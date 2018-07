El Tour se prepara para la lluvia de piedras Nibali, durante la etapa del pavé en 2014 / AFP Groenewegen gana su segundo sprint antes de que Landa y Valverde se enfrenten a la etapa del pavés J. GÓMEZ PEÑA Amiens Sábado, 14 julio 2018, 18:07

El Tour es un acontecimiento vivo. Cada día hay algo nuevo de qué hablar. En la octava etapa, la que iba a ganar al sprint el holandés Dylan Groenewegen en Amiens, se cuchicheaba sobre la etapa siguiente, la novena, la del pavés. La que tanto esperan los especialitas como Sagan o el líder, Van Avermaet. La que tanto temen los demás. La que acabará en Roubaix, que en la jerga ciclista es sinónimo de 'Infierno del Norte'.

Todos los aspirantes al podio llevan meses pasando su dedo sobre esta página del libro de ruta. La han desgastado contando los tramos de cantos rodados. Quince. Ufff. Más de 20 kilómetros sobre el filo de los adoquines. Una pequeña París-Roubaix. Territorio para pesos pesados. Los escaladores tragan saliva. Juntan las manos. A rezar en el infierno. De eso se hablaba en la salida de Dreux. De la tracción del caucho, de nitrógeno para inflar ruedas, de presión en los tubulares... De llegar el primero a ese tramo inicial de pavés. De meterse en él a lo loco. De entrar en el infierno con un salto al vacío. El de Roubaix es otro ciclismo. En todo. Ni el manillar sirve. No se gira con los brazos sino con el cuerpo. Eso se aprende de niño, como los belgas, o se sufre para siempre, como los especialistas en la montaña.

Tras una semana peligrosa y llana, Landa y Valverde se mantienen a la par de los mejores, de Froome, Porte, Nibali, Fuglang, Roglic... Y miran desde arriba a los rezagados Bardet, Dumoulin y Quintana. Les queda un día por salvar antes de la montaña. Pero es un día de piedra. «Al menos, no va a llover», resopla Landa. Agua, no. Adoquines, quizá. El alavés y Valverde se notan fuertes, confiados. Están donde querían. Saben que Nibali, Fuglsang y el Sky de Thomas y Froome tratarán de enterrarles en ese pedregal.

De eso iban las charlas en la salida. En el autobús del Bora, el equipo de Sagan, tronaba un altavoz. Rock a todo volumen. Es una escuadra divertida, como su líder, el último vencedor de la París-Roubaix. Geólogo ciclista. Para hablar de piedras hay que ir al Bora. Patxi Vila es el director. Un perfeccionista. «La clave son las ruedas, los tubulares», dice. En el Bora han fabricados sus propios neumáticos. Tienen tres capas: la cámara, más resistente y pesada para esta etapa. Por encima está una tela de algodón. Han experimentado con distintas densidades. «Si el trenzado es más denso, la tela es más dura e incómoda, pero se pincha menos», explica Vila. La tercera capa es el caucho, la goma que rodará sobre el pavés. «Probamos varias y vemos la tracción que tienen».

A eso se suma la presión de los neumáticos. Tiene que ser más baja. Ruedas blandas. «Lo tenemos estudiado. Cada ciclista lleva una presión en función de su peso y características», apunta. Todo está milimetrado: la tensión de los radios de cada rueda, la flexibilidad de las llantas... El ciclismo elevado a la Fórmula 1. Cosa de ingenieros. «Inflamos las ruedas con una mezcla de nitrógeno y aire. Hemos comprobado que van mejor», desvela Vila. Ese gas mantiene más estable la presión del tubular. El técnico navarro resume así su teoría: «Lo que ganas en fiabilidad lo pierdes en velocidad. Hay que buscar el equilibrio perfecto». La ecuación.

Consejos

Al lado de Vila escucha Pedro Horrillo, exciclista enamorado de Roubaix. Asiente. «Lo más complicado será entrar bien colocado en el primer tramo. Va a ser una locura», avisa. Y da un consejo válido para Landa, Valverde y Quintana: «Si no consigues estar delante, hay que evitar caer en el pánico. Se trata de juntarse y sumar fuerzas para enlazar». También Xabier Artetxe, preparador físico en el Sky, habla de los adoquines, omnipresentes. El equipo de Froome distribuirá unas 50 personas en los 15 tramos. Con ruedas y bidones. Un ejército de salvamento. El Sky ha traído para este día las bicicletas que usa en la París-Roubaix. Correrán bien armados. Quieren colocar a Thomas de líder del Tour y a Froome por delante de sus rivales. Tras el infierno, la Grande Boucle será otra. Así es el Tour, algo vivo.

Pero no todos miraban a la novena etapa. Algunos seguían pendientes de la octava, que tiraba hacia el norte desde Dreux hasta Amiens, la ciudad donde Julio Verne escribió su viajes a la Luna o alrededor de la Tierra sin salir de una pequeña habitación. Un ciclista francés, Fabien Grellier, y un holandés, Marco Minnard, quisieron escribir su nombre en el libro de honor de la jornada. No. Su fuga se hundió mientras al pelotón sólo le inquietaba la caída que tiró a Omar Fraile, Alaphilppe y Daniel Martin, que se dejó más de un minuto. A Amiens se entraba por la catedral directo hacia el sprint. Richeze, lanzador de Gaviria, se puso en cabeza. Se giró y no vio a su líder. ¿Dónde está? Encerrado. Gaviria no eligió bien. Greipel, corpachón germano, le ganó la posición y el colombiano quiso robársela a golpes de hombro junto a las vallas, por donde no había sitio. «Ese cabrón me ha cerrado», maldijo Gaviria, que tras cruzar la meta se fue, puños cerrados, a por el alemán. Le frenaron. Y los dos fueron descalificados.

Por el otro lado de la calle les ganó Dylan Groenewegen, el vencedor del viernes. A él sí le correspondió escribir el final de la etapa. Creció en Amsterdam, en la calle Prinsengracht, la misma donde estuvo oculta Ana Frank. Allí redactó su diario, 'La casa de atrás', antes de ser trasladada al campo de exterminio nazi donde murió. El diario de Ana Frank viene de la calle donde creció el nuevo misil del sprint mundial, Groenewegen, el rival con el que se pegará Gaviria tantas veces. A pedaladas, no a puñetazos. Ahora el Tour se prepara para las pedradas de Roubaix.