El Tour para Thomas, el 'plan B' del Sky Geraint Thomas cruzando la meta en el Tour de Francia / Philippe López Dumoulin arrebata por un segundo la 'crono' final la Froome, que saca del podio a Roglic, con Landa séptimo J. GÓMEZ PEÑA Cambo-les-Bains Sábado, 28 julio 2018, 19:27

El Sky busca la perfección. Procura cerrar todos los huecos por los que pueda entrar el azar. Tenía un 'plan A', que era Chris Froome y, por si acaso, a Geraint Thomas, el 'plan B'. Le ha bastado. Tras someter este Tour a su poder, el Sky quiso cerrarlo en la revirada y dura contrarreloj de Ezpeleta con un broche redondo. Buscó a la vez ganar el Tour con Thomas y la etapa con Froome. Matemático. Ni siquiera un leve patinazo de Thomas en una curva húmeda alteró ese guion. El galés hizo un escorzo y superó el susto. Todo iba según lo previsto. Las referencias oficiales confirmaban las expectavivas del Sky. Froome iba a recuperar la plaza del podio a costa del cansado Roglic y, además, se iba a quedar con la etapa en este Tour que ya era de Thomas. Ni Dumoulin, campeón del mundo contra el cronómetro, iba a poder con él. Con lo que no contaba el Sky es con la habilidad del azar. De la inperfección humana. La retransmisión televisiva paró el cronómetro de Froome treinta metros antes de llegar a la meta. Error.

Cuando Froome alcanzó la meta creía que era el ganador. Pareció incluso que su compañero Thomas se había frenado para concederle ese premio de consolacion. Y en medio de esa fiesta británica cantó el 'transponder', que no miente. Es un dispositivo acoplado a las bicicletas y que emite una señal al cruzar la meta. Los cronometradores clavan así el tiempo de cada ciclista. Sin margen de error. Dumoulin era el vencedor en Espeleta. Remontada en el frontón. El holandés irrumpió en la fiesta del Sky y batió por un seguno a Froome y por 14 a Thomas.

Roglic y Landa pagaron su generosidad en le Tourmalet y el Aubisque. El esloveno perdió la tercera plaza del podio en favor de Froome. Y el alavés tuvo «un día de mierda». Cedió 3.11 y, sobre todo, cedió la sexta plaza. Se la quito Bardet, el mismo que el año pasado le apartó del podio. Su verdugo habitual ya. El reloj sigue siendo la piedra en el camino de Landa.

Más allá de esas leves alteraciones y de la aclaración del 'transponder, la contrarreloj se ciñó a lo visto en este monótono Tour. No había dudas sobre la potencia de Thomas, el único que ni ha fallado ni ha tropezado. Quedaba por ver su solidez mental. La presión. Thomas viene de otro ciclismo, más cerrado, mucho más calculador. Se crió en el velódromo, donde el cronómetro es la ley. Y ha disputado dos finales olímpicas de persecución por equipos. Cuatro minutos y pico de pura asfixia. A 200 pulsaciones hay que mantener la sincronización y la fluidez a un ritmo desbocado. «Eso sí que es presión. Tienes el miedo a fallarle a tus otros tres compañeros de equipo», cuenta Thomas. Ese temor se aprende a digerir en silencio. Con Gran Bretaña ganó esas dos finales olímpicias, en Pekín 2008 y en Londres 2012. Thomas no falló entonces y tampoco ahora.

Sabe meterse en su burbuja. Aislarse del ruido. Mantiene la liturgia previa al esfuerzo solitario de una contrarreloj como la que iba desde el frontón de Saint-Pée-sur-Nivelle hasta los caserones vascos de Ezpeleta, famosa por las ristras de pimientos que cuelgan de sus blancas fachadas. En 31 kilómetros cabía todo: curvas, alguna recta, tramos humedecidos por el sirimiri matinal, un aluvión de público y muros como Pinodieta, con un par de tramos al 21% de desnivel. A la postal vasca de este Tour no le hacía falta ni sol para presumir de paisaje. Thomas marcó las mejores referencias. Pero sufrió en Pinoeta, en un tunel de aficinados y banderas. ¿Frenó para facilitar el triunfo de Froome? En cualquier caso, tenía ya su primer Tour en la mano. Con 32 años. El primer galés.

La etapa, el consuelo, fue para Dumoulin, segundo en el Giro tras Froome y segundo en el Tour tras Thomas. Segundo siempre tras el Sky. Dumoulin es el mejor tratado de la anatomía de un contrarrelojista. Hijo de biólogo y aspirante frustrado a médico, el holandés es el señor del tiempo. Talla XL de alto y XS de cintura. Perfil de cuchillo. Una tabla en la espalda. Dos bielas enormes. Rodar de seda. Pese a su voz indolente, es un depredador. Un tipo mucho más duro de lo que parece. En 2012 era el más joven en la Vuelta a España. Sufrió una caída en la etapa de Andorra. Mala. El impacto le desgarró el vientre. Se le veían las tripas. Creyeron que había muerto. Alguno de los testigos del accidente vomitó. Dumoulin acabó en hospital. Le cosieron el tajo. Tiene esa cicatriz. Desde entonces pedalea sobre su segunda oportunidad.

Camino de Ezpeleta fue creciendo a medida que se tragaba los kilómetros de la 'crono'. Por la mañana se había llevado un susto: no encontró su maillot de contrarreloj, un buzo para sumergirse en el aire. Tuvo suerte. Su sastre vive en Gipuzkoa. Es la firma Etxeondo, que de urgencia le confeccionó otro. Valió la pena tanta prisa. En 40 mimutos y 52 segundos, el holandés demostró que él manda en la lucha contra el tiempo. Estará en el podio de París detrás de Thomas y delante de Froome. El Sky le ahoga. Es su sino. Eso sí, Dumoulin se defendió de Roglic, devastado por el esfuerzo en los Pirineos. Pero cuidado con él en el futuro. Nadie le ha visto pestañear. Tal es su determinación. De los saltos de trampolín cuando era esquiador le sacaron las caídas y las leiones de rodilla. Pero la causa final fue otra. «Quería ser el mejor saltador del mundo y veía que no lo iba a ser», recuerda. Así que cambió el final de esa frase. «Me propuse ser el mejor ciclista del mundo». Todavía no lo es. Para serlo, como todos, tendrá que derrumbar la pefección del Sky.