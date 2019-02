«He sabido buscarme la vida en el ciclocross» Javier Ruiz de Larrinaga posa en la cafetería del Hotel Lakua, en Vitoria, antes de partir hacia el Mundial de Dinamarca. / Rafael Gutiérrez Javier Ruiz de Larrinaga | Ciclista Profesional de ruta y luego cinco veces campeón de España sobre el barro, cierra con 39 años su carrera en el Mundial de Dinamarca J. GÓMEZ PEÑA Sábado, 2 febrero 2019, 11:05

Toda la fuerza de un ciclista corre por la cadena de su bicicleta. Y cada cadena, como cada biografía deportiva, tiene sus eslabones: pasión, talento, entrega... El eslabón más sólido de Javier Ruiz de Larrinaga (Amezaga de Zuia, 39 años) es la resistencia, el empeño en ser ciclista pese a todos los obstáculos que ha tenido que saltar. Con 4 años ya pedaleaba en el club ciclista zuiano. Tras ser cinco veces campeón de España sobre el barro, mañana disputará el Mundial de ciclocross en Dinamarca, su última carrera.

- Está a unas horas de cerrar su carrera deportiva. ¿Cómo se siente?

- Aún no soy consciente de que esto se acaba, aunque tengo la decisión tomada desde hace tiempo. Nada me ha obligado. Todo me está saliendo tan bien en este último tramo que me siento bien. Seguro que luego me llega el bajón.

- ¿Cómo será el día después?

- No lo sé. En el ciclocross dependes de encontrar patrocinios cada año. Cada temporada puede ser la última si no los encuentras. Y como vives al día, nunca piensas en el mañana. Me gustaría seguir haciendo algo en el ciclocross. Falta mucho por hacer. En septiembre organicé mi primer campus y quiero seguir por ese camino. Me llenó trabajar con chavales.

- Dedicarse aquí al ciclocross es para supervivientes.

- Así es. Cuando pasé del ciclismo de carretera al de ciclocross no cubría ni los gastos. Pero aposté por esto y ahora puedo decir que económicamente he estado bien. He sabido buscarme la vida. El ciclocross es complicado. Tienes que llevar tres bicicletas, material y personal para que ayude en los controles de asistencia de los circuitos...

- Nació en una familia ciclista. Su tío, 'Txutxin' Ibáñez Loyo, fue campeón de España de ruta. ¿Hay más antecedentes en su casa?

- Mi abuelo. Iba a las carreras en su propia bicicleta. También compitió mi hermana. En casa, la imagen que yo tengo de crío es la de ir a ver a mi tío a la Vuelta a España.

- Creció convencido de ser ciclista, pero tardó en serlo.

- Me costaba ganar. Desde el principio. En el ciclismo amateur tienes que ganar carreras para que te llamen los equipos profesionales. Yo era regular. Pero con pocas victorias. Por eso tardé en ser profesional. Y cuando al fin lo logré con el Kaiku, el equipo sólo duró dos años. Ahora creo que todas esas dificultades me ayudaron luego a pelear por salir adelante en el ciclocross.

La ficha Datos. Nació en Amezaga de Zuia, 39 años. Ruta amateur. De 1998 a 2004, equipos Banaka, Olarra y Caja Rural. Palmarés. Vuelta a Álava 2002 y etapas en Vta. León y Navarra. Ruta profesional. 2004 y 2005, en el equipo Kaiku. Ciclocross. Cinco veces campeón de España (2009-10-11-14-16). Cuatro campeonatos de Euskadi. Tres Copas de España. 75 victorias en carreras. Mundial. Es su última carrera, en el circuito danés de Bogense, helado. Larrinaga compite mañana, igual que las féminas. Hoy es el turno para los juveniles, con opciones para el gallego Carlos Canal, y los sub'23.

- ¿Cómo le ayudaron?

- Pues, por ejemplo, para dar el paso de ir a prepararme y a competir a Bélgica. Mi tío me repetía que no me viniera abajo.

- Con el equipo amateur Olarra ganó la Vuelta a Álava, pero ni así se le abrieron las puertas del pelotón profesional.

- Decían que el que ganaba esa carrera daba el salto seguro, pero conmigo no fue así. Entonces a los alaveses nos costaba más llegar al Euskaltel-Euskadi. Pero, bueno, me fui al Caja Rural amateur para darme una última oportunidad. Y ahí tuve la suerte de que con esa estructura salió el Kaiku profesional. Por fin pude dar el salto.

- Le costó. ¿Pensó muchas veces que no lo lograría?

- Claro. Llevaba siete años como amateur, que es mucho. Pero creía en mí. Notaba que cada año progresaba. Tenía una gran regularidad.

- ¿El Kaiku desapareció porque la Vuelta a España no le invitó?

- Eso nos dijeron. Imagina lo que es para un equipo como ahora el Murias ir a la Vuelta. Por eso empezó a tambalearse el Kaiku. Teníamos a gente como Ezequiel Mosquera. Éramos muy competitivos.

- El cierre del Kaiku parecía su final como ciclista.

- Me resistí a dejarlo. Y así empecé con el ciclocross. El primer invierno lo hice para motivarme, para prepararme por si me llamaba algún equipo profesional de ruta.

- Poco a poco se convirtió en uno de los líderes del circuito vasco. Pero ni así es fácil vivir de esto.

- Algunos creen que es sencillo ir puerta a puerta buscando patrocinadores. Y no. A la empresas hay que demostrarles que su inversión va a tener una repercusión mediática. Al principio iba con dos folios en los que ponía mis logros deportivos. Luego ya hice un dossier en condiciones. La prensa ayuda mucho.

- Con el tiempo logró un buen nivel en las carreras de la Copa del Mundo.

- Fui decimosexto en un Mundial. Eso es la leche. Hay que tener en cuenta que sales de los últimos, que, por eso, en la primera vuelta pierdes contacto con los mejores.

- ¿Cómo cree que va a ser su última carrera, este Mundial?

- No lo sé. Espero disfrutarla. Supongo que pensaré en todo lo que ha pasado, en aquellos primeros viajes en furgoneta hasta Bélgica con mi cuñado.

- De todos los rivales con los que ha coincidido, ¿con quién se queda? ¿Nys, Van der Poel, Van Aert?

- Nys. Sabía leer la carrera. A mucha distancia, es de mi estilo. Yo he ganado campeonatos por tener paciencia. Van der Poel sale a bloque para que Van Aert no le coja la rueda y le haga dudar. Los dos tienen una potencia descomunal. Van der Poel es una pasada en el aspecto técnico. Son tan buenos que le están quitando la emoción a las carreras. Pero yo me quedo con Nys. Sabía dónde atacar, no cometía errores. Allí tienen una habilidad increíble. Es normal. En los pueblos belgas hay circuitos donde ves a los chavales hacer diabluras sobre la bicicleta.