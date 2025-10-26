La Sociedad Ciclista Punta Galea celebra su 50 aniversario y rinde un homenaje a Jonathan Castroviejo El evento se celebró en el restaurante Tamarises y contó con la asistencia de 150 personas

Bruno Vergara Domingo, 26 de octubre 2025, 17:02

La Sociedad Ciclista Punta Galea celebró este sábado su 50 aniversario con una comida conmemorativa que reunió a socios, amigos y antiguos miembros del club. El evento se celebró en el restaurante Tamarises y contó con la asistencia de 150 personas, que quisieron participar en este emotivo encuentro.

Durante la celebración se rindió homenaje a quienes han contribuido al desarrollo y consolidación de la sociedad a lo largo de estos años.

Tambien se homenajeó al ciclista profesional Jonathan Castroviejo, que este año cuelga la bicicleta tras 18 años como profesional. Un corredor que se formó en las filas de Punta Galea.

