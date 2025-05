Del Toro y Ayuso, lucha de líderes en el UAE

Jon Rivas Lunes, 19 de mayo 2025, 20:30 Comenta Compartir

Ayuso y Del Toro, el debate está servido. El español comenzó el Giro como líder indiscutible del UAE en la lucha por la maglia rosa, pero ve ahora cómo su compañero de equipo luce la prenda preciada después de la etapa de Siena, en la que llegó con más de un minuto de ventaja para ser segundo y colocarse como líder. Se encendió la polémica cuando, en el segundo tramo de tierra, una caída que cortó al grupo de los favoritos dejó a Ayuso atrás y a Del Toro delante, sin mirar hacia atrás o, al menos, mirando solo de reojo para, en el fragor de la batalla, excusarse en que creía que el ciclista del maillot blanco que iba justo por detrás era su compañero (1,85), y no Egan Bernal (1,75).

Un día más tarde, en el cuartel general del UAE no quieren hacer más sangre de la que salió de la rodilla de Ayuso, al que le tuvieron que dar cinco puntos de sutura, y recalculan la situación. El ciclista español, segundo en la general, templa gaitas y, al menos de cara al público, asegura que «lo importante es que el equipo gane el Giro. Ganarlo es para mí un sueño y lo quiero ganar, pero si gana un compañero, se cumpliría el objetivo. Ante todo, no quisiera perderlo con un rival».

Diplomático Ayuso, y haciendo equilibrios sobre el alambre Josean Fernández Matxín, más preocupado por el éxito final de su equipo al margen de los nombres que encabezan la clasificación. «No cambia el planteamiento. Siempre hay respeto al líder, y ahora mismo lo es Isaac», afirma el director deportivo del UAE, que se responde a sí mismo: «¿Cómo se va a gestionar? Es mejor tener los primeros puestos que estar detrás. Eso siempre ha sido así. La situación es privilegiada y ahora quizás la pregunta es más para los rivales. A nivel de trabajo, lo haremos como equipo, como siempre se ha hecho».

Conflicto de intereses inédito en el equipo desde hace unos años, porque el líder indiscutible del UAE es Tadej Pogacar, que no está en el Giro. No se discute ninguna decisión en torno al esloveno. Cuando en el Tour del año pasado Ayuso no dio el relevo que le pedía Almeida en el Galibier en beneficio de Tadej, los directores pusieron las cosas en su sitio, aunque de puertas hacia fuera se fingió normalidad.

Ahora, el ciclista español se aleja del conflicto y asegura que todo va bien y que su relación con el mexicano es magnífica. «He tenido la suerte tanto este año como el pasado de haber hecho bastantes carreras con él y siempre ha ido bien». Además, «también hemos compartido esta concentración en altitud antes de venir aquí. Creo que es una suerte que sea latino porque hay muchas semejanzas también con España. Las bromas y todo el buen rollo y el ambiente es similar. Tanto con Isaac como con Arrieta, se crea un grupo muy bueno», dice el líder del equipo, que ahora es segundo en la general y que sufrió un golpe fuerte en la rodilla en un tramo de tierra de la etapa del domingo. «La rodilla me duele bastante, pero hoy entrenando he terminado mejor de lo que he salido», decía el español en la segunda jornada de descanso. «Es algo que me da tranquilidad de cara a la crono, porque no me debería afectar mucho». Se reafirma en que su situación es excelente: «Moralmente estoy bastante bien. Si me dices que llegaba al día de descanso con más de un minuto con Roglic y segundo de la general, lo habría firmado, sin duda. Tanto el equipo como yo estamos en una posición privilegiada».

Claro que el primero es Del Toro, la estrella emergente, que sí que se aleja del todo de un posible conflicto. Ve la vida de color de rosa: «Es un sueño estar en esta posición; me hace muy feliz por mí y por mi país. He trabajado mucho por ello, y me siento un afortunado». Reconoce que «he aprendido de mis errores», y asegura que la trascendencia de ser el primer ciclista de su país líder del Giro no es algo que le afecte demasiado. «Nunca lo vi como hacer historia, sino como una competencia conmigo mismo para mejorar. Me encanta lo hecho hasta ahora».

El recorrido

En la etapa contrarreloj no se verán las caras ni se apoyarán el uno en el otro porque la lucha individual no lo permite, pero se analizarán con lupa las fuerzas de cada cual. En la primera crono del Giro, en Tirana, de 13,7 kilómetros, Ayuso aventajó en tan solo un segundo a Del Toro. El español ha sido mejor siempre que se han enfrentado en esta especialidad. En la Tirreno, con 10 kilómetros de recorrido, la ventaja del español fue de 15 segundos. En 2024 se midieron en la Itzulia, con ocho segundos a favor de Ayuso, y en la Tirreno, donde la diferencia fue de 32 segundos. La etapa que discurre este martes entre Lucca y Pisa tiene un recorrido de 28,6 kilómetros, más del doble que la de la segunda jornada.