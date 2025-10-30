El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jonathan Lastra, el año pasado cuando formaba parte del Cofidis. Sprint Cycling

Jonathan Lastra ficha por Euskaltel-Euskadi para la próxima temporada

El vizcaíno, procedente del World Tour, cierra la plantilla de un conjunto naranja que contará con veinte ciclistas, de los que seis serán caras nuevas

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:53

Comenta

Jonathan Lastra (1993, Bilbao) vestirá el maillot del Euskaltel-Euskadi la próxima temporada. El ciclista vizcaíno, procedente del World Tour. cierra la plantilla del equipo ... cara a la próxima campaña. Llega a la formación naranja tras competir al máximo nivel los tres últimos años con el Cofidis. Anteriormente sumó siete temporadas en el Caja Rural-RGA. Es un ciclista experimentado, de calidad, y que está llamado a ser una de las referencias del equipo.

