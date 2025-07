La esposa de Vingegaard enciende la mecha en el Visma

Jon Rivas Lunes, 7 de julio 2025, 20:53 Comenta Compartir

Habla sin tapujos Trine Marie Vingegaard Hansen y se alerta el equipo Visma por lo que escucha: «La gente está exprimiendo demasiado el limón». La esposa del dos veces ganador del Tour le concede una entrevista al periódico danés 'Politiken' y se arma la tremolina. «Conociendo a Jonas como lo conozco, diría que el equipo le está exigiendo demasiado», se lamenta. «Me temo que están quemando la vela por ambos lados. Creo que a veces la gente olvida el ser humano que hay detrás del atleta y cómo sacar lo mejor de él. Eso podría ser contraproducente».

La crítica es clara hacia el equipo del campeón danés, que replica de inmediato por medio de su directora, Grischa Niermann. «Trabajamos muy bien con Jonas, pero también con Trine. Siempre lo revisamos todo juntos», dice. «Este invierno hablamos de que Jonas no iría al campamento de altura en febrero y se quedaría con su familia. Claro que el sacrificio es necesario, Jonas lo sabe mejor que nadie».

Por fortuna, ahora las esposas de los ciclistas no necesitan esconderse. Luis Ocaña nunca trató de ocultar la tormentosa relación que mantenía con Josiane, que en 1973, ante la prohibición de formar parte de la caravana del Tour, y con el acceso vetado a los hoteles en los que dormía su marido, se fabricó una acreditación falsa para poder estar cerca de él. Cuando la descubrieron, Ocaña ya estaba a un paso de ganar la carrera y no era el momento de expulsarla.

Abraham Olano, tras su retirada, reconoció que su esposa Karmele resultó fundamental para ganar la Vuelta a España de 1998. «Ella me ganó media carrera». Karmele, como ahora la mujer de Vingegaard, apareció en los medios de comunicacón para acusar a Chava Jiménez de traición. Hubo quien, como Lance Armstrong, se convirtió en objetivo de las revistas del corazón por su relación con la cantante Sheryl Crow.

Cuando murió Tom Simpson, su mujer, Helen, se enteró por la radio del suceso. Luego se casó con Barry Hoban, el gregario de su marido. Los dos se llevaban bien, casi cuestión de familia. Años después el ciclismo británico se enturbió. En el Tour de 2012, Catherine Wiggins y Michelle Cound, parejas de Bradley Wiggins y Christopher Froome, se comunicaron durante varios días a través de Twitter (ahora X) en una pugna por el trabajo de sus maridos, compañeros de equipo. «Ver a Rogers y Porte es ver un ejemplo de esfuerzo desinteresado y profesional», escribió la mujer de Wiggins en su cuenta, que subtitulaba como «mi propia versión de las cosas».

Una velada crítica al ataque de Froome en La Toussiere que distanció a Wiggins. Pero Michelle no se quedó corta en la réplica: «Si quieres lealtad, cómprate un perro. Es una cualidad que valoro en Froome pero otros se aprovechan». Intentó mediar sin éxito Mark Cavendish, compañero de ambos entonces. «Dejadlo. Poneos a hacer un puzzle o cualquier otra cosa».

Encendido el fuego por Trine, Jonas Vingegaard se hizo el despistado cuando los periodistas le preguntaron sobre el asunto antes de empezar la etapa. «No leo los medios de comunicación cuando corro, así que me resulta difícil responder a esta pregunta». Pero añadió: «Claro, hay muchos campamentos de entrenamiento y de altitud durante el año, así que inevitablemente es difícil para la vida familiar, pero sigo corriendo y aún no he sufrido un desgaste físico. Sé que Trine me apoya al cien por cien y hará todo lo posible para que esté al cien por cien. Solo quiere lo mejor para mí».

