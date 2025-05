El mensaje de apoyo de Manolo Saiz a Mikel Landa tras su lesión, con un 'zasca' innecesario

B. V. Lunes, 12 de mayo 2025, 13:27 Comenta Compartir

Manolo Saiz no forma parte del pelotón desde hace muchos años. Sin embargo, el que fuera director de la ONCE sigue el ciclismo de forma apasionada. Es muy común leer sus reflexiones en X (antes Twitter), donde es muy activo. De hecho, no tiene pelos en la lengua y no se corta. Dice lo que piensa.

Sin embargo, en su último comentario en la red social de Elon Musk se ha vuelto en su contra. Manolo solo quería mandar un mensaje a Mikel Landa, retirado del Giro de Italia en la primera etapa tras una grave caída que le mantendrá alejado de la carretera un largo periodo.

El exdirector de la ONCE respondió a la publicación de Landa, que daba las gracias a sus seguidores por el apoyo recibido estos días. Pues bien, Manolo le deseo «suerte» al ciclista alavés, al mismo tiempo que afirmaba que era «momento de reflexión y de dar un giro« a su carrera deportiva.

Suerte, no negaré que no eres mi prototipo de Pro paro te deseo lo mejor!!

Momento de reflexión y de dar un giro a tu carrera deportivo

Vamos por ello y a salir más fuerte — Manuel Saiz Balbás (@Manolo_Saiz) May 10, 2025

En su respuesta también añadió que Landa no es el típico ciclista por el que sentiría predilección. «No negaré que no eres mi prototipo de profesional pero te deseo lo mejor», escribió. Un comentario innecesario que se volvió en su contra, ya que muchos internautas le afearon ese mensaje.

No obstante, Manolo explicó que no quiso que su comentario se interpretara mal. «Pues no ha sido mi intención, lo he hecho con buena fe pero sí se entiende así, lo siento», se disculpó.