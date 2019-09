Las lágrimas de impotencia de un ciclista al que nadie quiso ayudar Germán Darío llora al ver a todos los coches pasar. / E. C. El corredor junior de la selección de Colombia sufrió una avería en el Mundial y ningún coche se paró a atenderle BRUNO VERGARA Viernes, 27 septiembre 2019, 22:08

German Darío, que corre en la selección de Colombia en categoría Junior, sufrió una avería mientras disputaba la prueba en línea del Mundial en Yorkshire. Hasta ahí todo normal. Al corredor se le ha salido el tubular. Saca la rueda trasera con la mano izquierda mientras con la derecha coge la bicicleta por la parte del cuadro. Comienzan a pasar por delante de él los coches de los diferentes equipos. Uno, dos, tres... levanta la rueda. Nadie le atiende. Los vehículos circulan como si el deportista fuera invisible. Impotente, comienza a llorar. Compungido, mira su llanta y el neumático. Ya no sabe qué hacer. Se sienta en la hierba y observa a moco tendido cómo nadie se para a ayudarle. Le quedan 77 kilómetros a la meta, y comienza a caminar por el borde de la carretera hasta que finalmente le cambian la rueda.

La imagen de German llorando en la cuneta ha dado la vuelta al mundo, y la pregunta que se hacen los aficionados ha sido: ¿Por qué nadie le atiende?. No hay ni un coche neutro -de ningún equipo- que ayude al corredor. Los mecánicos de la selección colombiana han explicado lo que pasó. «Desafortunadamente, cuando tuvo la avería estábamos en el puesto 21ª en la fila de coches», sostiene Carlos Mario Jaramillo, quien además aclara que compartían vehículo con otras selecciones. «La carretera era muy estrecha y solo dejaban pasar a un coche cada minuto, y cuando llegamos era demasiado tarde», afirma. Y echa balones fuera. «Los que tenían que ayudar son los coches de Shimano (neutro)».

La selección de Colombia compartía coche con otras selecciones. Sin embargo, los cafeteros habrían podido llevar su propio vehículo. Y es que tenían derecho a correr con cuatro ciclistas, lo que les da la posibilidad de un vehículo para ellos. No obstante, optaron por ir con mecánicos de otras naciones. Esa decisión les hizo perder la opción de estar delante en la fila de coches.

Esto no se puede permitir!! Un chaval menor de 18 años, con ganas de disfrutar de la bici y, a la vista esta, un enamorado de nuestro deporte y que pase esto.. pues nada, sigamos midiendo los calcetines no sea que estén muy altos!! #respecthttps://t.co/Jah3EvRE7o Joaquim Rodríguez (@PuritoRodriguez) September 26, 2019

German ha explicado lo que le ocurrió. «Se me salió el tubular en una bajada y esperé a que me atendiera el coche neutro, pero no pasaba. Entre grupo solo pueden estar estos vehículos y los comisarios. Luego esperé a la caravana, pero mi coche no estaba», afirma. El joven, que se exprimió al máximo, consiguió acabar la prueba.