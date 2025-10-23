El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Miribilla Cycling crea un nuevo equipo sub-23: nace el Surne Bilbao

El club bilbaíno da un paso más en su proyecto y competirá en categoría élite con una plantilla de 18 ciclistas

Iván Benito

Iván Benito

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:22

Comenta

Bilbao contará con un nuevo equipo ciclista sub-23 para potenciar el crecimiento de nuevos talentos. El proyecto multidisciplinar del Miribilla Cycling dará un paso más en la temporada 2026. Su alianza con la aseguradora Surne dará luz a un conjunto de 18 corredores que competirá en la categoría élite, la última antes de dar el salto a profesionales.

La plantilla estará formada principalmente por corredores de la casa, algunos de ellos que ascienden desde juveniles. Ya han sido anunciados Urko García, Unax Menika, Lucas Díez, Markel Unzurrunzaga, Peru Negueruela, Aketz Martín, Ugaitz Arrieta y Eduardo de la Hoz. En total serán ocho vizcaínos, dos alaveses y navarros, un guipuzcoano, un asturiano y 4 extranjeros (dos franceses, un inglés y un australiano). De esta forma, abarcarán de forma principal el calendario vasco, pero también esperan tener incursiones a nivel estatal e internacional.

El mánager del club, Álex Álvarez, llevará la dirección de la nueva escuadra ciclista de carretera Élite y sub-23, apoyado por un cuerpo técnico formado por un director técnico, un director deportivo, un preparador físico, un nutricionista y cuatro auxiliares. «La motivación para crear este equipo ciclista nace de la ilusión de cerrar el círculo con categorías superiores y darle continuidad al proyecto multidisciplinar que actualmente tenemos. En el mundo de la ruta queremos que sea un espejo para los jóvenes que se vienen formando en los clubes«, explica el director del flamante Surne Bilbao Cycling Team.

El objetivo a corto plazo será asentarse en la categoría e ir formando ciclistas sin la presión inicial de los resultados. «El equipo pretende ser un referente en el cuidado de los deportistas, dotándolos de una estructura de medios a medio plazo, para poder afrontar a medio plazo objetivos más ambiciosos», aseguran. El club nacido en el barrio de Miribilla en 2015 acoge a más de 190 jóvenes en sus filas en la actualidad.

Una década después de su puesta en marcha, ya ha acogido a más de mil corredores a lo largo de su incipiente trayectoria, algunos de ellos campeones de España de ruta, pista, ciclocross y gravel. Ahora busca dar continuidad a su trabajo y una salida para los muchos jóvenes que llegan al club con el sueño de ser profesionales y emular a los grandes ciclistas vascos. El proyecto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, a través de Bilbao Kirolak.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?
  2. 2 El dinero que se embolsa el Athletic por ganar al Qarabag
  3. 3

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  4. 4

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  5. 5

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  6. 6 Fito: «Lo de las drogas se me pasó hace tiempo, ahora simplemente quiero estar bien y seguir disfrutando de mis hijos»
  7. 7

    El joven acusado de violar a Izaro que huyó hace un mes a Mali comparece online ante el juez
  8. 8

    Piden 3 años de prisión para los jefes de un trabajador sin contrato que se amputó un dedo
  9. 9 Las 15 confesiones de Isabel Preysler que sorprenden en su autobiografía
  10. 10

    Malestar en las empresas por las dudas y los costes de la atención obligatoria en euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Miribilla Cycling crea un nuevo equipo sub-23: nace el Surne Bilbao

El Miribilla Cycling crea un nuevo equipo sub-23: nace el Surne Bilbao