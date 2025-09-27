El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mavi García, tercera en el Mundial de Ruanda. GreenEdge

Mavi García, eterna, logra el bronce en el Mundial de ciclismo

La balear, a sus 41 años, redondea una temporada histórica en la que también se ha anotado una etapa en el Tour

Igor Barcia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:59

Mavi García es eterna. Tiene 41 años y acaba de completar una temporada inolvidable. Después de ganar una etapa en el Tour de Francia, hoy ... la balear ha sacado provecho al durísimo circuito del Mundial de Ruanda para hacerse con la tercera plaza, un éxito enorme para un ciclismo femenino español que no vivía algo así desde que Joane Somarriba también fue bronce en el Mundial de Zolder (Bélgica) de 2002.

