Landa y Pinot quieren ser la tormenta de los Alpes Matteo Trentin celebra su victoria. / Gonzalo Fuentes (Reuters) Trentin gana escapado en Gap antes de que el Tour se decida en tres etapas de alta montaña en las que el alavés buscará «el podio» J. GÓMEZ PEÑA Miércoles, 24 julio 2019, 17:59

Mientras el italiano Matteo Trentin soltaba sus brazos para celebrar el triunfo en Gap, última meta antes de los Alpes, el cielo hilaba una tormenta. Tras todo un día de calor que convirtió el asfalto en lava, las nubes amenazaban con la tempestad. Algo llovió. Ducha fría. Pero la tormenta de verdad venía oculta en las piernas de Thibaut Pinot y Mikel Landa, los dos ciclistas que descargaron electricidad en los Pirineos. Comparten el don de la escalada y sintieron camino de Gap, puerta de los Alpes, el sabor y el perfume de las grandes montañas de la Grande Boucle. Pinot está obligado a atacar si quiere el Tour. Francia se lo reclama. A Landa no hay que pedírselo. Le sale solo. Es su naturaleza salvaje. La montaña le quiere. Le llama. El desierto del Izoard, el majestuoso Galibier...

«Ojalá se den las condiciones para atacar en el Izoard», pedía Landa en Gap. Dice la voz del Tour que por el Izoard los campeones pasan solos. «Ojalá». Tras esa cima pelada vendrá el Galibier. «Lo quiero intentar. El equipo está muy enchufado. Daremos que hablar», se lanzó tras otra jornada de calor y fuga. En ella se subieron 33 dorsales, incluidos Omar Fraile, Jesús Herrada y Gorka Izagirre... Y Matteo Trentin, del Trentino italiano pero formado como clasicómano en Bélgica. Rápido y resistente. «Era el más fuerte», claudicó Izagirre. El col de Sentinelle lo demostró. Nadie, ni Asgreen, ni Perichon, ni Van Avermaet, pudieron seguir al campeón de Europa, que celebró en Gap su tercer triunfo en el Tour. Detrás, entre los favoritos, la única guerra le montó Tony Martin, gregario de Kruijswijk, al echar a la cuneta de un codazo a Luke Rowe, guardaespaldas de Thomas y Bernal. Un adelanto de lo que viene

Cada ciclista numera las etapas a su manera. La decimoséptima era la última oportunidad para muchos de los que suelen fugarse. Así que tenían que exprimir el sudor hasta la última gota. Los candidatos al podio, en cambio, sentían que era un jornada más, de tránsito, de esas en las que no hay que gastar nada. Para unos, el Tour terminaba en la meta de Gap, justo donde comienza para los favoritos esta emocionante edición de la ronda gala. El juicio final.

Desde ya y durante tres días, el Tour se pone a leer su futuro en las piedras del Izoard, el Galibier, el Iserán, el interminable Val Thorens. Colosos que otean la carrera desde más allá de los dos mil metros de altitud. En esas paredes está grabada la memoria de la Grande Boucle. Y en ellas aparecerán las respuestas que quedan pendientes en esta edición. El líder, Julian Alaphlippe, asegura que está contando los kilómetros que le faltan para perder el maillot amarillo. Que pende de un hilo. Lo dice pero sus rivales no le creen. Saben que no rendirá el trono. Tendrán que quitárselo. Alaphlilippe viste de héroe popular. Hace días que su cuerpo le susurra el final, que ya no quedan reservas. Pedaleará con la mente. Hasta que reviente.

Le persiguen cinco aspirantes a su cetro. El primero, Geraint Thomas, está a 1 minuto y 35 segundos. El último, Emanuel Buchmann, se sitúa a 2.14. En medio, agazapados, ruedan Steven Kruijwijk (a 1.47), Thibaut Pinot (a 1.50) y Egan Bernal (a 2.02). Thomas y Bernal corren juntos, en el Ineos. El cambio de nombre, de Sky a Ineos, ha coincidido con su pérdida de poder en el Tour, la carrera que el equipo británico tiene en el bolsillo desde 2012. No dominan, pero ahí siguen. Thomas avisa: «Soy regular. Sé gestionar tres semanas de esfuerzo». Y Bernal sube estos tres días a su Luna, la altitud donde se hizo ciclista de largo aliento en el altiplano de Colombia. Bernal nació respirando a más de dos mil metros. Sabe pasar hambre de oxígeno. Y el Ineos dispone de la experiencia del Sky, ganador de seis Tours en siete años.

Escondidos, pensando más en un lugar en el podio que en la victoria final, esperan su ocasión Kruijswijk y Buchmann. El holandés tiene de su lado la fuerza del Jumbo, de gregarios como De Plus y Bennett. «Alguna vez he batido a los corredores que tengo al lado en la general», recuerda. Para conquistar el Tour tiene que poder con todos al mismo tiempo. Confía en su pasado, en conseguir de nuevo ir a más en la tercera semana. Buchmann no tiene esa memoria. Se desconoce en esta situación. Su baza es la invisibilidad. Estar ahí para aprovecharse del hundimiento ajeno. Desde 1997, desde Jan Ullrich, no hay un alemán en París. «Yo no soy uno de los favoritos», se tapa.

Queda Pinot. Y queda, por supuesto, el séptimo (a 4.54) en la clasificación general, Mikel Landa. Los dinamiteros. Francia reza por Pinot, relanzado en los Pirineos. El Tour añora un vencedor galo tras más de tres décadas de sequía. «Lo intentaré. Estoy dispuesto», se pone firme Pinot. Nadie lo duda. Si la salud le acompaña, los Alpes verán su espectáculo. «A mí la altitud no me afecta», advierte. Inmune.

Al otro ciclista con pólvora, al alavés, no hace falta azuzarle. Lleva las ganas dentro. Innatas. Las grandes montañas le inspiran. En la cara opuesta de los Alpes, en los Dolomitas italianos, dominó a gigantes como el Stelvio en el Giro 2017. Las piedras tienen buena memoria. Fósil. Por los siglos de los siglos. Landa es un ciclista atemporal. Válido para cualquier época. Y en ésta es uno de los pocos, quizá el único, que a casi cinco minutos del liderato no renuncia a nada. Esa ambición talla la estatua creciente de un personaje diferente y atractivo que tiene la cualidad de enganchar al público. ¿Podrá conseguirlo? «Por qué no», responde. Y sonríe. Las cámaras le adoran.