La locura de Pogacar en el UAE Tour

Bruno Vergara Viernes, 21 de febrero 2025, 10:43 | Actualizado 11:10h. Comenta Compartir

Encender la televisión y conectar con la etapa cuando quedan 100 kilómetros para la meta no tiene sentido cuando corre Tadej Pogacar. Aunque la prueba sea llana. No vale esperar a qué sucederá en los últimos minutos, ver como el pelotón engulle a los escapados y acaba al sprint. Con el esloveno no hay guion que valga. En la quinta etapa del UAE Tour, Pogacar ha lanzado un ataque a falta de 150 kilómetros del final.

Da igual el terreno. A Pogacar le gusta dar espectáculo. En cuanto ha habido un pequeño repecho en la carretera, el esloveno ha lanzado un ataque junto a Novak. Han abierto un hueco al que se le han unido otros nueve corredores. El pulso con el pelotón estaba servido.

Pogacar es líder del UAE Tour, pero no le vale. Quiere más. Una bendición para el espectador, que puede contemplar, una vez más las exhibiciones del esloveno.

No, en serio, Tadej.



Esto ya adquiere 𝐓𝐈𝐍𝐓𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐂𝐔𝐑𝐀. 🤣



Atacando en el kilómetro 10. DIEZ. De etapa. LLANA.#LaCasaDelCiclismo | #UAETour pic.twitter.com/bv0D5x3vQH — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 21, 2025

Lo que ha hecho este viernes viene precedido de varias exhibiciones de Pogacar. Este jueves, en la cuarta etapa del UAE Tour, cuando el viento soplaba de costado, el campeón del mundo y su equipo puso en jaque a muchos corredores. Pogacar y el UAE se pusieron a tirar provocando cortes importantes.

Con Pogacar en liza, el pelotón no se puede relajar. Aunque la línea de meta esté a 160 kilómetros. Ya lo ha hecho más de una vez, aunque en carreras que invitan a ello, con repechos en los que puede desplegar toda su fuerza. En la Strade Bianche del año pasado atacó en solitario a falta de 80 kilómetros del final. Y en el pasado Mundial dejó a todos sobre el sillín cuando se lanzó, otra vez solo, hacia la victoria a 100 kilómetros de la meta.