La investigación a fuego lento que frena la carrera prometedora de Oier Lazkano

El 7 de enero de 2020, Oier Lazkano se sometió a su primer control antidopaje como profesional. Su pasaporte biológico comenzó entonces a registrar los ... parámetros con los que a la ciencia le saltan las alarmas si observa fluctuaciones muy bruscas. Se vigilan los reticulocitos (porcentaje de glóbulos rojos jóvenes), el hematocrito (volumen de glóbulos rojos en la sangre) y la hemoglobina (el oxígeno que transportan esos glóbulos). Cuando la UCI comienza sospechar, lo hace con sigilo. Monitoriza el caso en profundidad y hace una revisión. En este punto, los expertos aseguran que las dudas se difuminan en la mitad de los casos. No fue así en el proceso del vitoriano.

Sin positivo en los controles y los números sin cuadrar, llega el momento de pedir explicaciones. Lazkano trata de justificar las «anomalías inexplicables» por las que se le acusa de dopaje desde el mes de abril. Según 'El País', la policía hizo una copia de la memoria de su teléfono móvil y el ordenador para tratar de encontrar ahí respuestas. En ese momento su carrera se detiene. Su objetivo deja de ser encumbrarse como uno de los mejores clasicómanos del pelotón internacional para demostrar que el camino recorrido para serlo lo ha realizado sin trampas.

7 de enero de 2020: Primer control como profesional. 5 de octubre de 2021:

Pasa del Caja Rural al Movistar. 2022-2024:

Periodo en el que logra sus mejores resultados y la UCI detecta «anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico. 11 de septiembre de 2024:

Ficha por el RedBull-Bora. Invierno de 2025:

Enferma tres veces según el equipo y llega sin forma a las clásicas. Abril de 2025

La Policía visita su casa y el día 13 corre su última carrera hasta la fecha. Mayo de 2025

Se concentra en altura con el equipo. 31 de mayo

Última publicación en Strava. Junio-septiembre:

Lazkano alterna Vitoria y Andorra consciente de que no volverá a competir este año. El equipo y él guardan silencio 23 de octubre:

Tres científicos ven «muy posible» el caso de dopaje. 30 de octubre

egún el comunicado de la UCI, los valores del vitoriano comenzaron a ser anómalos en 2022, cuando había dado el salto al World Tour con el Movistar tras haber causado una gran impresión con el Caja Rural. Sus mejores resultados llegaron en ese periodo de tres cursos (2022-2024) que pasó con el conjunto telefónico. Su forma de correr, instintiva, ofensiva e impetuosa, entusiasmó a los aficionados y a uno de los escuadrones más potentes del pelotón. El RedBul-Bora se aseguró su fichaje por tres temporadas a razón de más de un millón de euros por cada una. Entonces no sospechaban de sus valores pese a que los equipos tienen derecho a conocerlos antes de cerrar el contrato.

Lazkano decide mudarse a Andorra en un invierno en el que llega a enfermar hasta en tres ocasiones, según anunció el equipo. Falto de forma, a finales de marzo abandona en Harelbeke y uno de sus directores, Henrich Haussler, le envía unos días a casa para «descansar y entrenar» para el Tour de Flandes. Entre ambas carreras había solo una semana. El vitoriano cierra su discreta campaña de clásicas el 13 de abril en fuga y como farolillo rojo de la París Roubaix y acto seguido, pese a que las sospechas ya parecen cernirse bajo su figura, se traslada al Teide para la concentración del grupo del equipo llamado a correr el Tour. También repite en la posterior en Andorra.

El 29 de mayo deja un impresionante entrenamiento en Strava de más de 5.000 metros de desnivel y el día 31 termina su rastro en las redes sociales. Lazkano desapareció del mapa ciclista. No es seleccionado para ninguna carrera del verano y su disposición se convirtió en un enigma. Alternaba semanas entre el Principado y Vitoria, donde no dejaba verse con normalidad y si le preguntaban respondía que volvería a competir en 2026. Su equipo se ceñía a que no podía decir nada, y en el Movistar, que no sabían nada de él. Hasta el pasado jueves, cuando se les dio a conocer la investigación en la que el 23 de octubre, tres científicos determinaron «muy probable que se haya utilizado una sustancia o método prohibido».