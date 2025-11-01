Kevin Suárez y Lucía González encumbran al Ciclocross de Amurrio El cántabro y la asturiana dominan las carreras élite y bendicen el recorrido del Refor. «Es el mejor circuito que hay en España»

Las dudas con las que empezaba Kevin Suárez el Ciclocross de Amurrio, prueba de primer nivel estatal patrocinada por EL CORREO, se disolvieron enseguida. El gran favorito en la prueba élite masculina expresaba salir sin las mejores sensaciones para revalidar el triunfo conseguido en la edición anterior, pero en las primeras de las 8 vueltas al trazado del Refor, mucho más seco que en los años previos, ya tomó la ventaja necesaria para manejar las carrera a su antojo.

«Es que el estado de forma es muy bueno», expresaba el ciclista de Los Corrales de Buelna nada más bajarse del podio. El cántabro le tiene tomada la medida al trazado que rodea el campo de fútbol de El Salvador a orillas del río Nervión. «Cada año cambian alguna cosa y eso está muy bien. Para mí es el mejor circuito que hay en España, hacen circuitos de verdad, no ratoneros», felicitó a la organización, el club Kuskumendi. El repecho de cincuenta metros que toca subir con la bici al hombro volvió a resultar espectacular dentro de los casi 3 kilómetros de trazado en cada vuelta.

El desarrollo de la prueba también le benefició. Por detrás se conformó un grupo de cinco corredores en el que las miradas no solo se centraban en intentar dar caza a Suárez, sino en no perder rueda en la lucha por el segundo puesto. Gonzalo Inguanzo, líder de la Copa de España, y Unax Galán, el mejor de los sub-23, completaron el podio para disfrute del público ayalés, volcado una edición más en el también denominado Memorial José Mari Basualdo, el histórico de Luyando.

Lucía González se impuso todavía con mayor superioridad. La asturiana despachó su prueba sin contemplaciones, con 27 segundos de ventaja sobre su compañera Sofía Rodríguez, vencedora el año pasado. Intratable también en las carreras previas del mes de octubre, la corredora expresó su felicidad por un nuevo triunfo. «He disfrutado mucho. Las tres veces que he venido aquí lo he hecho», señaló. Tercera fue la francesa Anais Morichon. La participación gala volvió a ser multitudinaria dentro de los 650 participantes en el global del certamen.

Las carreras femeninas volvieron a ser las que mejores resultados ofrecieron para el ciclocross alavés. Mirari Gotxi terminó segunda en la prueba júnior, a solo dos segundos de Aitana Gutiérrez. La de Amurrio, que corría en casa, celebra con un podio su convocatoria para el Europeo El Europeo que se celebrará en Middelkerke (Bélgica) el próximo fin de semana. En cadetes, Naiara Sáez de Jauregi terminó en tercera posición.