Quintana avisa a Landa: «El líder para el Tour soy yo» Quintana y Landa, una relación tensa en el Movistar. / Efe Asegura que Unzué le ha prometido la jefatura del equipo, en el que prefiere compañeros que «anden menos» pero que estén «a su disposición» J. GÓMEZ PEÑA Viernes, 31 mayo 2019, 00:06

Con el Giro en marcha y el Movistar lidiando con las ambiciones individuales de Richard Carapaz, líder de la 'corsa rosa', y Mikel Landa, cuarto clasificado y en progresión, aparece Nairo Quintana desde Colombia para reclamar todos los galones del equipo en el próximo Tour de Francia. «Eusebio Unzué me ha dicho que yo soy el líder para el Tour y me he entrenado para eso», declaró en una rueda de prensa antes de viajar a Europa, donde participará en junio en el Dauphiné.

Quintana no se quedó ahí. También trazó las líneas maestras de la plantilla que el Movistar debería ponerle a su alrededor para conquistar la ronda gala, la asignatura pendiente del escalador colombiano. «Yo doy mi opinión. Ya le he dicho a Eusebio (Unzué) que prefiero corredores que anden menos pero que los tengamos a disposición para sentir que estoy realmente acompañado y respaldado. Eso da tranquilidad», señaló. Sin citarle, parecía referirse a Mikel Landa, un compañero que también tiene el próximo Tour entre sus objetivos. Hace un año, el Movistar se presentó en la Grande Boucle con el tridente Quintana-Landa-Valverde y no funcionó. El murciano no está ya para disputar la general del Tour. El colombiano fue a menos y terminó décimo. Y el alavés, lastrado por una caída que le fisuró una vértebra, tuvo que conformarse con la séptima plaza final. Un año antes el alavés había finalizado cuarto la ronda gala. Ahora, Quintana no quiere que nadie le discuta el liderato del equipo.

No citó a Landa, pero sí a Carapaz y Anacona, a los que quiere a su lado en Tour. «Me gustaría tener conmigo a Carapaz. Tiene muy buena condición y estará muy bien», dijo. En principio, los planes de la escuadra de Unzué reservan al actual líder el Giro para la Vuelta a España.

Quintana, de 29 años, fue segundo en el Tour de 2013 y en el de 2015. Y tercero en 2016. Desde entonces su rendimiento no ha sido el mismo. Terminó en el puesto 12 en 2017 y fue décimo el año pasado. En su palmarés figuran el Giro de 2014 y la Vuelta a España de 2017, su último gran triunfo. El equipo francés Arkea quiere ficharle para la próxima campaña. También el Ineos de Froome ha tentado a Carapaz. Y el Bahrain, a Landa. ¿Juego de Tronos en el Movistar?