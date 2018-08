Mikel Landa: «Acabar séptimo el Tour con una vértebra rota me anima para el año próximo» Pese a perderse la Vuelta y no poder ir al Tour de Gran Bretaña, el alavés aún lucha por estar en el Mundial J. GÓMEZ PEÑA Viernes, 31 agosto 2018, 19:02

El cuerpo de un ciclista es como el mecanismo de un reloj. Si se toca una pieza pierde precisión. Comienza a atrasar. A Mikel Landa la caída en el Tour le quitó tracción, le impidió volar a su altura. Luego, otra caída en la Clásica de San Sebastián le quitó la Vuelta y ha puesto en peligro su participación en el Mundial, al que no renuncia.

- ¿Cómo va su proceso de rehabilitación?

- Estoy bien, más o menos tranquilo. Me estoy recuperando, pero no lo suficientemente rápido como para estar ya compitiendo.

- No se ha recuperado a tiempo para el Tour de Gran Bretaña. ¿Va a buscar un calendario alternativo para intentar ponerse en forma antes del Mundial?

- Sí, voy a seguir entrenándome. Y haré varias clásicas en Italia. Quiero acabar la temporada corriendo. Haré todas las carreras que pueda.

- Con el objetivo de ir al Mundial.

- Sí. Quiero estar allí. Es un mundial diferente a los anteriores, con mucha montaña, y no lo quiero descartar todavía. Voy a pelear hasta el final por estar en ese campeonato.

- Javier Mínguez, el seleccionador, dice que para acudir al Mundial hay que participar en la Vuelta a España.

- Ya, pero ha hecho excepciones. La decisión de llevarme o no depende de él. De mí depende hacer todo lo posible por ir. Pese a las dificultades y a que no he podido estar ni en la Vuelta ni en el Tour de Gran Bretaña, voy a seguir intentándolo.

- ¿Ha hablado con Mínguez?

- Sí, hablamos cuando vi que no podía ir a la Vuelta. Le preocupaba mi estado por la distancia del Mundial, que es una carrera de muchos kilómetros. Pero no me cerró las puertas.

- Ya se había caído en el Tour y volvió a caerse en la Clásica de San Sebastián. ¿Qué pensó en ese momento?

- Sólo pensaba en recuperarme. Luego, con el tiempo, sí que piensas en lo absurda que fue la caída en Donosti, en que pudo haberse evitado. Le di muchas vuelta a todo lo que me podía perder.

- ¿Vio que era una caída mala?

- Sí. Me preocupé cuando los médicos me preguntaron si tenía sensibilidad en las piernas. Pronto noté que sí podía moverlas y me tranquilicé. En el hospital vieron que tenía rota la apófisis de una vértebra. Dentro de lo malo, no fue lo peor.

La rehabilitación

- Inicia la rehabilitación, se somete a nuevas pruebas y aparecen otras fracturas.

- Me dolía la zona lumbar desde el Tour. Posiblemente, fue en el Tour donde me rompí la vértebra L2 y arrastraba dolores desde entonces.

- ¿Cómo fue el plan de rehabilitación?

- Los médicos veían posible recuperarme a tiempo. Pero hay que tener en cuenta que en durante ese periodo no puedes entrenarte. Pierdes la forma. Tres semanas sin tocar apenas la bici supone perder la condición física.

- ¿Se ha subido ya la bicicleta?

- Sí. Cuatro días después de la caída en San Sebastián ya estaba en el rodillo, pero era más por mover las piernas que para entrenar. El dolor en la espalda era tan intenso que no podía hacer fuerza. No me ha dejado entrenarme.

- Aquella caída en el Tour, en Roubaix, lo torció todo. Hasta ese momento todo le iba bien.

- Me cambió todo el resto de la temporada. Pero, bueno, prefiero quedarme con lo bueno. Con una vértebra fisurada y con dolores logré terminar séptimo en el Tour y no tan lejos de los mejores. Eso me motiva para el año que viene. Y me da una explicación para la mala contrarreloj final que hice. Es mejor olvidar lo malo, la caída, esta carrera por recuperarme, con tratamientos, con piscina... Me olvido de eso. Me vendrá bien para el año que viene.

- Ahora que sabe que corrió el Tour con una vértebra tocada su séptimo puesto gana valor.

- Nunca he querido poner la caída como excusa, pero saber que tenía una vértebra así me tranquiliza y sí, creo que le da más valor a lo que hice.

- ¿Qué siente cuando lee o escucha que el Tour del Movistar fue decepcionante?

- Pues que la gente es muy exigente y nos quiere ver disputar la victoria. Tienen ganas de que podamos con el Sky. No lo tomo como una mala crítica.

- De cara al Mundial, ¿qué porcentaje de posibilidades tiene para recuperarse?

- Sé que voy a recuperarme de las lesiones. Queda justo un mes para esa carrera. He mejorado muchísimo, sobre todo la pasada semana. Mi reto ahora es recuperar mi condición física.