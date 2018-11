Mínguez no seguirá al frente de la selección La Federación Española de Ciclismo anunciará en las próximas semanas el nombre del nuevo seleccionador nacional élite masculino de carretera tras quejarse de su sueldo: 25.000 euros RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 21 noviembre 2018, 19:45

La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) ha decidido no renovar su relación contractual con Javier Mínguez, seleccionador nacional élite masculino de carretera desde 2013 y con contrato hasta el 31 de diciembre. Actualmente, la RFEC, explica en un comunicado, «se encuentra inmersa en un plan de viabilidad tutelado por el Consejo Superior de Deportes con el que debe cumplir».

Así, y «con objeto de seguir reduciendo la deuda, que actualmente es de más de millón y medio de euros», la Federación continuará con la política económica que se viene efectuando en los últimos años que «contempla un control exhaustivo en el gasto federativo, incluyendo salarios de técnicos, auxiliares y personal de la Federación».

Mínguez desveló que estuvo sin contrato en 2013 y 2014 porque «no había dinero» y reivindicó el «reconocimiento de una deuda atrasada» tras el oro de Valverde hace unas semanas

Esta circunstancia, según la RFEC, «no permite llevar a cabo el incremento salarial que ha exigido públicamente Javier Mínguez y, por ello, contaremos en 2019 con un nuevo seleccionador nacional». La persona que tomará las riendas del combinado élite masculino de carretera se desvelará «en las próximas semanas».

Polémicas declaraciones

El anuncio llega después de que el martes 20 la RFEC le hubiera comunicado por carta su cese por sus declaraciones en las que denunciaba su bajo sueldo (25.000 euros). «A este precio no sigo. A partir del próximo 31 diciembre dejo de ser seleccionador. Tal cual. El que sepa ahora que estuve dos años sin cobrar dirá: 'Mínguez es tonto'. Llega un momento en que tienes que parar y entonces, dices 'adiós'. He colaborado a sanear una deuda de la federación, que yo no he hecho», lamentó después del oro de Alejandro Valverde en Austria, cuando desveló que estuvo sin contrato en 2013 y 2014 porque «no había dinero» y reivindicó el «reconocimiento de una deuda atrasada».

Mínguez obtuvo cinco medallas en seis Mundiales, entre ellas el reciente oro de Valverde en Innsbruck

Debido a ello y «ante la reiteración de tus declaraciones como seleccionador nacional por la misma cantidad económica, sirva esta carta para comunicarte, como viene establecido en el contrato, la extinción definitiva del mismo a su finalización el 31 de diciembre de 2018», rezaba el burofax firmado por el presidente de la RFEC, José Luis López Cerrón. La Real Federación Española de Ciclismo quiere desear «lo mejor para el futuro a Javier Mínguez, así como agradecerle su dedicación y entrega al frente de la Selección Española durante este exitoso periplo». Mínguez obtuvo cinco medallas en seis Mundiales: la plata y bronce de 'Purito' Rodríguez y Alejandro Valverde en Florencia 2013, el bronce del 'Bala' en Ponferrada 2014; el bronce de Jonathan Castroviejo en la crono de Doha 2016, y el reciente oro de Valverde en Innsbruck 2018.