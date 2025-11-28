El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

¿Puede Pogacar medirse a Merckx?

¿Puede Pogacar medirse a Merckx?

El campeón esloveno se ha quedado sin rivales en el presente y mira al pasado para tratar de batir algunos de los inumerables registros del 'caníbal', el mejor ciclista de la historia

Igor Barcia
Josemi Benítez (Gráficos)

Igor Barcia y Josemi Benítez (Gráficos)

Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:29

La temporada 2025 de ciclismo ha echado la persiana con la confirmación de que Tadej Pogacar es el rey absoluto del pelotón. Cada vez quedaban menos dudas, pero sus 20 victorias y su forma de dominar en todos los terrenos y a todos sus rivales le dejan en solitario como el gran protagonista del panorama mundial y como un ciclista dispuesto a marcar una época. Los datos se acumulan a su favor: A sus 27 años esta temporada ha roto la barrera de los 100 triunfos (109), suma ya cuatro Tours y en 2026 puede llegar a la altura de los cuatro reyes –Anquetil, Merckx, Hinault e Induráin–, ha ganado dos mundiales consecutivos y ya es tercero en la lista de monumentos ganados (10), solo por detrás de Merckx y De Vlaeminck

EDDY MERCKX

‘EL CANÍBAL’, ‘El Ogro de Tervueren’, ‘El Monstruo Belga’

17 Junio 1945 (80 años)

Peso: 74 kilos

Altura: 1,82 metros

Bélgica (Meensel-Kiezegem)

EQUIPOS

1965

1966-1967

1968-1970

1971-1976

1977

1978

Solo-Superia

Peugeot-BP

Faema

Molteni

Fiat France

C&A

TEMPORADAS

14

VICTORIAS TOTALES

525

TADEJ POGAČAR

21/09/1998 (27 años)

Peso: 66 kilos

Altura: 1,76 metros

Ljubljana (Eslovenia)

EQUIPOS

Ljubljana

2017-2018

2019

EAU - XRG

TEMPORADAS

7

VICTORIAS TOTALES

109

GRANDES VUELTAS

TOUR DE FRANCIA, GIRO DE ITALIA Y VUELTA ESPAÑA

11

EDDY MERCKX

5

TADEJ

POGAČAR

64

38

ETAPAS

MERCKX

EN LÍNEA

CONTRAR.

26

30

ETAPAS

POGACAR

25

EN LÍNEA

CONTRAR.

5

TOUR DE FRANCIA

(1969, 1970, 1971, 1972 y 1974)

MERC.

5

34

etapas

(2025, 2024, 2021, 2020)

POGA.

4

21

etapas

GIRO DE ITALIA

MERC.

(1968, 1970, 1972, 1973 y 1974)

5

24

etapas

POGA.

(2024)

1

6

etapas

VUELTA ESPAÑA

MERC.

1

6

(1973)

etapas

POGA.

0

3

etapas

CAMPEONATOS

MERCKX

5

3

MUNDIAL RUTA

EUROPEO RUTA

CAMP. NACIONAL RUTA

C. N. CONTRARRELOJ

RÉCORD DE LA HORA

No existía

1

No existía

1

POGACAR

7

MUNDIAL RUTA

EUROPEO RUTA

CAMP. NACIONAL RUTA

C. N. CONTRARRELOJ

RÉCORD DE LA HORA

2

1

1

3

-

MONUMENTOS

A los 27 años, Merckx tenía 13

MERCKX

POGACAR

19

10

2

Giro de Lombardía

Tour de Flandes

París-Roubaix

Lieja-Bastoña-Lieja

Milán San Remo

2

3

5

7

5

Giro de Lombardía

Tour de Flandes

París-Roubaix

Lieja-Bastoña-Lieja

Milán San Remo

2

-

3

-

VUELTAS Y CLASICAS MENORES

SELECCIÓN DE TRIUNFOS DE

MERCKX Y TODOS LOS DE POGACAR

MERCKX

POGACAR

491

34

MERCKX

Dauphiné L.

París-Niza

Tirr.-Adriático

T. Romandía

Volta Cataluña

Amstel G. Race

C. Nacional RUTA

La Flecha Balona

3 Valles Vare.

Giro de Emilia

(+2)

1

3

-

1

1

2

1

3

1

1

(+8)

(1)

(+4)

(+2)

Escalada Montjuic

À trav. Lausanne

 

Giro de Cerdeña

 

Trofeo Baracchi

Boucles l’Aulne

Gante-Wevelgem

Critérium de As

Druiv. Overijse

Tour de Condroz

Vuelta a Bélgica

Setmana Catalana

Vuelta a Valencia

Midi Libre

Tour de Suiza

 

 

 

6

4 (+7 etapas)

4 (+11)

3

3

3

3

2

2

2 (+6)

2 (+6)

1 (+3)

1 (+3)

1 (+3)

POGACAR

Dauphiné L.

París-Niza

Tirr.-Adriático

T. Romandía

Volta Cataluña

Amstel G. Race

C. Nacional RUTA

La Flecha Balona

3 Valles Vare.

Giro de Emilia

1

1

2

-

1

1

2

2

2

1

(+3)

(+3)

(+3)

(+4)

3 (+6)

UAE Tour

 

Strade Bianche

Premio Montreal

Vuelta Andalucía

Vuelta Algarve

Tour California

Vuelta Valencia

Clásica Jaén

Etapas en Itzulia

Tour Eslovenia

Calle Blanca

Crit. Delfinado

R. v. Vlaanderen

3

2

1 (+3)

1 (+1)

1 (+1)

1 (+2

1

1

2 (+3)

3

1

2

Con un Jonas Vingegaard que este año ha parecido resignado a su suerte y con Pogacar al máximo nivel, las preguntas que surgen a los aficionados ciclistas es hasta dónde puede llegar el ciclista esloveno. Y sin rivales de momento a su altura –salvo Mathieu Van der Poel en las clásicas impidiéndole ganar en San Remo y Roubaix–, surgen las comparativas con las antiguas estrellas de ciclismo, llegando a situar ya a Pogacar en el camino de Eddy Merckx. Precisamente esta semana, uno de los grandes rivales del belga en las clásicas, todo un mito como Roger De Vaeminck, era contundente en este sentido. «Pogacar no le llega a la suela de los zapatos a Merckx. Es más, si yo tuviera 22 años y estuviera corriendo contra él no podría dejarme atrás», afirmó. «Quien cuestione que Merckx sigue siendo el referente de este deporte no tiene ni idea», declaró el ganador de 11 monumentos.

FORTALEZA MENTAL

Ambos han tenido la virtud de ‘desanimar’ a sus rivales con su sola presencia. En la mente tenemos fresca la presente temporada, con esos ataques lejanos de Pogacar y la resignación de sus contrincantes.

FISIOLOGÍA

La actividad mitocondrial de Pogacar, la que produce el lactato y da la energía al músculo, es extraordinaria.

Sus pulsaciones más bajas han sido de 37 por minuto y el más alta de 213. En una gran vuelta tiene una media de entre 80 y 110. En Zona 2 -intensidad moderada a ritmo cómodo (60%-70% de la frecuencia cardiaca máxima) mueve entre 320 y 340 vatios y su pulso es de unos 150 ppm

Merckx reveló que su corazón siempre ha latido a menos de 40 pulsaciones.

AMBICIÓN

Eddy Merckx era imparable, insaciable. Disputaba toda la temporada, desde las clásicas de primavera hasta las últimas del calendario, pasando por las grandes vueltas, incluso corría en pista. Así, hasta 525 victorias.

Pogacar es diferente. Tiene hambre, pero no duda en ser agradecido, como esta temporada cuando dejó ganar a su compañero McNulty en el Gran Premio de Montreal. Su reto es saber hasta dónde puede llegar. Por eso el hecho de que Van der Poel le haya impedido ganar San Remo o Roubaix es gasolina para su ambición.

ESCALADA

Intratables ambos cuando están en forma y la carretera se empina. Aquí hay que tener en cuenta la diferencia de 50 años entre ambas épocas. Por eso el estilo de Merckx era más de fuerza, más ‘atrancado’, por esos desarrollos más básicos y el peso de las monturas, mientras que Pogacar parece volar cada vez que despega en un puerto, con una frecuencia de pedalada mucho más elevada.

En sus ataques sentado Pogacar consume mucho menos oxígento y puede prolongarlo y reventar a sus rivales

TODOTERRENOS

Si en algo coinciden ambos es en su capacidad para adaptarse y ganar en diferentes terrenos. Merckx es el corredor que más grandes vueltas ha sumado, pero a su vez fue capaz de conquistar los cinco monumentos...

Pogacar se centró primero en las grandes vueltas, lo que le ha llevado a ganar 4 Tours y un Giro, pero que su afán de superación le llevó a brillar en las clásicas, al punto de alcanzar a Fausto Coppi en Giros de Lombardía.

VELOCIDAD PUNTA

Merckx era capaz de esprintar hasta por las metas volantes y no dudaba en pelear por las victorias al sprint si veía la oportunidad. Pogacar es más comedido, pero es un corredor muy rápido en llegadas de grupos reducidos.

CONTRA EL CRONO

Merckx era imparable, un auténtico especialista que llegó a tener desde 1980 hasta 2004 una prueba llamada Gran Premio Eddy Merckx. También llegó a batir el récord de la hora, con 49,431 kilómetros recorridos en octubre de 1972.

 

Pocagar también es un gran ciclista contra el crono, pero en los últimos Tours ha sido batido con claridad por Remco Evenepoel.

RIVALES

En el caso de Merckx, siempre surge el nombre de Ocaña, que le ganó el Tour de 1973 y el que más le hizo sufrir en aquella etapa de Orcieres en 1971. El conquense ganó aquel día con más de ocho minutos sobre el belga, que sufrió la derrota más apabullante, antes de que Ocaña se accidentara días después y se tuviera que retirar. Después fue Thevenet el que acabó con su época gloriosa en el Tour. En las clásicas, Rober de Vlaeminck fue su gran rival.

En el caso de Pogacar, Vingegaard parecía llamado a frenar su crecimiento, con esas dos victorias en el Tour. Pero en las dos últimas temporadas se ha visto a un esloveno intratable. En las clásicas, Van der Poel ha sido capaz de ganarle.

FORTALEZA MENTAL

Ambos han tenido la virtud de ‘desanimar’ a sus rivales con su sola presencia. En la mente tenemos fresca la presente temporada, con esos ataques lejanos de Pogacar y la resignación de sus contrincantes.

FISIOLOGÍA

La actividad mitocondrial de Pogacar, la que produce el lactato y da la energía al músculo, es extraordinaria.

Sus pulsaciones más bajas han sido de 37 por minuto y el más alta de 213. En una gran vuelta tiene una media de entre 80 y 110. En Zona 2 -intensidad moderada a ritmo cómodo (60%-70% de la frecuencia cardiaca máxima) mueve entre 320 y 340 vatios y su pulso es de unos 150 ppm

Merckx reveló que su corazón siempre ha latido a menos de 40 pulsaciones.

AMBICIÓN

Eddy Merckx era imparable, insaciable. Disputaba toda la temporada, desde las clásicas de primavera hasta las últimas del calendario, pasando por las grandes vueltas, incluso corría en pista. Así, hasta 525 victorias.

Pogacar es diferente. Tiene hambre, pero no duda en ser agradecido, como esta temporada cuando dejó ganar a su compañero McNulty en el Gran Premio de Montreal. Su reto es saber hasta dónde puede llegar. Por eso el hecho de que Van der Poel le haya impedido ganar San Remo o Roubaix es gasolina para su ambición.

ESCALADA

Intratables ambos cuando están en forma y la carretera se empina. Aquí hay que tener en cuenta la diferencia de 50 años entre ambas épocas. Por eso el estilo de Merckx era más de fuerza, más ‘atrancado’, por esos desarrollos más básicos y el peso de las monturas, mientras que Pogacar parece volar cada vez que despega en un puerto, con una frecuencia de pedalada mucho más elevada.

En sus ataques sentado Pogacar consume mucho menos oxígento y puede prolongarlo y reventar a sus rivales

TODOTERRENOS

Si en algo coinciden ambos es en su capacidad para adaptarse y ganar en diferentes terrenos. Merckx es el corredor que más grandes vueltas ha sumado, pero a su vez fue capaz de conquistar los cinco monumentos...

Pogacar se centró primero en las grandes vueltas, lo que le ha llevado a ganar 4 Tours y un Giro, pero que su afán de superación le llevó a brillar en las clásicas, al punto de alcanzar a Fausto Coppi en Giros de Lombardía.

VELOCIDAD PUNTA

Merckx era capaz de esprintar hasta por las metas volantes y no dudaba en pelear por las victorias al sprint si veía la oportunidad. Pogacar es más comedido, pero es un corredor muy rápido en llegadas de grupos reducidos.

CONTRA EL CRONO

Merckx era imparable, un auténtico especialista que llegó a tener desde 1980 hasta 2004 una prueba llamada Gran Premio Eddy Merckx. También llegó a batir el récord de la hora, con 49,431 kilómetros recorridos en octubre de 1972.

 

Pocagar también es un gran ciclista contra el crono, pero en los últimos Tours ha sido batido con claridad por Remco Evenepoel.

RIVALES

En el caso de Merckx, siempre surge el nombre de Ocaña, que le ganó el Tour de 1973 y el que más le hizo sufrir en aquella etapa de Orcieres en 1971. El conquense ganó aquel día con más de ocho minutos sobre el belga, que sufrió la derrota más apabullante, antes de que Ocaña se accidentara días después y se tuviera que retirar. Después fue Thevenet el que acabó con su época gloriosa en el Tour. En las clásicas, Rober de Vlaeminck fue su gran rival.

En el caso de Pogacar, Vingegaard parecía llamado a frenar su crecimiento, con esas dos victorias en el Tour. Pero en las dos últimas temporadas se ha visto a un esloveno intratable. En las clásicas, Van der Poel ha sido capaz de ganarle.

Ambos han tenido la virtud de ‘desanimar’ a sus rivales con su sola presencia. En la mente tenemos fresca la presente temporada, con esos ataques lejanos de Pogacar y la resignación de sus contrincantes.

FORTALEZA MENTAL

Merckx reveló que su corazón siempre ha latido a menos de 40 pulsaciones.

La actividad mitocondrial de Pogacar, la que produce el lactato y da la energía al músculo, es extraordinaria.

FISIOLOGÍA

Sus pulsaciones más bajas han sido de 37 por minuto y el más alta de 213. En una gran vuelta tiene una media de entre 80 y 110. En Zona 2 -intensidad moderada a ritmo cómodo (60%-70% de la frecuencia cardiaca máxima) mueve entre 320 y 340 vatios y su pulso es de unos 150 ppm

AMBICIÓN

Pogacar es diferente. Tiene hambre, pero no duda en ser agradecido, como esta temporada cuando dejó ganar a su compañero McNulty en el Gran Premio de Montreal. Su reto es saber hasta dónde puede llegar. Por eso el hecho de que Van der Poel le haya impedido ganar San Remo o Roubaix es gasolina para su ambición.

Eddy Merckx era imparable, insaciable. Disputaba toda la temporada, desde las clásicas de primavera hasta las últimas del calendario, pasando por las grandes vueltas, incluso corría en pista. Así, hasta 525 victorias.

En sus ataques sentado Pogacar consume mucho menos oxígento y puede prolongarlo y reventar a sus rivales

Intratables ambos cuando están en forma y la carretera se empina. Aquí hay que tener en cuenta la diferencia de 50 años entre ambas épocas. Por eso el estilo de Merckx era más de fuerza, más ‘atrancado’, por esos desarrollos más básicos y el peso de las monturas, mientras que Pogacar parece volar cada vez que despega en un puerto, con una frecuencia de pedalada mucho más elevada.

ESCALADA

TODOTERRENOS

Si en algo coinciden ambos es en su capacidad para adaptarse y ganar en diferentes terrenos. Merckx es el corredor que más grandes vueltas ha sumado, pero a su vez fue capaz de conquistar los cinco monumentos...

Pogacar se centró primero en las grandes vueltas, lo que le ha llevado a ganar 4 Tours y un Giro, pero que su afán de superación le llevó a brillar en las clásicas, al punto de alcanzar a Fausto Coppi en Giros de Lombardía.

Merckx era capaz de esprintar hasta por las metas volantes y no dudaba en pelear por las victorias al sprint si veía la oportunidad. Pogacar es más comedido, pero es un corredor muy rápido en llegadas de grupos reducidos.

VELOCIDAD PUNTA

CONTRA EL CRONO

Merckx era imparable, un auténtico especialista que llegó a tener desde 1980 hasta 2004 una prueba llamada Gran Premio Eddy Merckx. También llegó a batir el récord de la hora, con 49,431 kilómetros recorridos en octubre de 1972.

 

Pocagar también es un gran ciclista contra el crono, pero en los últimos Tours ha sido batido con claridad por Remco Evenepoel.

RIVALES

Ocaña

Vingegaard

En el caso de Merckx, siempre surge el nombre de Ocaña, que le ganó el Tour de 1973 y el que más le hizo sufrir en aquella etapa de Orcieres en 1971. El conquense ganó aquel día con más de ocho minutos sobre el belga, que sufrió la derrota más apabullante, antes de que Ocaña se accidentara días después y se tuviera que retirar. Después fue Thevenet el que acabó con su época gloriosa en el Tour. En las clásicas, Rober de Vlaeminck fue su gran rival.

En el caso de Pogacar, Vingegaard parecía llamado a frenar su crecimiento, con esas dos victorias en el Tour. Pero en las dos últimas temporadas se ha visto a un esloveno intratable. En las clásicas, Van der Poel ha sido capaz de ganarle.

Ambos han tenido la virtud de ‘desanimar’ a sus rivales con su sola presencia. En la mente tenemos fresca la presente temporada, con esos ataques lejanos de Pogacar y la resignación de sus contrincantes.

La actividad mitocondrial de Pogacar, la que produce el lactato y da la energía al músculo, es extraordinaria.

Sus pulsaciones más bajas han sido de 37 por minuto y el más alta de 213. En una gran vuelta tiene una media de entre 80 y 110. En Zona 2 -intensidad moderada a ritmo cómodo (60%-70% de la frecuencia cardiaca máxima) mueve entre 320 y 340 vatios y su pulso es de unos 150 ppm

FORTALEZA MENTAL

FISIOLOGÍA

Merckx reveló que su corazón siempre ha latido a menos de 40 pulsaciones.

AMBICIÓN

Pogacar es diferente. Tiene hambre, pero no duda en ser agradecido, como esta temporada cuando dejó ganar a su compañero McNulty en el Gran Premio de Montreal. Su reto es saber hasta dónde puede llegar. Por eso el hecho de que Van der Poel le haya impedido ganar San Remo o Roubaix es gasolina para su ambición.

Eddy Merckx era imparable, insaciable. Disputaba toda la temporada, desde las clásicas de primavera hasta las últimas del calendario, pasando por las grandes vueltas, incluso corría en pista. Así, hasta 525 victorias.

Intratables ambos cuando están en forma y la carretera se empina. Aquí hay que tener en cuenta la diferencia de 50 años entre ambas épocas. Por eso el estilo de Merckx era más de fuerza, más ‘atrancado’, por esos desarrollos más básicos y el peso de las monturas, mientras que Pogacar parece volar cada vez que despega en un puerto, con una frecuencia de pedalada mucho más elevada.

ESCALADA

En sus ataques sentado Pogacar consume mucho menos oxígento y puede prolongarlo y reventar a sus rivales

TODOTERRENOS

VELOCIDAD PUNTA

Si en algo coinciden ambos es en su capacidad para adaptarse y ganar en diferentes terrenos. Merckx es el corredor que más grandes vueltas ha sumado, pero a su vez fue capaz de conquistar los cinco monumentos...

Pogacar se centró primero en las grandes vueltas, lo que le ha llevado a ganar 4 Tours y un Giro, pero que su afán de superación le llevó a brillar en las clásicas, al punto de alcanzar a Fausto Coppi en Giros de Lombardía.

CONTRA EL CRONO

Merckx era capaz de esprintar hasta por las metas volantes y no dudaba en pelear por las victorias al sprint si veía la oportunidad. Pogacar es más comedido, pero es un corredor muy rápido en llegadas de grupos reducidos.

Merckx era imparable, un auténtico especialista que llegó a tener desde 1980 hasta 2004 una prueba llamada Gran Premio Eddy Merckx. También llegó a batir el récord de la hora, con 49,431 kilómetros recorridos en octubre de 1972.

 

Pocagar también es un gran ciclista contra el crono, pero en los últimos Tours ha sido batido con claridad por Remco Evenepoel.

En el caso de Merckx, siempre surge el nombre de Ocaña, que le ganó el Tour de 1973 y el que más le hizo sufrir en aquella etapa de Orcieres en 1971. El conquense ganó aquel día con más de ocho minutos sobre el belga, que sufrió la derrota más apabullante, antes de que Ocaña se accidentara días después y se tuviera que retirar. Después fue Thevenet el que acabó con su época gloriosa en el Tour. En las clásicas, Rober de Vlaeminck fue su gran rival.

RIVALES

Ocaña

En el caso de Pogacar, Vingegaard parecía llamado a frenar su crecimiento, con esas dos victorias en el Tour. Pero en las dos últimas temporadas se ha visto a un esloveno intratable. En las clásicas, Van der Poel ha sido capaz de ganarle.

Vingegaard

Pero la cuestión es que Pogacar tiene 27 años y está en la carrera por batir algunos de los registros del 'caníbal'. Puede ganar más Tours, podría cuestionar su supremacía en las clásicas y en 2026 puede igualar a Eddy con tres mundiales de carretera. Eso sí, en número de victorias el belga es imbatible –525 por 109–. En este reportaje no se busca comparar quién es mejor, sino comparar las cualidades de dos ciclistas, uno que ha marcado una larga época y que para muchos sigue siendo el mejor, y otro que está haciendo disfrutar a los aficionados con sus aventuras.

