici. El Tour termina y se irán a otro lado. Puede que acaben cerca de usted. Si llegase el Armageddon es falso que se salvarían las cucarachas y las ratas. La ciencia ya lo ha desmentido. En cambio nada dice de los plastas. Por algo será. Si creen que exagero hagamos memoria.

Díganme que nunca les ha pasado eso de ir a una boda y encontrarse con el típico pesado que, dure lo que dure, seguirá a su lado como si no hubiera más invitados. Y si logran esquivarle con la excusa de que la fiesta se traslada a otro lado, acabarán apareciendo. Da igual que busquen el bar más apartado o el rincón más discreto. Llevan un GPS de serie que les permite seguir a la víctima hasta el fin del mundo. Una situación que puede darse en un concierto gratuito con 100.000 almas apiñadas. De todas las personas posibles será el plasta quien aparezca a su vera. O, como me pasó cuando no había móvil y en plena Aste Nagusia, buscar desesperado a la cuadrilla, no lograr ver a nadie conocido y, en cambio, coincidir una y otra vez con cierto plasta. Al que, por cierto, no le importó descubrir que le había mentido las siete veces que nos vimos y le juré que me iba para casa. Porque no pilla las indirectas. Ni las directas. Va a lo suyo. Y no se cansa. Pero tampoco se ofende. Piensen en ese que todos tenemos cerca.

No hay grupo de amigos que no tenga su plasta particular. Viene a ser esa amistad que nunca consideraríamos amigo o amiga pero que comparte muchas de nuestras actividades sociales. La educación nos impide decirles lo que pensamos, pero no hacemos nada por ponerles al día sobre los planes en grupo. Da igual. Al final siempre aparece. Y cuando la cita termina, alguien dice la famosa frase «Vamos a ver, si nadie le soporta, ¿quién le llama y le cuenta que hemos quedado?». Un misterio. Puede que nadie. Simplemente lo sabe. Hay casos en que la cuadrilla ha intentado engañar al plasta citándole en un lugar a cientos de kilómetros y el tipo ha aparecido. O la tipa, porque aquí no hay sexos. Sino actitud. Lo que nos lleva al «tábano».

Pongamos que tiene un bar. Y cada día recibe la visita de un cliente pesado, capaz de provocar herida abierta en la paciencia del más templado. Pongamos que le da por hacer comentarios inoportunos, entrar en conversaciones ajenas, molestar al personal y, lo que es peor, al resto de clientes. Harto de su actitud, decide soltarle que si no cambia de actitud no es bienvenido. Pasan los años y el plasta sigue con su visita diaria, generando las mismas molestias. Hace cosa de un mes pude contemplar algo así en un local del centro de Bilbao. El dueño, que tiene más paciencia que Job, llegó a llamarle plasta a la cara. Dio igual. Allí siguió, como si no fuese con él. Los clientes huyeron en cuanto pudieron y él siguió acodado en la barra. Porque no les importa el rechazo. Hay mucho plasta que llama a una empresa para opinar, quejarse o preguntar sin importarle quién esté al otro lado. Doy fe. He llegado a explicar a una señora que no había llamado al ayuntamiento sino a una emisora de radio y siguió contándome su problema. Cuando, pasados diez minutos insistí en que se había equivocado, me soltó que no le importaba. La cosa era contáselo a alguien. Tal cual. Lo que me recuerda una anécdota. La del «Plasta rémora». Sucedió hace un par de décadas.

Dos parejas. Uno de los cuatro es muy famoso. Y querido, que no siempre va de la mano. Lo cual es genial, salvo un sábado por la noche cuando buscas un rincón para tomar una copa sin que tenga que saludar, firmar autógrafos y sacarse fotos cada 30 segundos. Va en el trabajo y lo asume con gusto. Pero todos necesitamos un instante a solas con los amigos. O con la pareja para recordar lugares antaño compartidos. Es algo que entiende la mayoría de la gente. Salvo los plastas. He visto a personas sentándose sin ser invitada en la mesa de un famoso o, lo que genera más estupor, exigirle que se levantara, que dejara sola a la persona que le acompañaba y que se sentara en la suya. Y si el famoso se excusaba argumentando que estaba cenando con su pareja el plasta le soltaba «¡Qué decepción, en la tele no parecías tan desagradable!». Total que, sabiendo todo esto y volviendo a aquella noche, las dos parejas buscaron un pub que a esa hora solía estar tranquilo. Entraron, pidieron unas copas y se fueron a un rincón. Todo iba bien hasta que entró un plasta. Se acercó y pidió un autógrafo. Hasta ahí todo genial. Luego pidió una foto, con el detalle de que nadie tenía una cámara y, por entonces, los móviles no la llevaban incorporada. Así que el famoso salió a la calle, fue a su coche, buscó en la guantera y le dio una foto firmada. Parecía que ahí acababa, pero no. Insistía en compartir una copa. Y aquí entre yo, que era uno de los cuatro. Le expliqué que quizá en otra ocasión, porque hacía tiempo que no nos veíamos y deseábamos charlar. Como si hablara a una pared. Insistió. Y no contento, se sentó a nuestro lado. Volví a explicarle que queríamos estar a solas. Ni se inmutó. Su argumento era que admiraba al famoso y que quería estar con él. Entenderán que llegados aquí le pidiera que se largara. Como quien oye llover. Así que, desesperado, le solté «O te vas y nos dejas en paz o te pego un sopapo que te arranco la cabeza». Todavía hoy me avergüenzo de mi actitud. Sobre todo por lo que pasó después. El tipo me miró y respondió. «Ya sé que soy un plasta. ¡Si quieres pégame, pero no me voy!». Tal cual. Rompimos a reír y decidimos aguantarle. Al fin y al cabo, son seres infatigables. Y ahora que acaba el Tour irán a otros lugares para seguir haciendo lo único que saben. Dar la plasta.