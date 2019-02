El exciclista Igor Antón se reinventa Igor Antón, durante una charla. / INSTAGRAM El exprofesional ofrece charlas motivacionales a empresas y acude a Ikastolas para animar a los más pequeños a que utilicen el euskera cuando practiquen deporte BRUNO VERGARA Viernes, 8 febrero 2019, 11:53

En el suelo, lleno de rasponazos y heridas por todo el cuerpo. Así quedó Igor Antón tras su caída en la Vuelta a España cuando vestía el maillot rojo de líder de la ronda en 2010. Ese bofetón contra el asfalto truncó el sueño del ciclista de Galdakao de llegar a lo más alto del podio. Son muchos los que piensan que debió ser su peor experiencia como ciclista. Pero no es así. «Ha habido momentos peores», dice De lo que se trata es «mirar hacia delante, no paralizarse y darle la vuelta a la tortilla». Eso y otras muchas cosas es lo que trata de transmitir ahora en las charlas motivacionales que ha comenzado a impartir en empresas. La primera fue a Deloitte, expatrocinador de su último equipo, el Dimension Data.

A sus 35 años y tras catroce en la élite, el exciclista trata ahora de trasladar sus vivencias como profesional al mundo de la empresa. En su charla con trabajadores de Deloitte, comenzó exponiendo su primera foto vestido de ciclista. De los que aparecen en esa imagen «el que menos pinta tiene que vaya a llegar a algo era yo, y mira luego», sostiene. Con este argumento, quiere transmitir que con empeño y con trabajo se puede llegar a lo que uno aspira. También es consciente de que hay que reinventarse. «Pasé de ser líder o un maestro, a ser un gregario en los tres últimos años en el Dimension», explica, al tiempo que insiste en «no tener tapujos» cuando el rol de alguien cambia dentro de un equipo o una empresa.

La idea de impartir una charla surge tras el anuncio de Antón de colgar la bicicleta en la última Vuelta a España. Carlos Martín, director de estrategia digital de marca y comunicación de Deloitte, le propuso el proyecto. El de Galdakao, inquieto, aceptó el reto. Su primer coloquio lo hizo ante casi 80 personas, junto a Bingen Fernández, director deportivo del Dimension Data. La segunda fue ante un grupo reducido. Antón, que admite que estuvo «algo nervioso», tuvo ayuda a la hora de preparar la presentación. «Con un moderador es algo más sencillo», destaca el exciclista, quien sostiene que «es complicado hablar durante una hora. Tiene que ser dinámica, que les transmitas algo y no aburrir». Puso vídeos, hizo alguna broma y trató de transmitir sus experiencias y adaptarlas al mundo empresarial. «No era cuestión de echarme flores y destacar los triunfos, eso es lo fácil. También hay que contar los obstáculos a los que me he enfrentado, los entrenamientos, lesiones y cosas que no se ven», explica Antón.

Bingen Ferández junto a Igor Antón, durante una charla. / DELOITTE

Los asistentes a las charlas quedaron muy satisfechos. «En el ciclismo vemos valores que se pueden transmitir al mundo profesional. Un trabajo en equipo, esfuerzo y superación para lograr unos objetivos», explica Martín, a quien le gusta destacar los diferentes roles de una escuadra ciclista, con gregarios y líderes «donde todos juntos tratan de lograr un objetivo común».

A pesar de haberse retirado ya, Antón afirma que siempre está entretenido. La bicicleta no la tiene aparcada. Sale cuando el tiempo lo permite, y si no puede, hacer rodillo en casa. Desde su retirada a finales de septiembre, solo ha subido cuatro kilos. «Es importante no descuidarse. Además, si quieres dar imagen como ciclista, debes mantener un poco el tipo» Ahora aprovecha para pasar tiempo con su mujer y su hija. El de Galdakao es consciente que ya no está en la élite, «y cuando ya no eres profesional hay que reinventarse».

Antón, con varios niños en una Ikastola.

Viaje a Nepal

Antón no solo se centra en el ámbito empresarial. También ha impartido varias charlas en colegios. De la mano de 'Txirringa Eskola', un programa que trata de fomentar el uso del euskera en el deporte, el exciclista les descubre cómo se vive su deporte desde dentro. Afirma que es más fácil con niños, aunque admite que «de ellos también se aprende». «Les sorprende que viajes tanto en autobús, los países que visitamos…», relata. En este proyecto también participa el exfutbolista del Athletic Koikili Lertxundi.

Tras 14 años como profesional, Antón ha viajado por todo el mundo. Amante de la montaña, ahora puede realizar un viaje que tenía en mente hace tiempo. A Nepal con su padre. Una excursión que tendrá también su parte de solidaridad, ya que de la mano de la ONG Samsara Nepal llevará material sanitario para niños afectados de otitis además de juguetes. «Solo es facturar dos maletas más, que no cuesta nada y para ellos es una salvación», resalta el de Galdakao.

Con tantas vivencias a sus espaldas, Antón trata ahora de dar forma a todas esas historias y conocimientos adquiridos siendo ciclista y trasladarlas a la gente. Una etapa diferente en su vida.