Lazkano, en la fuga de la París Roubaix, cruza en cabeza el emblemático Bosque de Arenberg. Acabó el último clasificado y no ha vuelto a competir hasta la fecha AFP

La investigación a fuego lento que frena la carrera prometedora de Oier Lazkano

El vitoriano trata de justificar las «anomalías» desde abril, pero por ahora sus credenciales no han servido como aclaración científica

Iván Benito

Iván Benito

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

El 7 de enero de 2020, Oier Lazkano se sometió a su primer control antidopaje como profesional. Su pasaporte biológico comenzó entonces a registrar los ... parámetros con los que a la ciencia le saltan las alarmas si observa fluctuaciones muy bruscas. Se vigilan los reticulocitos (porcentaje de glóbulos rojos jóvenes), el hematocrito (volumen de glóbulos rojos en la sangre) y la hemoglobina (el oxígeno que transportan esos glóbulos). Cuando la UCI comienza sospechar, lo hace con sigilo. Monitoriza el caso en profundidad y hace una revisión. En este punto, los expertos aseguran que las dudas se difuminan en la mitad de los casos. No fue así en el proceso del vitoriano.

