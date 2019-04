Alaphilippe no toma la salida y Kwiatkowski abandona durante la etapa

Julian Alaphilippe ha decidido abandonar la Vuelta al País Vasco por culpa de un dolor fuerte en la rodilla derecha, consecuencia de la caída sufrida el miércoles en la tercera etapa, camino de Estibalitz. Deceuninck no ha tomado la salida este jueves en Vitoria, donde la carrera reemprende la marcha para desplazarse hasta Arrigorriaga. El francés no tiene lesiones de gravedad y tratará de recuperarse para las Ardenas. Su compañero Enric Mas y los ciclistas del Sky Geraint Thomas y Michal Kwiatkowski, involucrados también en la montonera, sí han tomado la salida pese a haber perdido sus opciones en la general. El polaco, no obstante, se ha dejado de la bici durante la etapa. Por su parte, el leaburuarra Jon Irisarri (Caja Rural-RGA) no saldrá por sufrir una rotura de codo.

El equipo de Alaphilippe indica que «después de evaluar el estado del corredor y dado tanto su estado como las malas previsiones meteorológicas, la escuadra entiende preferible parar y centrarse en la recuperación». La proximidad en el calendario de las clásicas de las Ardenas, Amstel Gold Race, Flecha Valona y Lieja-Bastogne-Lieja, objetivos claros de Alaphilippe, empuja a Deceuninck a actuar con precaución.