El Miribilla Cycling crea un nuevo equipo sub-23: nace el Surne Bilbao El club bilbaíno da un paso más en su proyecto y competirá en categoría élite con una plantilla de 18 ciclistas

Iván Benito Jueves, 23 de octubre 2025, 16:22

Bilbao contará con un nuevo equipo ciclista sub-23 para potenciar el crecimiento de nuevos talentos. El proyecto multidisciplinar del Miribilla Cycling dará un paso más en la temporada 2026. Su alianza con la aseguradora Surne dará luz a un conjunto de 18 corredores que competirá en la categoría élite, la última antes de dar el salto a profesionales.

La plantilla estará formada principalmente por corredores de la casa, algunos de ellos que ascienden desde juveniles. Ya han sido anunciados Urko García, Unax Menika, Lucas Díez, Markel Unzurrunzaga, Peru Negueruela, Aketz Martín, Ugaitz Arrieta y Eduardo de la Hoz. En total serán ocho vizcaínos, dos alaveses y navarros, un guipuzcoano, un asturiano y 4 extranjeros (dos franceses, un inglés y un australiano). De esta forma, abarcarán de forma principal el calendario vasco, pero también esperan tener incursiones a nivel estatal e internacional.

El mánager del club, Álex Álvarez, llevará la dirección de la nueva escuadra ciclista de carretera Élite y sub-23, apoyado por un cuerpo técnico formado por un director técnico, un director deportivo, un preparador físico, un nutricionista y cuatro auxiliares. «La motivación para crear este equipo ciclista nace de la ilusión de cerrar el círculo con categorías superiores y darle continuidad al proyecto multidisciplinar que actualmente tenemos. En el mundo de la ruta queremos que sea un espejo para los jóvenes que se vienen formando en los clubes«, explica el director del flamante Surne Bilbao Cycling Team.

El objetivo a corto plazo será asentarse en la categoría e ir formando ciclistas sin la presión inicial de los resultados. «El equipo pretende ser un referente en el cuidado de los deportistas, dotándolos de una estructura de medios a medio plazo, para poder afrontar a medio plazo objetivos más ambiciosos», aseguran. El club nacido en el barrio de Miribilla en 2015 acoge a más de 190 jóvenes en sus filas en la actualidad.

Una década después de su puesta en marcha, ya ha acogido a más de mil corredores a lo largo de su incipiente trayectoria, algunos de ellos campeones de España de ruta, pista, ciclocross y gravel. Ahora busca dar continuidad a su trabajo y una salida para los muchos jóvenes que llegan al club con el sueño de ser profesionales y emular a los grandes ciclistas vascos. El proyecto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, a través de Bilbao Kirolak.