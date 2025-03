«Pogacar siempre busca nuevos estímulos para mejorar en cada faceta»

Josean Fernández 'Matxin' (Basauri, 1970) es el mánager de un UAE intratable en este inicio de temporada y que afronta hoy uno de los grandes ... retos que le quedan por lograr a Tadej Pogacar, ganar la Milán-San Remo. Sería la guinda de un comienzo con 19 victorias en el que han brillado la mayor parte de las estrellas de la plantilla. «Siempre hay una exigencia máxima, pero tenemos un equipo tan competitivo que siempre partimos con opciones de ganar».

– ¿Cómo se logra en un grupo con tantas estrellas gestionar las opciones y los deseos de cada uno?

– Desde el principio de la temporada está todo planificado para que cada uno sepa dónde puede actuar para uno mismo y dónde debe actuar para el equipo. Tienen todos ese momento de oportunidad en el que queremos dársela a cada uno, y eso es lo más importante, tener claras las cosas para que cada uno sepa dónde y cuándo actúa.

– ¿Cuesta convencerles?

– No, porque en el momento que yo hablo con un corredor para entrar en el equipo lo hacemos con este tema. A veces les pregunto por sus aspiraciones y si me dicen que quieren ir de líder al Giro, Tour y Vuelta está claro que este no es su equipo porque no se lo puedo ofrecer. Ya saben que hay por delante un corredor como Tadej Pogacar y a nadie le pilla por sorpresa.

– ¿Cómo llega el esloveno a la Milán-San Remo?

– La verdad es que bien, con muchas ganas de esta San Remo. Después de la caída de Strade se ha recuperado bien y afronta una carrera con una motivación especial porque es muy complicada, donde no siempre gana el más fuerte y donde después de seis horas de carrera se decide todo en cinco minutos. Y en ese espacio hay muchos corredores que pueden tener esos cinco minutos y aguantar a Tadej. Pero es emocionante, una nueva motivación y un nuevo estímulo.

– ¿Por eso le gustan tanto las clásicas, por los estímulos?

– Estamos ante el ciclista más polivalente del ciclismo mundial. Hace años Jalabert dio el paso a convertirse en un ciclista polivalente y en el caso de Pogacar eso ha ido más allá para convertirse en el ciclista más completo. Tiene tanta calidad que cualquier carrera le viene bien. Y un corredor con su palmarés busca un palmarés rico. A veces el hecho de cambiar viene bien, por eso hace unos años nos fuimos a Jaén y a Andalucía para no seguir siempre haciendo UAE, por ejemplo.

– ¿Le viene bien a nivel mental cambiar de objetivos?

– Busca nuevos estímulos para conseguir mejorar en cada faceta y en cada tipo de carrera. Sabemos perfectamente que si vamos a la Volta va a tener opciones de ganar. ¿Pero nos merece ir todos los años alli? Creo que no, que hacer clásicas como Flandes son carreras superestimulantes.

– ¿Hará entonces las clásicas de primavera y se decidirá por correr en Roubaix?

– La planificación está decidida, pero la comunicación la tiene que hacer el equipo. La planificación está hecha desde hace tiempo.

– En este inicio de temporada estamos viendo a un gran Juan Ayuso. ¿Qué ha cambiado este invierno?

– Hay casos donde el planteamiento general no sirve. El hecho de estar fino a veces está bien para ser escalador, pero para ser completo a veces hace falta algo más y en el caso de Juan hemos tenido que tirar de experiencia. Los primeros años se ha buscado el vatio de potencia elevado, pero para ser completo y ganar carreras entendimos que se necesitaba fortalecer la parte de fuerza y eso es lo que se ha perfeccionado este año. Entre todos los entrenadores se ha dado con la tecla para acertar en la definición exacta de lo que necesita un corredor como Ayuso. Es decir, un trabajo mucho más 'ad hoc' para él, porque a veces lo que va bien para el resto no tiene porque sentarle bien. Ha necesitado una 'customización' mucho más personalizada en su entrenamiento.

– ¿Le preocupa que se le cargue de responsabilidad?

– Tiene 22 años y estamos hablando de corredores tán jóvenes que me sorprende cuando hay críticas porque ha podido hacer una cosa mal. Con esa edad, ¿quién no ha hecho algo mal o quién no se ha equivocado? No se le puede juzgar con esa edad por una equivocación que haya podido cometer,

– ¿Y que se le considere ya el presente del ciclismo español puede afectarle?

– Para nada. Yo respeto todas las opiniones, pero no deja de ser eso, una opinión. Está en un equipo donde si gana, perfecto, pero si no gana no tiene que asumir responsabilidad. No tiene ninguna presión, solo beneficios. No vamos a dar el peso del equipo a un ciclista de 22 años.