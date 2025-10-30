Jonathan Lastra ficha por Euskaltel-Euskadi para la próxima temporada

Jonathan Lastra (1993, Bilbao) vestirá el maillot del Euskaltel-Euskadi la próxima temporada. El ciclista vizcaíno, procedente del World Tour. cierra la plantilla del equipo ... cara a la próxima campaña. Llega a la formación naranja tras competir al máximo nivel los tres últimos años con el Cofidis. Anteriormente sumó siete temporadas en el Caja Rural-RGA. Es un ciclista experimentado, de calidad, y que está llamado a ser una de las referencias del equipo.

«Fichar por el Euskaltel-Euskadi es volver al inicio. Cuando empecé a ver ciclismo«, ha destacado. Se enamoró del este deporte con la marea naranja. Siguió a Samuel Sánchez e Igor Antón, que después fue compañero de entrenamientos, los hermanos Izagirre, Pello Bilbao... »Gracias a ello, empecé a pedalear. Así que formar parte de su estructura es algo único porque representa lo que todos los vascos disfrutamos de pequeños, todo lo que ha sido y lo que somos. Estoy muy agradecido», ha añadido. La última temporada fue complicada para el bilbaíno, «y tener la oportunidad de estar aquí me permite poder volver a pelear por las carreras, ese será mi principal objetivo, además de ayudar a los jóvenes. Soy consciente de que ya llevo unos cuantos años en el ciclismo y es algo que me gusta, ayudar y aconsejar», ha subrayado.

Los seis que no siguen

Con esta incorporación el Euskaltel-Euskadi cierra una plantilla de 20 corredores tras seis incorporaciones y cuatro renovaciones. Jon Aberasturi, Iker Bonillo, David Dekker, Márton Dina, Andoni López de Abetxuko y Unai Zubeldia no continuarán.

La plantilla para 2026 estará formada por Jon Agirre, Yago Agirre, Nicolás Alustiza, Unai Aznar, Xabier Berasategi, Mikel Bizkarra, Samuel Fernández, Ander Ganzábal, Paul Hennequin, Xabier Isasa, Txomin Juaristi, Jonathan Lastra, Jordi López, Gotzon Martín, Iker Mintegi, Jokin Murguialday, Louis Sutton, Gari Ugarte, Axel van der Tuuk y Danny van der Tuuk.