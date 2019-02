Historia de superación «La llama sigue viva» para Kristina Vogel Kristina Vogel. / Reuters La campeona olímpica de ciclismo en pista sufrió un accidente, se quedó paralítica y ahora practica el tiro con arco en silla de ruedas PIRATE IRWIN Mónaco Martes, 26 febrero 2019, 19:48

Con parálisis en las piernas a raíz de un accidente en un entrenamiento, la alemana Kristina Vogel, campeona olímpica de ciclismo en pista, mantiene la pasión por su deporte y esta semana comenta los Mundiales de ciclismo en pista en Polonia. El pasado mes de junio su carrera deportiva y su vida dieron un vuelco durante un entrenamiento sobre el velódromo de Cottbus, en el este de Alemania; colisionó a gran velocidad con un ciclista holandés que también se entrenaba sobre la pista.

Kristina Vogel ya salió adelante de un grave accidente en 2009 que la obligó a permanecer dos días en coma artificial cuando tenía 18 años. Pero esta vez, sus lesiones en la columna vertebral la condenaron a vivir con 28 años en una silla de ruedas. «La llama sigue viva», declaró Vogel este medio durante la ceremonia de los premios Laureus en Mónaco. «Cuando miro deporte, la llama sigue viva. Cuando veo cómo los corredores luchan sobre la pista, lo valoro realmente porque puedo reconstituir lo que sucede. La alegría de ganar y después de celebrar», señala.

«Eso no desapareció después de mi accidente sobre la pista. Espero que pueda transmitir algo especial (a los espectadores de la competición en Polonia) con la llama que hay en mí», dice Vogel. «Mi madre me dio mucho. Ella siempre dijo (...) que Dios nos da tareas que él piensa que podemos cumplir. Para mí, eso quiere decir simplemente que hay alguien que piensa que soy realmente fuerte». Vogel estima que otros deportistas quizá habrían decidido dejarlo al día siguiente de su primer accidente grave. «Yo tenía aún proyectos. No se termina con el ciclismo en pista. Pero sí, quizá alguien decidió otra cosa para mí», señala.

'Reina de las abejas'

Nacida en Kirguizistán, en Asia central, antes de mudarse a Alemania con sus padres a la edad de seis meses, Vogel se convirtió en una estrella de su disciplina, con 11 títulos mundiales en su palmarés. Ahora se adapta a un nuevo deporte; el tiro con arco en silla de ruedas.

A pesar de las especulaciones que apuntan a su posible participación en los Juegos Paralímpicos, Vogel asegura que ella sólo practica tiro con arco por la forma física. «De momento no extraño la competición. Hago tiro con arco porque es importante para mi estómago y mi fuerza muscular. Estoy con parálisis hasta el pecho, lo que quiere decir que no tengo músculos abdominales o dorsales», explica.

Muchos aficionados y ciclistas en pista le han dado su apoyo, especialmente el escocés Chris Hoy, seis veces campeón olímpico en pista. Hoy se mostró impresionado por la forma en que Vogel - a la que apoda la reina de las abejas - sirve de inspiración a la gente que la veía acudir junto a él a una sesión de tiro con arco en Berlín. «Me pongo colorada cuando Chris Hoy dice algo sobre mí, yo creo que soy simplemente la pequeña Kristina. No lo sé, quizá hay una razón que hace que sea conocida como la reina de las abejas», confiesa. «Es un apodo bonito que me gustaría conservar».