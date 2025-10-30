El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luis Ángel Gómez

Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico equipo KAS que tanto asustaba a Eddy Merckx

Natural de Zeberio, fue corredor profesional desde 1968 hasta 1976 y ha estado durante décadas al frente de una tienda de bicicletas en el centro de Bilbao que es una referencia

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:06

Comenta

El ciclismo vasco ha perdido a uno de sus referentes e impulsores. Luis Zubero (Zeberio, 77 años) ha fallecido este jueves. Fue corredor del mítico ... equipo KAS que tanto hizo sufrir al mejor ciclista de la historia, Eddy Merckx. «Eddy nos tenía miedo», contó en una entrevisrta en EL CORREO. Acabó segundo el Tour de Porvenir y fue profesional entre 1968 y 1976. Luego, con su mujer primero y con sus hijos ahora, ha estado al frente de la tienda de bicicletas que lleva su nombre y en cuyo escaparate miles de aficionados han pegado la nariz para ver el mejor catálogo de este deporte. Zubero ha sido sobre todo amigo y consejero de todos los que durante décadas han pasado por su establecimiento. En su palmarés hay unas cuantas victorias y un pelotón infinito de amigos a los siempre echó una mano. Y con los que compartió inolvidables charlas sobre este deporte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  2. 2

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  3. 3

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  4. 4

    Desalojan a los vecinos de tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  5. 5 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  6. 6

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  7. 7

    Orishas no quieren ni vascos, ni latinos, ni cubanos en el BIME
  8. 8 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  9. 9

    Las obras en Zorrozaurre provocan una plaga de ratas en Deusto y San Ignacio
  10. 10

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico equipo KAS que tanto asustaba a Eddy Merckx

Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico equipo KAS que tanto asustaba a Eddy Merckx