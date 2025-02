El Iturribero apuesta por el ciclismo todoterreno

Pablo Sanz Viernes, 21 de febrero 2025, 19:23 Comenta Compartir

El respeto entre vehículos y bicis en la carretera es fundamental. El fomento de buenas prácticas y seguridad en este tipo de vías es vital para evitar incidencias que pueden poner en peligro la integridad física de los ciclistas. Esto es lo que el club ciclista Iturribero lleva realizando desde 1987. Un equipo fundado por madres y madres adscritos a la ikastola Ikasbidea de Durana y por el que han pasado corredores de la talla de Joseba Beloki u Oier Lazkano.

El Iturribero cuenta actualmente en su estructura con tres categorías; la escuela, que se compone de prebenjamines, benjamines, alevines e infantiles, los cadetes y los juveniles. Un total de 34 chicos y chicas que, no solo pueden disfrutar del ciclismo en carretera, sino también del mountain bike y del ciclocross si así lo desean. «En la escuela se practican esas tres modalidades y se hacen gymkanas para que puedan adquirir habilidad con la bici. Si alguno no quiere practicar alguna no está obligado, pero aquí todos participan en las cuatro disciplinas», indica María Pellejero, presidenta de la entidad.

«Es importante que los txikis conozcan las señales y circulen con seguridad» María Pellejero Presidenta del Iturribero

Aunque la principal y absoluta prioridad es la formación de sus ciclistas. Una meta que llevan a cabo a través de talleres de educación vial y de seguridad. «En los cadetes y juveniles es habitual, pero muchos txikis también van al colegio en bicicleta. Es importante que conozcan las señales y circulen con seguridad», señala Pellejero. Este año, además, desde el club complementan esta formación con otras áreas, como un programa de salud y nutrición, un taller de mecánica básica o unas convivencias en las que todos los integrantes del club van a pasar el fin de semana a algún emplazamiento. «Suelen hacer actividades tanto el sábado como el domingo antes de empezar la temporada», añade Pellejero.

Ellas también

Otra de las iniciativas que llevan a cabo este curso es 'Tu Apoyo, Nuestro Impulso'. Un proyecto con el que Iturribero tiene la finalidad de fortalecer relaciones con los patrocinadores, así como potenciar la participación femenina. «Tenemos algunas chicas que se interesan mucho por el ciclismo. Para ellas es una gran motivación», señala Pellejero.

