El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La decimonovena etapa de la Vuelta a España, en directo
El coche del equipo Israel-Tech pasa delante de manifestantes que muestran su apoyo a Palestina EFE

El miedo por las protestas de la Vuelta se traslada a Canadá: el Israel Premier Tech competirá como IPT

El equipo ciclista adopta sus siglas en el Gran Premio de Quebec y el de Montreal tras las presiones sufridas en España y la amenaza de nuevas manifestaciones

Aitor Echevarría

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:50

El conjunto Israel-Premier Tech ha decidido presentarse bajo el nombre abreviado de IPT en las próximas pruebas del calendario World Tour en Canadá. El cambio se aplicará en el Gran Premio de Quebec, que se celebra este viernes, y en el Gran Premio de Montreal, previsto para el domingo.

La decisión llega tras los incidentes que se viven estos días en la Vuelta a España, donde se han registrado protestas de activistas propalestinos contra la presencia del equipo israelí. Según confirmó Joseph Limare, director general de ambas clásicas canadienses, fue la propia escuadra quien solicitó la modificación para evitar posibles altercados: «Nos pidieron que elimináramos la palabra Israel de todo lo posible», explicó.

El equipo ya figura como IPT en las listas oficiales de salida. En paralelo, colecivos propalestinos en Canadá han advertido que podrían manifestarse durante las carreras, aunque tanto los organizadores como las autoridades del país han garantizado que se reforzarán las medidas de seguridad para proteger tanto a los ciclistas como al público.

El miedo se ha instaurado en el pelotón. Y no es para menos. En la Vuelta ya han sido tres ciclistas los que han besado el suelo por la irrupción de manifestantes en el paso de la carrera. La gran víctima de ambos intentos de boicot fue el ciclista español Javi Romo, que tuvo que abandonar la carrera dos días después por las heridas sufridas tras la caída. El manifestante que provocó el accidente salió de unos matorrales donde permanecía oculto y fue detenido minutos después.

El balance de incidentes en esta Vuelta justifica el temor que sienten los ciclistas. Tres caídas, una decena de detenidos, dos etapas neutralizadas y otra recortada... El WorldTour llega a Canadá y las autoridades se enfrentan a posibles manifestaciones en un recorrido que es prácticamente urbano, lo que dificulta la labor policial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  2. 2

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  3. 3 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  4. 4

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  5. 5 Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia»
  6. 6

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  7. 7

    ¿Podrá jugar Laporte la Champions con el Athletic?
  8. 8

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  9. 9

    Polémica por el tercer grado a Mikel Otegi, que mató a dos ertzainas
  10. 10

    Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El miedo por las protestas de la Vuelta se traslada a Canadá: el Israel Premier Tech competirá como IPT

El miedo por las protestas de la Vuelta se traslada a Canadá: el Israel Premier Tech competirá como IPT