Mavi García, eterna, logra el bronce en el Mundial de ciclismo

Mavi García es eterna. Tiene 41 años y acaba de completar una temporada inolvidable. Después de ganar una etapa en el Tour de Francia, hoy ... la balear ha sacado provecho al durísimo circuito del Mundial de Ruanda para hacerse con la tercera plaza, un éxito enorme para un ciclismo femenino español que no vivía algo así desde que Joane Somarriba también fue bronce en el Mundial de Zolder (Bélgica) de 2002.

Porque la edad es solo un número.

Porque es historia del ciclismo español.



🇪🇸 Mavi García, a sus 41 años, logra el bronce en Ruanda.



🌈 Magdeleine Vallieres da la gran sorpresa y es nueva campeona del mundo.



📺 Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #Kigali2025 pic.twitter.com/TgeLEmXju9 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 27, 2025

En Kigali, la prueba femenina ha sido una selección de aspirantes vuelta a vuelta donde las más valientes han sacado provecho ante la extrema vigilancia de las grandes favoritas. Francia (Ferrand-Prevot), Italia (Longo) y Países Bajos (Vollering) se han desactivado entre ellas y pese al intento de Suiza por jugar la baza de Reusser, no han sido capaces de llegar a la altura de la escapada que se ha jugado las medallas en la vuelta final. Entre ellas una Mavi García de nuevo muy inteligente, anticipando sus movimientos conocedora de su falta de pegada en el mano a mano con las grandes favoritas. La balear se ha ido con Magdeleine Vallieres, la canadiense que ha sido la más fuerte en el último repecho, y con la neozelandesa Niamh Fisher-Black. Mavi, a su ritmo y tras un gran esfuerzo, se ha hecho con un bronce histórico.