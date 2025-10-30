Las otras suspensiones por «anomalías no explicadas» similares a las de Lazkano

Las «anomalías no explicadas» en el pasaporte biológico en los años 2022, 2023 y 2024 por las que la Unión Ciclista Internacional (UCI) ha suspendido provisionalmente a Oier Lazkano, al que el Red-Bull Bora ha despedido ... de forma fulminante, no han sido un caso aislado en los últimos años en el ciclismo. Recientemente ha habido dos casos similares al del ciclista alavés en el pelotón internacional.

En septiembre, el italiano Giovanni Carboni fue suspendido provisionalmente por irregularidades en su pasaporte biológico en 2024. Su equipo, el Unibet Tietema Rockets, le «suspendió con efecto inmediato» por unos hechos ocurridos cuando el escalador de 30 años competía con el JCL Team Ukyo. Lo mismo ha sucedido ahora con un Lazkano cuyas «anomalías» sucedieron cuando corría en las filas de Movistar.

📄 Team statement concerning Giovanni Carboni: pic.twitter.com/0rmUXOLa5q — Unibet Rose Rockets (@rockets_cycling) September 11, 2025

Más duro fue el caso de Franck Bonnamour. La UCI suspendió provisionalmente en febrero de 2024 al ciclista francés del Decathlon AG2R La Mondiale Team por, también, «anomalías no explicadas» en su pasaporte biológico.

Communiqué officiel / Official statement - Franck Bonnamourhttps://t.co/2qZjZSv5b1 #DECATHLONAG2RLAMONDIALETEAM — DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM (@decathlonAG2RLM) March 26, 2024

Su equipo le despidió un mes después y, en agosto de 2025, la UCI hizo pública una sanción de cuatro años (hasta febrero de 2028) por «una infracción de las normas antidopaje por el uso de una sustancia o método prohibido» que provocó una irregularidad en su pasaporte biológico en 2022. Un castigo que llegó meses después de que Bonnamour anunciara su retirada con 29 años en noviembre de 2024 mientras se desarrollaba la investigación.