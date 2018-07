Thomas, entre el Aubisque y París Demare celebra su victoria. / Afp El líder afronta seguro y con ventaja sobre Dumoulin la última etapa de montaña tras el triunfo de Demare en Pau J. GÓMEZ PEÑA Enviado especial. Pau Jueves, 26 julio 2018, 18:54

Pau es el panteón del Tour. Donde antes estaba el anillo del viejo velódromo hoy se elevan cien estelas amarillas. Homenaje a los mitos de la Grande Boucle, que no olvida. Por la meta, achicharrada bajo un calor que no cesa, pasea uno de ellos, reciente, Alberto Contador. Saluda al público. El miércoles subió el Portet. «En forma», bromea. Muestra la acreditación que le cuelga sobre el pecho: «Mira, pone mi nombre y que soy comentarista de televisión. Ya no soy ciclista». Se ríe. Da buena cuenta de una bolsa de chucherías. Ya puede. Ha cogido algún kilo. Le rejuvenecen. Camina hacia la cabina de Eurosport, desde donde va a contar la caída, sin más daño que algún arañazo, de Nairo Quintana y la victoria al sprint del francés Arnaud Demare en la bella Pau.

Francia no tiene desperdicio. A una hora de viaje en coche desde Pau vive tranquila la pequeña población de Trie-sur-Baise. Apenas mil vecinos, invadidos por la marabunta del Tour para asistir a la salida de la etapa. El sitio tiene su historia. Las piedras de su viejo claustro acabaron en la colección privada de Rockefeller y ahora están en un museo de Nueva York. Todo es posible. También en el Tour. A la sombra de los autobuses, los ciclistas hablaban del día anterior, el que vio perder el Tour a Froome y, seguramente, ganarlo a su compañero Thomas. Y se fijaban también en el día que viene, el último en la montaña. La Grande Boucle recuperaba dos de sus palabras preferidas: Tourmalet y Aubisque. Siameses.

El Aubisque, hermano menor, siempre ha estado a la sombra del Tourmalet, la cuesta donde el Tour descubrió la pasión por los escaladores en 1910. Pero esta vez es el Aubisque en el cerrará la jornada. Habrá que subirlo y, cuidado, bajarlo hasta la meta de Laruns. Es un puerto aficionado a cobrarse víctimas: en 1951, el holandés Wim van Est defendía su liderato en el zizzag del descenso. No trazó bien un giro y salió despedido hacia el barranco. Setenta metros de caída libre. Antes de asomarse al vacío, los periodistas y auxiliares de la carrera le dieron por muerto. Y no. Abajo, de amarillo y a gatas, Van Est trataba de trepar. Anudaron varios tubulares para tejer una cuerda y le rescataron. No ganó el Tour, pero se forró haciendo publicidad de relojes. Tras una caída así, el suyo estaba intacto.

A Thomas, el puntual líder de este Tour, nadie se le ha arrimado cuesta arriba. Tiene dos minutos de renta sobre el segundo, Dumoulin. Y es un contrarrelojista. En 2017 ganó el prólogo de Dusseldorf. Le blinda, además, el Sky, el equipo que desde 2012 tiene esta carrera en su bolsillo. De Thomas solo se conoce un punto débil. Las caídas. Se maneja bien sobre el pavés -ganó la París-Roubaix juvenil- y viene de la escuela del velódromo. Pero, aun así, se cae a menudo. La etapa que viene, que había permanecido oculta ante la novedad de la breve e intensa jornada del miércoles en Bagneres de Luchon, desafía al galés con el Tourmalet y el Aubisque. Palabras mayores en el Tour. Con las subidas y con esa bajada final en la que habrá que coordinar hilo y aguja en cada curva. Para Dumoulin puede ser la única opción de recortarle tiempo a Thomas antes de la contrarreloj final.

Landa: «Correré ante mi afición»

Para todos es la última oportunidad. Ya no valen ni la prudencia ni los cálculos. «Para mí es un día muy especial, correré ante mi afición», dice Landa, que trata de animarse tras ceder en el Portet. El alavés, séptimo en la general, perdió unos segundos. A Froome se escapó el Tour. El británico lo asumió como antes había asumido sus cuatro triunfos. Flema africana. «Mi objetivo ahora es ayudar a que Thomas llegue de amarillo a París», dijo en la salida. No será su quinto Tour. Esta carrera le ha dado la espalda. El gendarme que le confundió con un cicloturista y, para frenarle tras la etapa en el descenso del Portet, le agarró del manillar y le tiró al suelo fue el colmo. Le cabreó. «¡Jódete!», se encaró Froome con el agente. «Perdón, perdón», se encogió el policía. La bicicleta acabó rota. Como su 'quinto' Tour, que ya es casi el primero de su amigo y compañero Thomas. Si Dumoulin, Roglic y el Aubisque no cambian ese pronóstico en el último capítulo de los Pirineos.

En ese desfile final Quintana aparecerá con vendas en el costado izquierdo. «Espero que no sea nada, pero vaya trompazo se ha dado», lamentó el mánager del Movistar, Eusebio Unzúe, acompañado en la meta de Pau por su hermano, Juan Carlos, ex entrenador del Celta. Al antiguo portero le encanta el ciclismo. Luce tipo. Seco. Fino. Está para correr. Pero no tanto como los de la fuga, que volaron a más de 45 kilómetros por hora. En ese barco iban motores como el de Terpstra, ganador del Tour de Flandes, o Hayman, vencedor de la París-Roubaix. Ni con esas piernas llegaron. Como ya casi no quedan velocistas y como a Sagan le machacó el culo la caída el miércoles en el descenso de Val Louron, el equipo Groupama tenía que aprovechar la velocidad de Demare, que lleva días penando en la montaña y que ha recibido la acusación de subir agarrado a los coches. Greipel, que ya está en casa, le apuntó con ese dedo acusador. Entre montaña y montaña, el Tour bajó a Pau, su panteón, y Demare clavó allí su nombre.