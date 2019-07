Tour de Francia «El podio con Mikel no es imposible», anima Unzué 00:59 Reuters | Vídeo: J. Gómez Peña El mánager del Movistar ve al alavés «a la altura de los mejores» en este incierto Tour que se decide en los Alpes J. GÓMEZ PEÑA Enbrum Jueves, 25 julio 2019, 00:12

Tras unos cuantos años sometido al Sky, el Tour se frota las manos con las tres etapas que vienen, hoy, mañana y el sábado. De altura. De altitud, más bien. Todas amenazan con puertos por encima de los dos mil metros. Tan arriba todo puede cambiar. No se respira igual. Cualquier exceso se paga. Hace tiempo que el Tour no es tan incierto. Mikel Landa es séptimo, a casi cinco minutos de Alaphilippe, el líder que, según parece, puede reventar. El alavés está a tres minutos de Thomas, Pinot, Bernal, Kruijswijk y Buchmann. La brecha es grande, pero la actuación del corredor de Murgia en los Pirineos alimenta la «esperanza» del Movistar. «El podio no es imposible, ni mucho menos», anima Eusebio Unzué, mánager de la escuadra.

El técnico navarro conoce de sobra el Tour y los Alpes. «Mikel está a la altura de los mejores. Queda mucha carrera. Pueden pasar muchas cosas», pronostica Unzué. El tríptico alpino comienza hoy con 208 kilómetros entre Embrun y Valloire. Y contiene una estrofa mágica en la historia del Tour, la que forman el Vars, el Izoard y el Galibier. Música divina en el corcierto ciclista. Por esas rampas han subido las leyendas de la ronda gala.

El Izoard (14 km. al 7,1%) es la Luna. Es un puerto que asusta. Otro planeta. Su descenso cae como una guillotina sobre Briançon, donde arranca la ladera del Galibier que sube por el Lautaret. Es una cuesta larga, que va a más, que alcanza la cima a 2.642 metros. Sin oxígeno. Desde ahí solo quedará bajar hasta la meta de Valloire. Es un recorrido hecho a la medida de esta versión agresiva del Movistar. Si hay fuerza, claro. Colocar a gregarios como Amador por delante para trabajar en el Lautaret puede ofrecer a Landa la oportunidad de, como al alavés le gusta decir, «poner patas arriba» el Tour. Eso sí, todos tendrán en cuenta que tras el Galibier vienen dos jornadas más de altura.