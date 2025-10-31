Qué es el pasaporte biológico y cómo funciona El ciclista vasco Oier Lazkano ha sido sancionado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) por los valores anómalos en sus controles

La suspensión provisional del ciclista vasco Oier Lazkano por la Unión Ciclista Internacional (UCI) por los valores anómalos en su pasaporte biológico durante los años 2022, 2023 y 2024, vuelve a poner de actualidad este sistema al que están sometidos los deportistas, en especial los ciclistas.

El pasaporte biológico es un registro individual donde se almacenan todos los controles de un deportista. El sistema se puso en marcha en el ciclismo en 2008 a raíz de los numerosos casos de dopaje en los años anteriores. Y es que como ocurre en muchas ocasiones, los tramposos iban por delante de los sistemas antidopaje. Los métodos avanzaban, pero los deportistas sin escrúpulos tenían sus artimañas para sortearlos. Así se que se instauró este método, donde todos los valores del atleta estarían registrados. Si alguno tomaba una sustancia prohibida se podrían comprobar modificaciones en su organismo.

El pasaporte biológico es un sistema electrónico donde quedan registrados todos los controles, de orina y sangre, al que se somete un deportista. De esta forma se puede observar si los valores naturales de la sangre sufren alguna anomalía en el tiempo sin ninguna justificación.

Un sistema donde se representan con dos líneas rojas que determinan los valores máximos y mínimos de cada deportista. Para establecer los parámetros es necesario al menos cinco controles realizados por sorpresa, lo que ayuda a generar un perfil preciso del deportista. A partir de ahí, cada control se representa con una línea azul que debe estar situada siempre entre las dos rojas. En caso de soprepasar una, se puede hablar de una anomalía y caso sospechosos.

Al margen del pasaporte biológico, existe el sistema ADAMS, donde los ciclistas deben informar su localización en todo momento para poder realizarles un control. Es un calendario en el que deben rellenar sus competiciones y dónde van a estar en cualquier momento. Indican una franja horaria en las que les viene bien el control, por ejemplo, entre las 7 y 8 de la mañana. Es decir, que si por la mañana no van a estar en casa y van a dormir en otro lugar, pueden editar la dirección y la franja de 60 minutos donde estarán disponibles sin problema.

Una vez el médico que va a someter el control acude a la casa de un ciclista, el deportista tiene una hora para responder. En caso de tres ausencias no justificadas, puede suponer un positivo y una sanción de dos años.