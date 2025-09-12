El miedo por las protestas de la Vuelta se traslada a Canadá: el Israel Premier Tech competirá como IPT El equipo ciclista adopta sus siglas en el Gran Premio de Quebec y el de Montreal tras las presiones sufridas en España y la amenaza de nuevas manifestaciones

El conjunto Israel-Premier Tech ha decidido presentarse bajo el nombre abreviado de IPT en las próximas pruebas del calendario World Tour en Canadá. El cambio se aplicará en el Gran Premio de Quebec, que se celebra este viernes, y en el Gran Premio de Montreal, previsto para el domingo.

La decisión llega tras los incidentes que se viven estos días en la Vuelta a España, donde se han registrado protestas de activistas propalestinos contra la presencia del equipo israelí. Según confirmó Joseph Limare, director general de ambas clásicas canadienses, fue la propia escuadra quien solicitó la modificación para evitar posibles altercados: «Nos pidieron que elimináramos la palabra Israel de todo lo posible», explicó.

El equipo ya figura como IPT en las listas oficiales de salida. En paralelo, colecivos propalestinos en Canadá han advertido que podrían manifestarse durante las carreras, aunque tanto los organizadores como las autoridades del país han garantizado que se reforzarán las medidas de seguridad para proteger tanto a los ciclistas como al público.

El miedo se ha instaurado en el pelotón. Y no es para menos. En la Vuelta ya han sido tres ciclistas los que han besado el suelo por la irrupción de manifestantes en el paso de la carrera. La gran víctima de ambos intentos de boicot fue el ciclista español Javi Romo, que tuvo que abandonar la carrera dos días después por las heridas sufridas tras la caída. El manifestante que provocó el accidente salió de unos matorrales donde permanecía oculto y fue detenido minutos después.

El balance de incidentes en esta Vuelta justifica el temor que sienten los ciclistas. Tres caídas, una decena de detenidos, dos etapas neutralizadas y otra recortada... El WorldTour llega a Canadá y las autoridades se enfrentan a posibles manifestaciones en un recorrido que es prácticamente urbano, lo que dificulta la labor policial.

