El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Sigue la asamblea del Athletic
Giovanni Carboni. INSTAGRAM

Las otras suspensiones por «anomalías no explicadas» similares a las de Lazkano

Las irregularidades en el pasaporte biológico apartaron de la competición al italiano Giovanni Carboni y llevaron a la retirada al francés Franck Bonnamour tras ser castigado con cuatro años de inhabilitación

Jon Prada

Jon Prada

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:52

Comenta

Las «anomalías no explicadas» en el pasaporte biológico en los años 2022, 2023 y 2024 por las que la Unión Ciclista Internacional (UCI) ha suspendido provisionalmente a Oier Lazkano, al que el Red-Bull Bora ha despedido ... de forma fulminante, no han sido un caso aislado en los últimos años en el ciclismo. Recientemente ha habido dos casos similares al del ciclista alavés en el pelotón internacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  2. 2 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  3. 3

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  4. 4

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  5. 5

    Desalojan a los vecinos de tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  6. 6

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  7. 7

    Orishas no quieren ni vascos, ni latinos, ni cubanos en el BIME
  8. 8

    «A mí se me rompió el amor de tanto usarlo y ahora Rosalía dice que cuanto más folla más ama»
  9. 9

    Las obras en Zorrozaurre provocan una plaga de ratas en Deusto y San Ignacio
  10. 10 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las otras suspensiones por «anomalías no explicadas» similares a las de Lazkano

Las otras suspensiones por «anomalías no explicadas» similares a las de Lazkano