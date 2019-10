Álvaro González de Galdeano, exciclista «Hay sitio para dos equipos vascos» El deportista vitoriano, que se retiró del profesionalismo hace quince años, recibirá hoy un homenaje en Asturias MIKEL URIARTE Viernes, 4 octubre 2019, 23:52

Álvaro González de Galdeano (Vitoria, 1970) colgó la bicicleta en 2004, después de doce años como corredor profesional en diferentes equipos, en algunos de los cuales corrió junto a su hermano Igor. Su idilio victorioso como profesional con Asturias le lleva ahora al mayor de los González de Galdeano hasta las faldas de Picos de Europa, donde hoy recibirá un homenaje dentro de la VI Cicloturista de Cabrales, que contará con la participación de casi 3.000 ciclistas.

-¿Sorprendido por recibir a estas alturas un reconocimiento?

-Sí, un poco sí. Me hizo ilusión al mismo tiempo porque nunca está mal que alguien reconozca lo que has hecho. Encima en un sitio que se me ha dado bien cuando fui corredor. Gané tres etapas, en concreto en Gijón, dos con motivo de la Vuelta a Asturias y otra en la Vuelta a España.

-Lo lógico es que a uno le homenajeen uno o dos años después de retirarse.

-Cierto. Recibí uno cuando me retiré y luego he estado invitado a varios actos, pero después no he tenido uno como este. Me siento muy agradecido.

-¿Le han contado que el final de la marcha es en Sotres?

-He andado cerca, pero nunca he subido allí. Sí que me han dicho que habrá algún telesilla para ascenderlo (risas). Parece que va a llover y es una pena. El año pasado se inscribieron unos 3.000 cicloturistas. Debe ser tremendo

-¿Sigue la actualidad ciclista?

-Por supuesto. El ciclismo es lo que más me ha dado y siempre me ha gustado. Es mi verdadera pasión.

-¿Qué le ha parecido lo que se ha visto en el reciente mundial?

-El tema climatológico, con mucha lluvia, es lo normal en este deporte. Ya se sabía que iba a llover. En días, así el 80% del pelotón está hundido. El ganador suele estar en el 20% restante. A mí me dices que va a ganar Pedersen y no me lo creo. Apostaba por los corredores italianos.

-Hay una hornada de jóvenes ciclistas que viene pegando fuerte.

-Recuerdo el mundial de Florencia de 2013 que ganó Van Popel, me hice una foto y la puse en twitter porque tal y como ganó pensé entonces que tenía futuro y míralo ahora. Casualmente, el que ha ganado el campeonato mundial de este año creo que entonces hizo segundo o tercero. Eso quiere decir que desde junior venía dándole fuerte. El ciclismo en el centro de Europa siempre está nutrido.

-¿En España se pueden ver las cosas con optimismo?

-Claro. Está Mikel Landa o los Izaguirre. No son jóvenes, pero están en la época de hacer algo. Tienen el problema de que hay gente veterana por encima que les tapa, como Gilbert. La clave del mundial de este año ha sido que no hubiera pinganillo y el descaro de un chaval. Hay que ser valientes. Bernal fue descarado en el Tour, aunque también tuvo la suerte de tener un buen equipo.

El poder del dinero

-¿Le sorprendió la desaparición del Euskadi-Murias?

-Sí, sí. Sobre todo, porque en la segunda jornada del mundial no dieron ninguna noticia en ese sentido, que es la que ha dado el equipo de Oroz. Hemos visto a grandes equipos desaparecer en cuatro años, como Seguros Vitalicio. Son ciclos, pero peor es lo del Euskadi-Murias por la idea de país y formación que tenía. La verdadc es que sí que da pena que se haya cortado tan rápido. El dinero manda y no puedes estar en la élite con el mínimo porque acaba cansándote.

-¿Hay sitio en Euskadi para dos proyectos?

-Creo que sí hay sitio aunque lo ideal es que sólo haya uno. Hay cinco equipos de fútbol y por qué no va a haber dos de ciclismo. El tema es tener ganas, porque este es un deporte que ha unido cinco aficiones. Todos eran un bloque. Se vio con el Euskaltel y con el Murias se ha intentado. Ahora está la Fundación y algo saldrá porque si no, no sería bueno.

-¿Ha descartado conducir un coche ciclista de nuevo?

-No, para nada. Pero ahora vivo muy bien. Tengo una calidad de vida familiar que echaba muy en falta. El ciclismo me encanta, aunque ahora duermo todos los días en casa, algo que no he tenido durante muchos años.