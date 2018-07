Landa: «Sabía que iba a ser muy difícil, pero tenía que intentarlo» Mikel Landa ha recibido tras la etapa de este viernes el premio de la combatividad. / Reuters El alavés afirma que se va con «un buen sabor de boca» del primer Tour en el que venía como líder EFE FRANCIA Viernes, 27 julio 2018, 18:59

El alavés Mikel Landa (Movistar) ha lamentado que su intento de fuga a 100 kilómetros de la llegada en Laruns haya quedado en nada, aunque ya sabía desde el primer momento que iba a ser «muy difícil» culminarlo con éxito. «Cuando he arrancado sabía que iba a ser muy difícil. Ha habido momentos en los que he pensado que era posible y en otros que no», ha explicado sobre el desarrollo de la decimonovena etapa del Tour 2018. «Ahora el objetivo es hacer una buena contrarreloj y asentarme en la clasificación, además de volver a tener regularidad», ha comentado.

El alavés ha calificado como «una lástima» el no haber tenido finalmente opciones de pelear por el que hubiera sido su primer triunfo de etapa en la Grande Boucle porque «siempre hay intereses cruzados».

Sobre el ataque tan lejano -a 100 km de meta- ha explicado que en el equipo sabían que era la forma de intentar hacer daño y por eso «había que probar desde lejos», a la vez que buscaban un nuevo «triunfo de etapa y el podio, porque la general sabíamos que estaba más complicada».

Landa ha agradecido el gran trabajo que han realizado todos sus compañeros de equipo en su intento, sobre todo el costarricense Andrey Amador.

El balance que hace del primer Tour al que ha venido como líder es que ha tenido «momentos de todo, buenos y malos» con «un buen sabor de boca porque era la primera vez que venía a intentar hacer algo, aunque el año pasado en Sky fui cuarto».

De su compañero Nairo Quintana ha comentado que tal vez «no estaba tan fresco por la caída que sufrió ayer y supongo que le ha pasado factura«.