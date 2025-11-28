¿Puede Pogacar medirse a Merckx?
El campeón esloveno se ha quedado sin rivales en el presente y mira al pasado para tratar de batir algunos de los inumerables registros del 'caníbal', el mejor ciclista de la historia
Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:29
La temporada 2025 de ciclismo ha echado la persiana con la confirmación de que Tadej Pogacar es el rey absoluto del pelotón. Cada vez quedaban menos dudas, pero sus 20 victorias y su forma de dominar en todos los terrenos y a todos sus rivales le dejan en solitario como el gran protagonista del panorama mundial y como un ciclista dispuesto a marcar una época. Los datos se acumulan a su favor: A sus 27 años esta temporada ha roto la barrera de los 100 triunfos (109), suma ya cuatro Tours y en 2026 puede llegar a la altura de los cuatro reyes –Anquetil, Merckx, Hinault e Induráin–, ha ganado dos mundiales consecutivos y ya es tercero en la lista de monumentos ganados (10), solo por detrás de Merckx y De Vlaeminck
EDDY MERCKX
‘EL CANÍBAL’, ‘El Ogro de Tervueren’, ‘El Monstruo Belga’
17 Junio 1945 (80 años)
Peso: 74 kilos
Altura: 1,82 metros
Bélgica (Meensel-Kiezegem)
EQUIPOS
1965
1966-1967
1968-1970
1971-1976
1977
1978
Solo-Superia
Peugeot-BP
Faema
Molteni
Fiat France
C&A
TEMPORADAS
14
VICTORIAS TOTALES
525
TADEJ POGAČAR
21/09/1998 (27 años)
Peso: 66 kilos
Altura: 1,76 metros
Ljubljana (Eslovenia)
EQUIPOS
Ljubljana
2017-2018
2019
EAU - XRG
TEMPORADAS
7
VICTORIAS TOTALES
109
GRANDES VUELTAS
TOUR DE FRANCIA, GIRO DE ITALIA Y VUELTA ESPAÑA
11
EDDY MERCKX
5
TADEJ
POGAČAR
64
38
ETAPAS
MERCKX
EN LÍNEA
CONTRAR.
26
30
ETAPAS
POGACAR
25
EN LÍNEA
CONTRAR.
5
TOUR DE FRANCIA
(1969, 1970, 1971, 1972 y 1974)
MERC.
5
34
etapas
(2025, 2024, 2021, 2020)
POGA.
4
21
etapas
GIRO DE ITALIA
MERC.
(1968, 1970, 1972, 1973 y 1974)
5
24
etapas
POGA.
(2024)
1
6
etapas
VUELTA ESPAÑA
MERC.
1
6
(1973)
etapas
POGA.
0
3
etapas
CAMPEONATOS
MERCKX
5
3
MUNDIAL RUTA
EUROPEO RUTA
CAMP. NACIONAL RUTA
C. N. CONTRARRELOJ
RÉCORD DE LA HORA
No existía
1
No existía
1
POGACAR
7
MUNDIAL RUTA
EUROPEO RUTA
CAMP. NACIONAL RUTA
C. N. CONTRARRELOJ
RÉCORD DE LA HORA
2
1
1
3
-
MONUMENTOS
A los 27 años, Merckx tenía 13
MERCKX
POGACAR
19
10
2
Giro de Lombardía
Tour de Flandes
París-Roubaix
Lieja-Bastoña-Lieja
Milán San Remo
2
3
5
7
5
Giro de Lombardía
Tour de Flandes
París-Roubaix
Lieja-Bastoña-Lieja
Milán San Remo
2
-
3
-
VUELTAS Y CLASICAS MENORES
SELECCIÓN DE TRIUNFOS DE
MERCKX Y TODOS LOS DE POGACAR
MERCKX
POGACAR
491
34
MERCKX
Dauphiné L.
París-Niza
Tirr.-Adriático
T. Romandía
Volta Cataluña
Amstel G. Race
C. Nacional RUTA
La Flecha Balona
3 Valles Vare.
Giro de Emilia
(+2)
1
3
-
1
1
2
1
3
1
1
(+8)
(1)
(+4)
(+2)
Escalada Montjuic
À trav. Lausanne
Giro de Cerdeña
Trofeo Baracchi
Boucles l’Aulne
Gante-Wevelgem
Critérium de As
Druiv. Overijse
Tour de Condroz
Vuelta a Bélgica
Setmana Catalana
Vuelta a Valencia
Midi Libre
Tour de Suiza
6
4 (+7 etapas)
4 (+11)
3
3
3
3
2
2
2 (+6)
2 (+6)
1 (+3)
1 (+3)
1 (+3)
POGACAR
Dauphiné L.
París-Niza
Tirr.-Adriático
T. Romandía
Volta Cataluña
Amstel G. Race
C. Nacional RUTA
La Flecha Balona
3 Valles Vare.
Giro de Emilia
1
1
2
-
1
1
2
2
2
1
(+3)
(+3)
(+3)
(+4)
3 (+6)
UAE Tour
Strade Bianche
Premio Montreal
Vuelta Andalucía
Vuelta Algarve
Tour California
Vuelta Valencia
Clásica Jaén
Etapas en Itzulia
Tour Eslovenia
Calle Blanca
Crit. Delfinado
R. v. Vlaanderen
3
2
1 (+3)
1 (+1)
1 (+1)
1 (+2
1
1
2 (+3)
3
1
2
EDDY MERCKX
‘EL CANÍBAL’, ‘El Ogro de Tervueren’, ‘El Monstruo Belga’
17 Junio 1945 (80 años)
Peso: 74 kilos
Altura: 1,82 metros
Bélgica (Meensel-Kiezegem)
EQUIPOS
1965
1966-1967
1968-1970
1971-1976
1977
1978
Solo-Superia
Peugeot-BP
Faema
Molteni
Fiat France
C&A
TEMPORADAS
14
VICTORIAS TOTALES
525
TADEJ POGAČAR
21/09/1998 (27 años)
Peso: 66 kilos
Altura: 1,76 metros
Ljubljana (Eslovenia)
EQUIPOS
Ljubljana
2017-2018
2019
EAU - XRG
TEMPORADAS
7
VICTORIAS TOTALES
109
GRANDES VUELTAS
TOUR DE FRANCIA, GIRO DE ITALIA Y VUELTA ESPAÑA
11
EDDY MERCKX
5
TADEJ
POGAČAR
64
38
ETAPAS
MERCKX
EN LÍNEA
CONTRARRELOJ
26
30
ETAPAS
POGACAR
25
EN LÍNEA
CONTRARRELOJ
5
TOUR DE FRANCIA
(1969, 1970, 1971, 1972 y 1974)
MERCKX
5
34
etapas
POGACAR
(2025, 2024, 2021, 2020)
4
21
etapas
GIRO DE ITALIA
MERCKX
(1968, 1970, 1972, 1973 y 1974)
5
24
etapas
POGACAR
(2024)
1
6
etapas
VUELTA ESPAÑA
MERCKX
1
6
(1973)
etapas
POGACAR
3
0
etapas
CAMPEONATOS
MERCKX
5
3
MUNDIAL RUTA
EUROPEO RUTA
CAMP. NACIONAL RUTA
C. N. CONTRARRELOJ
RÉCORD DE LA HORA
No existía
1
No existía
1 (49,431 Km)
POGACAR
7
MUNDIAL RUTA
EUROPEO RUTA
CAMP. NACIONAL RUTA
C. N. CONTRARRELOJ
RÉCORD DE LA HORA
2
1
1
3
-
MONUMENTOS
A los 27 años, Merckx tenía 13
MERCKX
POGACAR
19
10
2
Giro de Lombardía
Tour de Flandes
París-Roubaix
Lieja-Bastoña-Lieja
Milán San Remo
2
3
5
7
5
Giro de Lombardía
Tour de Flandes
París-Roubaix
Lieja-Bastoña-Lieja
Milán San Remo
2
-
3
-
VUELTAS Y CLASICAS MENORES
SELECCIÓN DE TRIUNFOS DE MERCKX Y TODOS LOS DE POGACAR
MERCKX
POGACAR
491
34
MERCKX
Dauphiné Libéré
París-Niza
Tirreno-Adriático
Tour de Romandía
Volta Cataluña
Amstel G. Race
C. Nacional RUTA
La Flecha Balona
3 Valles Vare.
Giro de Emilia
(+2 etapas)
1
3
-
1
1
2
1
3
1
1
(+8)
(1)
(+4)
(+2 etapas)
Escalada Montjuic
À travers Lausanne
Giro de Cerdeña
Trofeo Baracchi
Boucles de l’Aulne
Gante-Wevelgem
Critérium de As
Druiv. Overijse
Tour de Condroz
Vuelta a Bélgica
Setmana Catalana
Vuelta a Valencia
Midi Libre
Tour de Suiza
6
4 (+7 etapas)
4 (+11)
3
3
3
3
2
2
2 (+6)
2 (+6)
1 (+3)
1 (+3)
1 (+3)
POGACAR
Dauphiné Libéré
París-Niza
Tirreno-Adriático
Tour de Romandía
Volta Cataluña
Amstel Gold Race
C. Nacional RUTA
La Flecha Balona
3 Valles Varesinos
Giro de Emilia
(+3)
1
1
2
-
1
1
2
2
2
1
(+3)
(+3)
(+4)
3 (+6)
UAE Tour
Strade Bianche
Premio Montreal
Vuelta Andalucía
Vuelta Algarve
Tour California
Vuelta Valencia
Clásica Jaén
Etapas en Itzulia
Tour Eslovenia
Calle Blanca
Crit. Delfinado
R. v. Vlaanderen
3
2
1 (+3)
1 (+1)
1 (+1)
1 (+2
1
1
2 (+3)
3
1
2
EDDY MERCKX
TADEJ POGAČAR
‘EL CANÍBAL’, ‘El Ogro de Tervueren’, ‘El Monstruo Belga’
21/09/1998 (27 años)
Peso: 66 kilos
Altura: 1,76 metros
Ljubljana (Eslovenia)
17 Junio 1945 (80 años)
Peso: 74 kilos
Altura: 1,82 metros
Bélgica (Meensel-Kiezegem)
EQUIPOS
Ljubljana
2017-2018
2019
EAU - XRG
EQUIPOS
1965
1966-1967
1968-1970
1971-1976
1977
1978
Solo-Superia
Peugeot-BP
Faema
Molteni
Fiat France
C&A
TEMPORADAS
TEMPORADAS
7
14
VICTORIAS TOTALES
VICTORIAS TOTALES
109
525
11
5
GRANDES VUELTAS
TOUR DE FRANCIA, GIRO DE ITALIA Y VUELTA ESPAÑA
64
30
TRIUNFOS DE ETAPA
25
38
EN LÍNEA
CONTRARRELOJ
5
26
(2025, 2024, 2021, 2020)
(1969, 1970, 1971, 1972 y 1974)
5
4
TOUR DE FRANCIA
21
34
etapas
etapas
(2024)
(1968, 1970, 1972, 1973 y 1974)
5
1
6
GIRO DE ITALIA
24
etapas
etapas
1
0
6
3
(1973)
VUELTA ESPAÑA
etapas
etapas
5
7
CAMPEONATOS
MUNDIAL RUTA
EUROPEO RUTA
CAMP. NACIONAL RUTA
C. N. CONTRARRELOJ
RÉCORD DE LA HORA
2
3
No existía
1
1
1
No existía
3
1 1972 (49,431 Km)
-
19
10
MONUMENTOS
A los 27 años, Merckx tenía 13
Giro de Lombardía
Tour de Flandes
París-Roubaix
Lieja-Bastoña-Lieja
Milán San Remo
5
2
2
2
-
3
5
3
7
-
491
34
VUELTAS Y CLASICAS MENORES
Dauphiné Libéré
París-Niza
Tirreno-Adriático
Tour de Romandía
Volta Cataluña
Amstel Gold Race
C. Nacional RUTA
La Flecha Balona
Tres Valles Varesinos
Giro de Emilia
(+2 etapas)
(+3)
1
3
-
1
1
2
1
3
1
1
1
1
2
-
1
1
2
2
2
1
(+8)
(+3)
(1)
(+3)
(+4)
(+2 etapas)
(+4)
SELECCIÓN DE TRIUNFOS DE MERCKX
TODAS LOS TRIUNFOS DE POGACAR
6
3 (+6)
Escalada Montjuic
À travers Lausanne
Giro de Cerdeña
Trofeo Baracchi
Boucles de l’Aulne
Gante-Wevelgem
Critérium de As
Druiv. Overijse
Tour de Condroz
Vuelta a Bélgica
Setmana Catalana
Vuelta a Valencia
Midi Libre
Tour de Suiza
UAE Tour
Strade Bianche
Premio Montreal
Vuelta Andalucía
Vuelta Algarve
Tour California
Vuelta Valencia
Clásica Jaén
Etapas en Itzulia
Tour Eslovenia
Calle Blanca
Crit. Delfinado
R. v. Vlaanderen
4 (+7 etapas)
3
2
4 (+11)
1 (+3)
3
1 (+1)
3
1 (+1)
3
1 (+2
3
1
2
1
2
2 (+3)
2 (+6)
3
2 (+6)
1
1 (+3)
2
1 (+3)
1 (+3)
EDDY MERCKX
TADEJ POGAČAR
‘EL CANÍBAL’, ‘El Ogro de Tervueren’, ‘El Monstruo Belga’
21/09/1998 (27 años)
Peso: 66 kilos
Altura: 1,76 metros
Ljubljana (Eslovenia)
17 Junio 1945 (80 años)
Peso: 74 kilos
Altura: 1,82 metros
Bélgica (Meensel-Kiezegem)
EQUIPOS
Ljubljana
2017-2018
2019
EAU - XRG
EQUIPOS
1965
1966-1967
1968-1970
1971-1976
1977
1978
Solo-Superia
Peugeot-BP
Faema
Molteni
Fiat France
C&A
TEMPORADAS
TEMPORADAS
14
7
VICTORIAS TOTALES
VICTORIAS TOTALES
109
525
11
5
GRANDES VUELTAS
TOUR DE FRANCIA, GIRO DE ITALIA Y VUELTA ESPAÑA
64
30
TRIUNFOS DE ETAPA
25
38
EN LÍNEA
CONTRARRELOJ
5
26
(2025, 2024, 2021, 2020)
(1969, 1970, 1971, 1972 y 1974)
5
4
TOUR DE FRANCIA
21
34
etapas
etapas
(2024)
(1968, 1970, 1972, 1973 y 1974)
5
1
6
GIRO DE ITALIA
24
etapas
etapas
1
0
6
3
(1973)
VUELTA ESPAÑA
etapas
etapas
5
7
CAMPEONATOS
MUNDIAL RUTA
EUROPEO RUTA
CAMP. NACIONAL RUTA
C. N. CONTRARRELOJ
RÉCORD DE LA HORA
2
3
No existía
1
1
1
No existía
3
1 1972 (49,431 Km)
-
19
10
MONUMENTOS
A los 27 años, Merckx tenía 13
Giro de Lombardía
Tour de Flandes
París-Roubaix
Lieja-Bastoña-Lieja
Milán San Remo
5
2
2
2
-
3
5
3
7
-
491
34
VUELTAS Y CLASICAS MENORES
Dauphiné Libéré
París-Niza
Tirreno-Adriático
Tour de Romandía
Volta Cataluña
Amstel Gold Race
C. Nacional RUTA
La Flecha Balona
Tres Valles Varesinos
Giro de Emilia
(+2 etapas)
(+3 etapas)
1
3
-
1
1
2
1
3
1
1
1
1
2
-
1
1
2
2
2
1
(+8)
(+3)
(1)
(+3)
(+4)
(+2 etapas)
(+4)
SELECCIÓN DE TRIUNFOS DE MERCKX
TODAS LOS TRIUNFOS DE POGACAR
6
3 (+6 etapas)
Escalada Montjuic
À travers Lausanne
Giro de Cerdeña
Trofeo Baracchi
Boucles de l’Aulne
Gante-Wevelgem
Critérium de As
Druiv. Overijse
Tour de Condroz
Vuelta a Bélgica
Setmana Catalana
Vuelta a Valencia
Midi Libre
Tour de Suiza
UAE Tour
Strade Bianche
Premio Montreal
Vuelta Andalucía
Vuelta Algarve
Tour California
Vuelta Valencia
Clásica Jaén
Etapas en Itzulia
Tour Eslovenia
Calle Blanca
Crit. Delfinado
R. v. Vlaanderen
4 (+7 etapas)
3
2
4 (+11)
1 (+3)
3
1 (+1)
3
1 (+1)
3
1 (+2
3
1
2
1
2
2 (+3)
2 (+6)
3
2 (+6)
1
1 (+3)
2
1 (+3)
1 (+3)
Con un Jonas Vingegaard que este año ha parecido resignado a su suerte y con Pogacar al máximo nivel, las preguntas que surgen a los aficionados ciclistas es hasta dónde puede llegar el ciclista esloveno. Y sin rivales de momento a su altura –salvo Mathieu Van der Poel en las clásicas impidiéndole ganar en San Remo y Roubaix–, surgen las comparativas con las antiguas estrellas de ciclismo, llegando a situar ya a Pogacar en el camino de Eddy Merckx. Precisamente esta semana, uno de los grandes rivales del belga en las clásicas, todo un mito como Roger De Vaeminck, era contundente en este sentido. «Pogacar no le llega a la suela de los zapatos a Merckx. Es más, si yo tuviera 22 años y estuviera corriendo contra él no podría dejarme atrás», afirmó. «Quien cuestione que Merckx sigue siendo el referente de este deporte no tiene ni idea», declaró el ganador de 11 monumentos.
FORTALEZA MENTAL
Ambos han tenido la virtud de ‘desanimar’ a sus rivales con su sola presencia. En la mente tenemos fresca la presente temporada, con esos ataques lejanos de Pogacar y la resignación de sus contrincantes.
FISIOLOGÍA
La actividad mitocondrial de Pogacar, la que produce el lactato y da la energía al músculo, es extraordinaria.
Sus pulsaciones más bajas han sido de 37 por minuto y el más alta de 213. En una gran vuelta tiene una media de entre 80 y 110. En Zona 2 -intensidad moderada a ritmo cómodo (60%-70% de la frecuencia cardiaca máxima) mueve entre 320 y 340 vatios y su pulso es de unos 150 ppm
Merckx reveló que su corazón siempre ha latido a menos de 40 pulsaciones.
AMBICIÓN
Eddy Merckx era imparable, insaciable. Disputaba toda la temporada, desde las clásicas de primavera hasta las últimas del calendario, pasando por las grandes vueltas, incluso corría en pista. Así, hasta 525 victorias.
Pogacar es diferente. Tiene hambre, pero no duda en ser agradecido, como esta temporada cuando dejó ganar a su compañero McNulty en el Gran Premio de Montreal. Su reto es saber hasta dónde puede llegar. Por eso el hecho de que Van der Poel le haya impedido ganar San Remo o Roubaix es gasolina para su ambición.
ESCALADA
Intratables ambos cuando están en forma y la carretera se empina. Aquí hay que tener en cuenta la diferencia de 50 años entre ambas épocas. Por eso el estilo de Merckx era más de fuerza, más ‘atrancado’, por esos desarrollos más básicos y el peso de las monturas, mientras que Pogacar parece volar cada vez que despega en un puerto, con una frecuencia de pedalada mucho más elevada.
En sus ataques sentado Pogacar consume mucho menos oxígento y puede prolongarlo y reventar a sus rivales
TODOTERRENOS
Si en algo coinciden ambos es en su capacidad para adaptarse y ganar en diferentes terrenos. Merckx es el corredor que más grandes vueltas ha sumado, pero a su vez fue capaz de conquistar los cinco monumentos...
Pogacar se centró primero en las grandes vueltas, lo que le ha llevado a ganar 4 Tours y un Giro, pero que su afán de superación le llevó a brillar en las clásicas, al punto de alcanzar a Fausto Coppi en Giros de Lombardía.
VELOCIDAD PUNTA
Merckx era capaz de esprintar hasta por las metas volantes y no dudaba en pelear por las victorias al sprint si veía la oportunidad. Pogacar es más comedido, pero es un corredor muy rápido en llegadas de grupos reducidos.
CONTRA EL CRONO
Merckx era imparable, un auténtico especialista que llegó a tener desde 1980 hasta 2004 una prueba llamada Gran Premio Eddy Merckx. También llegó a batir el récord de la hora, con 49,431 kilómetros recorridos en octubre de 1972.
Pocagar también es un gran ciclista contra el crono, pero en los últimos Tours ha sido batido con claridad por Remco Evenepoel.
RIVALES
En el caso de Merckx, siempre surge el nombre de Ocaña, que le ganó el Tour de 1973 y el que más le hizo sufrir en aquella etapa de Orcieres en 1971. El conquense ganó aquel día con más de ocho minutos sobre el belga, que sufrió la derrota más apabullante, antes de que Ocaña se accidentara días después y se tuviera que retirar. Después fue Thevenet el que acabó con su época gloriosa en el Tour. En las clásicas, Rober de Vlaeminck fue su gran rival.
En el caso de Pogacar, Vingegaard parecía llamado a frenar su crecimiento, con esas dos victorias en el Tour. Pero en las dos últimas temporadas se ha visto a un esloveno intratable. En las clásicas, Van der Poel ha sido capaz de ganarle.
FORTALEZA MENTAL
Ambos han tenido la virtud de ‘desanimar’ a sus rivales con su sola presencia. En la mente tenemos fresca la presente temporada, con esos ataques lejanos de Pogacar y la resignación de sus contrincantes.
FISIOLOGÍA
La actividad mitocondrial de Pogacar, la que produce el lactato y da la energía al músculo, es extraordinaria.
Sus pulsaciones más bajas han sido de 37 por minuto y el más alta de 213. En una gran vuelta tiene una media de entre 80 y 110. En Zona 2 -intensidad moderada a ritmo cómodo (60%-70% de la frecuencia cardiaca máxima) mueve entre 320 y 340 vatios y su pulso es de unos 150 ppm
Merckx reveló que su corazón siempre ha latido a menos de 40 pulsaciones.
AMBICIÓN
Eddy Merckx era imparable, insaciable. Disputaba toda la temporada, desde las clásicas de primavera hasta las últimas del calendario, pasando por las grandes vueltas, incluso corría en pista. Así, hasta 525 victorias.
Pogacar es diferente. Tiene hambre, pero no duda en ser agradecido, como esta temporada cuando dejó ganar a su compañero McNulty en el Gran Premio de Montreal. Su reto es saber hasta dónde puede llegar. Por eso el hecho de que Van der Poel le haya impedido ganar San Remo o Roubaix es gasolina para su ambición.
ESCALADA
Intratables ambos cuando están en forma y la carretera se empina. Aquí hay que tener en cuenta la diferencia de 50 años entre ambas épocas. Por eso el estilo de Merckx era más de fuerza, más ‘atrancado’, por esos desarrollos más básicos y el peso de las monturas, mientras que Pogacar parece volar cada vez que despega en un puerto, con una frecuencia de pedalada mucho más elevada.
En sus ataques sentado Pogacar consume mucho menos oxígento y puede prolongarlo y reventar a sus rivales
TODOTERRENOS
Si en algo coinciden ambos es en su capacidad para adaptarse y ganar en diferentes terrenos. Merckx es el corredor que más grandes vueltas ha sumado, pero a su vez fue capaz de conquistar los cinco monumentos...
Pogacar se centró primero en las grandes vueltas, lo que le ha llevado a ganar 4 Tours y un Giro, pero que su afán de superación le llevó a brillar en las clásicas, al punto de alcanzar a Fausto Coppi en Giros de Lombardía.
VELOCIDAD PUNTA
Merckx era capaz de esprintar hasta por las metas volantes y no dudaba en pelear por las victorias al sprint si veía la oportunidad. Pogacar es más comedido, pero es un corredor muy rápido en llegadas de grupos reducidos.
CONTRA EL CRONO
Merckx era imparable, un auténtico especialista que llegó a tener desde 1980 hasta 2004 una prueba llamada Gran Premio Eddy Merckx. También llegó a batir el récord de la hora, con 49,431 kilómetros recorridos en octubre de 1972.
Pocagar también es un gran ciclista contra el crono, pero en los últimos Tours ha sido batido con claridad por Remco Evenepoel.
RIVALES
En el caso de Merckx, siempre surge el nombre de Ocaña, que le ganó el Tour de 1973 y el que más le hizo sufrir en aquella etapa de Orcieres en 1971. El conquense ganó aquel día con más de ocho minutos sobre el belga, que sufrió la derrota más apabullante, antes de que Ocaña se accidentara días después y se tuviera que retirar. Después fue Thevenet el que acabó con su época gloriosa en el Tour. En las clásicas, Rober de Vlaeminck fue su gran rival.
En el caso de Pogacar, Vingegaard parecía llamado a frenar su crecimiento, con esas dos victorias en el Tour. Pero en las dos últimas temporadas se ha visto a un esloveno intratable. En las clásicas, Van der Poel ha sido capaz de ganarle.
Ambos han tenido la virtud de ‘desanimar’ a sus rivales con su sola presencia. En la mente tenemos fresca la presente temporada, con esos ataques lejanos de Pogacar y la resignación de sus contrincantes.
FORTALEZA MENTAL
Merckx reveló que su corazón siempre ha latido a menos de 40 pulsaciones.
La actividad mitocondrial de Pogacar, la que produce el lactato y da la energía al músculo, es extraordinaria.
FISIOLOGÍA
Sus pulsaciones más bajas han sido de 37 por minuto y el más alta de 213. En una gran vuelta tiene una media de entre 80 y 110. En Zona 2 -intensidad moderada a ritmo cómodo (60%-70% de la frecuencia cardiaca máxima) mueve entre 320 y 340 vatios y su pulso es de unos 150 ppm
AMBICIÓN
Pogacar es diferente. Tiene hambre, pero no duda en ser agradecido, como esta temporada cuando dejó ganar a su compañero McNulty en el Gran Premio de Montreal. Su reto es saber hasta dónde puede llegar. Por eso el hecho de que Van der Poel le haya impedido ganar San Remo o Roubaix es gasolina para su ambición.
Eddy Merckx era imparable, insaciable. Disputaba toda la temporada, desde las clásicas de primavera hasta las últimas del calendario, pasando por las grandes vueltas, incluso corría en pista. Así, hasta 525 victorias.
En sus ataques sentado Pogacar consume mucho menos oxígento y puede prolongarlo y reventar a sus rivales
Intratables ambos cuando están en forma y la carretera se empina. Aquí hay que tener en cuenta la diferencia de 50 años entre ambas épocas. Por eso el estilo de Merckx era más de fuerza, más ‘atrancado’, por esos desarrollos más básicos y el peso de las monturas, mientras que Pogacar parece volar cada vez que despega en un puerto, con una frecuencia de pedalada mucho más elevada.
ESCALADA
TODOTERRENOS
Si en algo coinciden ambos es en su capacidad para adaptarse y ganar en diferentes terrenos. Merckx es el corredor que más grandes vueltas ha sumado, pero a su vez fue capaz de conquistar los cinco monumentos...
Pogacar se centró primero en las grandes vueltas, lo que le ha llevado a ganar 4 Tours y un Giro, pero que su afán de superación le llevó a brillar en las clásicas, al punto de alcanzar a Fausto Coppi en Giros de Lombardía.
Merckx era capaz de esprintar hasta por las metas volantes y no dudaba en pelear por las victorias al sprint si veía la oportunidad. Pogacar es más comedido, pero es un corredor muy rápido en llegadas de grupos reducidos.
VELOCIDAD PUNTA
CONTRA EL CRONO
Merckx era imparable, un auténtico especialista que llegó a tener desde 1980 hasta 2004 una prueba llamada Gran Premio Eddy Merckx. También llegó a batir el récord de la hora, con 49,431 kilómetros recorridos en octubre de 1972.
Pocagar también es un gran ciclista contra el crono, pero en los últimos Tours ha sido batido con claridad por Remco Evenepoel.
RIVALES
Ocaña
Vingegaard
En el caso de Merckx, siempre surge el nombre de Ocaña, que le ganó el Tour de 1973 y el que más le hizo sufrir en aquella etapa de Orcieres en 1971. El conquense ganó aquel día con más de ocho minutos sobre el belga, que sufrió la derrota más apabullante, antes de que Ocaña se accidentara días después y se tuviera que retirar. Después fue Thevenet el que acabó con su época gloriosa en el Tour. En las clásicas, Rober de Vlaeminck fue su gran rival.
En el caso de Pogacar, Vingegaard parecía llamado a frenar su crecimiento, con esas dos victorias en el Tour. Pero en las dos últimas temporadas se ha visto a un esloveno intratable. En las clásicas, Van der Poel ha sido capaz de ganarle.
Ambos han tenido la virtud de ‘desanimar’ a sus rivales con su sola presencia. En la mente tenemos fresca la presente temporada, con esos ataques lejanos de Pogacar y la resignación de sus contrincantes.
La actividad mitocondrial de Pogacar, la que produce el lactato y da la energía al músculo, es extraordinaria.
Sus pulsaciones más bajas han sido de 37 por minuto y el más alta de 213. En una gran vuelta tiene una media de entre 80 y 110. En Zona 2 -intensidad moderada a ritmo cómodo (60%-70% de la frecuencia cardiaca máxima) mueve entre 320 y 340 vatios y su pulso es de unos 150 ppm
FORTALEZA MENTAL
FISIOLOGÍA
Merckx reveló que su corazón siempre ha latido a menos de 40 pulsaciones.
AMBICIÓN
Pogacar es diferente. Tiene hambre, pero no duda en ser agradecido, como esta temporada cuando dejó ganar a su compañero McNulty en el Gran Premio de Montreal. Su reto es saber hasta dónde puede llegar. Por eso el hecho de que Van der Poel le haya impedido ganar San Remo o Roubaix es gasolina para su ambición.
Eddy Merckx era imparable, insaciable. Disputaba toda la temporada, desde las clásicas de primavera hasta las últimas del calendario, pasando por las grandes vueltas, incluso corría en pista. Así, hasta 525 victorias.
Intratables ambos cuando están en forma y la carretera se empina. Aquí hay que tener en cuenta la diferencia de 50 años entre ambas épocas. Por eso el estilo de Merckx era más de fuerza, más ‘atrancado’, por esos desarrollos más básicos y el peso de las monturas, mientras que Pogacar parece volar cada vez que despega en un puerto, con una frecuencia de pedalada mucho más elevada.
ESCALADA
En sus ataques sentado Pogacar consume mucho menos oxígento y puede prolongarlo y reventar a sus rivales
TODOTERRENOS
VELOCIDAD PUNTA
Si en algo coinciden ambos es en su capacidad para adaptarse y ganar en diferentes terrenos. Merckx es el corredor que más grandes vueltas ha sumado, pero a su vez fue capaz de conquistar los cinco monumentos...
Pogacar se centró primero en las grandes vueltas, lo que le ha llevado a ganar 4 Tours y un Giro, pero que su afán de superación le llevó a brillar en las clásicas, al punto de alcanzar a Fausto Coppi en Giros de Lombardía.
CONTRA EL CRONO
Merckx era capaz de esprintar hasta por las metas volantes y no dudaba en pelear por las victorias al sprint si veía la oportunidad. Pogacar es más comedido, pero es un corredor muy rápido en llegadas de grupos reducidos.
Merckx era imparable, un auténtico especialista que llegó a tener desde 1980 hasta 2004 una prueba llamada Gran Premio Eddy Merckx. También llegó a batir el récord de la hora, con 49,431 kilómetros recorridos en octubre de 1972.
Pocagar también es un gran ciclista contra el crono, pero en los últimos Tours ha sido batido con claridad por Remco Evenepoel.
En el caso de Merckx, siempre surge el nombre de Ocaña, que le ganó el Tour de 1973 y el que más le hizo sufrir en aquella etapa de Orcieres en 1971. El conquense ganó aquel día con más de ocho minutos sobre el belga, que sufrió la derrota más apabullante, antes de que Ocaña se accidentara días después y se tuviera que retirar. Después fue Thevenet el que acabó con su época gloriosa en el Tour. En las clásicas, Rober de Vlaeminck fue su gran rival.
RIVALES
Ocaña
En el caso de Pogacar, Vingegaard parecía llamado a frenar su crecimiento, con esas dos victorias en el Tour. Pero en las dos últimas temporadas se ha visto a un esloveno intratable. En las clásicas, Van der Poel ha sido capaz de ganarle.
Vingegaard
Pero la cuestión es que Pogacar tiene 27 años y está en la carrera por batir algunos de los registros del 'caníbal'. Puede ganar más Tours, podría cuestionar su supremacía en las clásicas y en 2026 puede igualar a Eddy con tres mundiales de carretera. Eso sí, en número de victorias el belga es imbatible –525 por 109–. En este reportaje no se busca comparar quién es mejor, sino comparar las cualidades de dos ciclistas, uno que ha marcado una larga época y que para muchos sigue siendo el mejor, y otro que está haciendo disfrutar a los aficionados con sus aventuras.