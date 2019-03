Un hombre provoca una grave caída en la crono de la Tirreno Momento del accidente. Dos ciclistas del Bora-Hansgrohe, que no pudieron evitar al varón cuando cruzaba la calle, embistieron al individuo BRUNO VERGARA Miércoles, 13 marzo 2019, 17:11

Lluvia, calzada resbaladiza y un hombre despistado. Un combo fatal que ha hecho saltar por los aires a dos ciclistas del Bora-Hansgrohe cuando disputaban la contrarreloj por equipos en la Tirreno Adriático. El individuo ha cruzado la calle sin percatarse de que los corredores se aproximaban por su derecha cuando, sin poder evitarlo, dos ciclistas -Oscar Gatto y Rafal Majka- han embestido contra el varón.

El Bora no llevaba ni cuatro minutos de competición en esta Tirreno Adríatico cuando se ha producido el grave accidente. En la contrarreloj de 21 kilómetros en Lido di Camaiore, los siete ciclistas del equipo iban a gran velocidad cuando se han encontrado al hombre. Varios de los corredores lo han podido esquiar, mientras que dos han impactado contra el varón, que no ha perdido la consciencia ha sido trasladado en ambulancia a un hospital.

Al término de la prueba, Oscar Gatto, uno de los damnificados, ha explicado ya en la meta que ha ocurrido todo muy rápido, en un tramo en el que rodaban a unos 60 kilómetros por hora.

La contrarreloj la ha ganado el Mitchelton-Scott, siendo Michael Hepburn el primero en entrar en la meta de Lido Di Camaiore. Un triunfo que estuvo a punto de truncarse a un kilómetro del final cuando otra persona, esta vez una mujer con un perro, cruzaba la calle. Esta vez los ciclistas han esquivado sin problema a la chica, que en cuanto ha visto a los corredores se ha echado atrás.

No es la primera vez que un ciclista se encuentra con un espectador en medio de una contrarreloj. Precisamente en la Tirreno de hace dos años, Peter Sagan tuvo que esquivar a una señora que, sin darse cuenta, se puso en la trayectoria del ciclista. El corredor eslovaco del Bora, que la esquivó con gran habilidad, tuvo la suerte de evitar una posible caída.

«Fue mi culpa, la persona estaba cruzando por el paso de peatones», respondió entonces Sagan con mucha simpatía ante las cámaras de la RAI. El excampeón mundial tuvo que subirse a la acera con su bicicleta para sortear a la señora, que en ese momento cruzaba la carretera con su perro. «Tuve suerte de no tener ningún incidente. No frené porque la vi muy tarde, así que no tuve otra opción más allá de apartarme de la calzada», subrayó.

Este miércoles, sus comapñeros no han tenido tanta suerte y no han podido evitar el accidente. Sagan, que también participaba en la prueba ha podido sortear al individuo.