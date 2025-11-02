Oier Lazkano defiende su inocencia: «Nunca he usado sustancias dopantes, defenderé mi dignidad» El ciclista vitoriano, suspendido de forma provisional por «anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico, asegura que es «un deportista limpio y una persona íntegra»

Oier Lazkano, con los colores del Red Bull-Bora, que lo ha despedido por sus «anomalías» en el pasaporte biológico.

Iván Benito Domingo, 2 de noviembre 2025, 10:21 | Actualizado 10:32h.

Oier Lazkano ha roto su silencio. Tres días después de la UCI le suspendiera por «anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico entre 2022 y 2024, el ciclista vitoriano ha emitido un comunicado en el que defiende su inocencia. «Quiero dejar algo absolutamente claro: nunca he utilizado sustancias dopantes ni métodos prohibidos», señala en el escrito, enviado este domingo.

Pero más allá de su defensa como «deportista limpio y persona íntegra», el ciclista alavés anuncia que ha emprendido acciones para restaurar su imagen y justificar los datos que figuran en el pasaporte biológico. «Continuaré defendiendo mi nombre y mi dignidad profesional con determinación y transparencia», ha subrayado Lazkano, quien ha encargado a su «equipo médico-legal que adopte todas las acciones necesarias» para demostrar su «integridad». «Confío en la verdad y en la justicia deportiva», afirma.

Lazkano, despedido por el RedBull-Bora después de que tres expertos considerasen «probable» el uso de sustancias dopantes o métodos prohibidos», asegura que ha construido su carrera «con esfuerzo, dedicación y honestidad», y que hará «todo lo necesario para demostrar» su «inocencia total». En este caso, cabe recordar que la suspensión provisional del alavés responde a diferencias significativas en sus datos biológicos entre 2022 y 2024, aunque sus pruebas antidopaje han siempre «negativas». Así lo reflejó también su anterior equipo, el Movistar, que consideraba «imposible de intuir» sus anomalías.