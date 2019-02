Mikel Landa no pasará por el quirófano El ciclista, esta mañana antes de su traslado. / Instagram La fractura de clavícula por la caída en Mallorca no era total y se someterá a un tratamiento con células madre J. GÓMEZ PEÑA Viernes, 1 febrero 2019, 21:01

Tras viajar por la mañana de Palma de Mallorca hasta Vitoria y, ya en la capital alavesa, pasar por la consulta del traumatólogo Mikel Sánchez, el ciclista Mikel Landa ha recibido una buena noticia. No tendrá que pasar por el quirófano. La fractura de clavícula que el jueves la obligó a abandonar la Challenge de Mallorca, su primera carrera del año, «no es completa», según informó el equipo Movistar. Landa, por tanto, esquiva pasar por el quirófano para soldarla, lo que le condenaba a estar parado al menos una semana antes de subirse al rodillo. Ahora se someterá a una rehabilitación alternativa, basada en un tratamiento con células madre para acelerar la consolidación del hueso dañado.

A Mikel Landa le persiguió la mala suerte durante la pasada campaña. No pudo rendir a gusto en el Tour por culpa de una caída en la etapa de Roubaix que le fisuró una vértebra lumbar. Una semana después de la ronda gala se cayó en la Clásica de San Sebastián y, aunque lo intentó, no pudo estar ni en el Vuelta a España ni en el Mundial. Tras un invierno a pleno rendimiento en las sesiones de entrenamiento, Landa debutó el jueves en la Challenge de Mallorca. Pensaba incluso en disputar la etapa. Pero se vio implicado en una caída masiva a falta de 15 kilómetros y se dañó el hombro. Las primeras pruebas médicas detectaron una fractura en la clavícula derecha, pero, ya en Vitoria, se ha visto que no es completa. Es un consuelo. No tendrá que operarse y su regreso a la carretera será antes