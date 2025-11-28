¿Puede Pogacar medirse a Merckx?

La temporada 2025 de ciclismo ha echado la persiana con la confirmación de que Tadej Pogacar es el rey absoluto del pelotón. Cada vez quedaban menos dudas, pero sus 20 victorias y su forma de dominar en todos los terrenos y a todos sus rivales le dejan en solitario como el gran protagonista del panorama mundial y como un ciclista dispuesto a marcar una época. Los datos se acumulan a su favor: A sus 27 años esta temporada ha roto la barrera de los 100 triunfos (109), suma ya cuatro Tours y en 2026 puede llegar a la altura de los cuatro reyes –Anquetil, Merckx, Hinault e Induráin–, ha ganado dos mundiales consecutivos y ya es tercero en la lista de monumentos ganados (10), solo por detrás de Merckx y De Vlaeminck

EDDY MERCKX ‘EL CANÍBAL’, ‘El Ogro de Tervueren’, ‘El Monstruo Belga’ 17 Junio 1945 (80 años) Peso: 74 kilos Altura: 1,82 metros Bélgica (Meensel-Kiezegem) EQUIPOS 1965 1966-1967 1968-1970 1971-1976 1977 1978 Solo-Superia Peugeot-BP Faema Molteni Fiat France C&A TEMPORADAS 14 VICTORIAS TOTALES 525 TADEJ POGAČAR 21/09/1998 (27 años) Peso: 66 kilos Altura: 1,76 metros Ljubljana (Eslovenia) EQUIPOS Ljubljana 2017-2018 2019 EAU - XRG TEMPORADAS 7 VICTORIAS TOTALES 109 GRANDES VUELTAS TOUR DE FRANCIA, GIRO DE ITALIA Y VUELTA ESPAÑA 11 EDDY MERCKX 5 TADEJ POGAČAR 64 38 ETAPAS MERCKX EN LÍNEA CONTRAR. 26 30 ETAPAS POGACAR 25 EN LÍNEA CONTRAR. 5 TOUR DE FRANCIA (1969, 1970, 1971, 1972 y 1974) MERC. 5 34 etapas (2025, 2024, 2021, 2020) POGA. 4 21 etapas GIRO DE ITALIA MERC. (1968, 1970, 1972, 1973 y 1974) 5 24 etapas POGA. (2024) 1 6 etapas VUELTA ESPAÑA MERC. 1 6 (1973) etapas POGA. 0 3 etapas CAMPEONATOS MERCKX 5 3 MUNDIAL RUTA EUROPEO RUTA CAMP. NACIONAL RUTA C. N. CONTRARRELOJ RÉCORD DE LA HORA No existía 1 No existía 1 POGACAR 7 MUNDIAL RUTA EUROPEO RUTA CAMP. NACIONAL RUTA C. N. CONTRARRELOJ RÉCORD DE LA HORA 2 1 1 3 - MONUMENTOS A los 27 años, Merckx tenía 13 MERCKX POGACAR 19 10 2 Giro de Lombardía Tour de Flandes París-Roubaix Lieja-Bastoña-Lieja Milán San Remo 2 3 5 7 5 Giro de Lombardía Tour de Flandes París-Roubaix Lieja-Bastoña-Lieja Milán San Remo 2 - 3 - VUELTAS Y CLASICAS MENORES SELECCIÓN DE TRIUNFOS DE MERCKX Y TODOS LOS DE POGACAR MERCKX POGACAR 491 34 MERCKX Dauphiné L. París-Niza Tirr.-Adriático T. Romandía Volta Cataluña Amstel G. Race C. Nacional RUTA La Flecha Balona 3 Valles Vare. Giro de Emilia (+2) 1 3 - 1 1 2 1 3 1 1 (+8) (1) (+4) (+2) Escalada Montjuic À trav. Lausanne Giro de Cerdeña Trofeo Baracchi Boucles l’Aulne Gante-Wevelgem Critérium de As Druiv. Overijse Tour de Condroz Vuelta a Bélgica Setmana Catalana Vuelta a Valencia Midi Libre Tour de Suiza 6 4 (+7 etapas) 4 (+11) 3 3 3 3 2 2 2 (+6) 2 (+6) 1 (+3) 1 (+3) 1 (+3) POGACAR Dauphiné L. París-Niza Tirr.-Adriático T. Romandía Volta Cataluña Amstel G. Race C. Nacional RUTA La Flecha Balona 3 Valles Vare. Giro de Emilia 1 1 2 - 1 1 2 2 2 1 (+3) (+3) (+3) (+4) 3 (+6) UAE Tour Strade Bianche Premio Montreal Vuelta Andalucía Vuelta Algarve Tour California Vuelta Valencia Clásica Jaén Etapas en Itzulia Tour Eslovenia Calle Blanca Crit. Delfinado R. v. Con un Jonas Vingegaard que este año ha parecido resignado a su suerte y con Pogacar al máximo nivel, las preguntas que surgen a los aficionados ciclistas es hasta dónde puede llegar el ciclista esloveno. Y sin rivales de momento a su altura –salvo Mathieu Van der Poel en las clásicas impidiéndole ganar en San Remo y Roubaix–, surgen las comparativas con las antiguas estrellas de ciclismo, llegando a situar ya a Pogacar en el camino de Eddy Merckx. Precisamente esta semana, uno de los grandes rivales del belga en las clásicas, todo un mito como Roger De Vaeminck, era contundente en este sentido. «Pogacar no le llega a la suela de los zapatos a Merckx. Es más, si yo tuviera 22 años y estuviera corriendo contra él no podría dejarme atrás», afirmó. «Quien cuestione que Merckx sigue siendo el referente de este deporte no tiene ni idea», declaró el ganador de 11 monumentos.

FORTALEZA MENTAL Ambos han tenido la virtud de ‘desanimar’ a sus rivales con su sola presencia. En la mente tenemos fresca la presente temporada, con esos ataques lejanos de Pogacar y la resignación de sus contrincantes. FISIOLOGÍA La actividad mitocondrial de Pogacar, la que produce el lactato y da la energía al músculo, es extraordinaria. Sus pulsaciones más bajas han sido de 37 por minuto y el más alta de 213. En una gran vuelta tiene una media de entre 80 y 110. En Zona 2 -intensidad moderada a ritmo cómodo (60%-70% de la frecuencia cardiaca máxima) mueve entre 320 y 340 vatios y su pulso es de unos 150 ppm Merckx reveló que su corazón siempre ha latido a menos de 40 pulsaciones. AMBICIÓN Eddy Merckx era imparable, insaciable. Disputaba toda la temporada, desde las clásicas de primavera hasta las últimas del calendario, pasando por las grandes vueltas, incluso corría en pista. Así, hasta 525 victorias. Pogacar es diferente. Tiene hambre, pero no duda en ser agradecido, como esta temporada cuando dejó ganar a su compañero McNulty en el Gran Premio de Montreal. Su reto es saber hasta dónde puede llegar. Por eso el hecho de que Van der Poel le haya impedido ganar San Remo o Roubaix es gasolina para su ambición. ESCALADA Intratables ambos cuando están en forma y la carretera se empina. Aquí hay que tener en cuenta la diferencia de 50 años entre ambas épocas. Por eso el estilo de Merckx era más de fuerza, más ‘atrancado’, por esos desarrollos más básicos y el peso de las monturas, mientras que Pogacar parece volar cada vez que despega en un puerto, con una frecuencia de pedalada mucho más elevada. En sus ataques sentado Pogacar consume mucho menos oxígento y puede prolongarlo y reventar a sus rivales TODOTERRENOS Si en algo coinciden ambos es en su capacidad para adaptarse y ganar en diferentes terrenos. Merckx es el corredor que más grandes vueltas ha sumado, pero a su vez fue capaz de conquistar los cinco monumentos... Pogacar se centró primero en las grandes vueltas, lo que le ha llevado a ganar 4 Tours y un Giro, pero que su afán de superación le llevó a brillar en las clásicas, al punto de alcanzar a Fausto Coppi en Giros de Lombardía. VELOCIDAD PUNTA Merckx era capaz de esprintar hasta por las metas volantes y no dudaba en pelear por las victorias al sprint si veía la oportunidad. Pogacar es más comedido, pero es un corredor muy rápido en llegadas de grupos reducidos. CONTRA EL CRONO Merckx era imparable, un auténtico especialista que llegó a tener desde 1980 hasta 2004 una prueba llamada Gran Premio Eddy Merckx. También llegó a batir el récord de la hora, con 49,431 kilómetros recorridos en octubre de 1972. Pocagar también es un gran ciclista contra el crono, pero en los últimos Tours ha sido batido con claridad por Remco Evenepoel. RIVALES En el caso de Merckx, siempre surge el nombre de Ocaña, que le ganó el Tour de 1973 y el que más le hizo sufrir en aquella etapa de Orcieres en 1971. El conquense ganó aquel día con más de ocho minutos sobre el belga, que sufrió la derrota más apabullante, antes de que Ocaña se accidentara días después y se tuviera que retirar. Después fue Thevenet el que acabó con su época gloriosa en el Tour. En las clásicas, Rober de Vlaeminck fue su gran rival. En el caso de Pogacar, Vingegaard parecía llamado a frenar su crecimiento, con esas dos victorias en el Tour. Pero en las dos últimas temporadas se ha visto a un esloveno intratable. En las clásicas, Van der Poel ha sido capaz de ganarle. FORTALEZA MENTAL Ambos han tenido la virtud de ‘desanimar’ a sus rivales con su sola presencia. En la mente tenemos fresca la presente temporada, con esos ataques lejanos de Pogacar y la resignación de sus contrincantes. Pero la cuestión es que Pogacar tiene 27 años y está en la carrera por batir algunos de los registros del 'caníbal'. Puede ganar más Tours, podría cuestionar su supremacía en las clásicas y en 2026 puede igualar a Eddy con tres mundiales de carretera. Eso sí, en número de victorias el belga es imbatible –525 por 109–. En este reportaje no se busca comparar quién es mejor, sino comparar las cualidades de dos ciclistas, uno que ha marcado una larga época y que para muchos sigue siendo el mejor, y otro que está haciendo disfrutar a los aficionados con sus aventuras.